5 ưu tiên cải cách để tăng trưởng cao và bền vững

Hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Bối cảnh mới - Hành động mới" do báo Dân trí tổ chức, chiều 27/5.

Hội thảo là sự kiện vệ tinh của Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 với chủ đề “Nắm bắt cơ hội - Dẫn dắt tăng trưởng”, tập trung thảo luận các động lực tăng trưởng mới và những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 2 con số với nhiều yêu cầu mới về cải cách thể chế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh, hội thảo tạo ra diễn đàn trao đổi đa chiều giữa cơ quan quản lý, chuyên gia kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp.

Hội thảo diễn ra tại khách sạn Pullman (Hà Nội), với sự đồng hành của Vietcombank, HDBank, TPBank, OCB, Techcombank và nhiều đơn vị khác.

Báo Dân trí tổ chức hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số: Bối cảnh mới, hành động mới” vào lúc 13h30 ngày 27/5 (Ảnh: Dân trí).

Hội thảo được tổ chức nhằm góp phần làm rõ những cơ hội và thách thức của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới, đồng thời phân tích vai trò của doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao gắn với phát triển bền vững.

Nội dung hội thảo gồm có các phiên tham luận, thảo luận bàn tròn. Các diễn giả sẽ tập trung phân tích những cơ hội của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay, đánh giá tác động của địa chính trị và những thay đổi trong chuỗi cung ứng thế giới đối với triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong 10 năm tới.

Các diễn giả tham dự đều là chuyên gia, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo doanh nghiệp lớn. Tại hội thảo, các diễn giả sẽ chia sẻ góc nhìn về cơ hội tăng trưởng của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế toàn cầu biến động, tác động của chuyển dịch chuỗi cung ứng và các tiêu chuẩn xanh đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng sẽ thảo luận về vai trò của chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và AI trong việc tạo ra các động lực tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và bền vững trong giai đoạn tới.

Các tiêu chuẩn mới như CBAM hay Net Zero cũng sẽ được mổ xẻ nhằm làm rõ liệu đây là áp lực hay cơ hội đối với doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.