Vietcombank trao 8.000 suất học bổng “Cùng em tiến bước” cho học sinh nghèo vượt khó

Món quà không chỉ tiếp sức cho học sinh nghèo vượt khó trong năm học mới 2025-2026, mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng thế hệ tương lai của đất nước. Đây là điểm nhấn ý nghĩa trong chương trình đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” mà Vietcombank là đơn vị đồng hành.

8.000 suất học bổng tiếp sức hành trình đến trường

Sáng 16/8, hơn 20.000 cán bộ, nhân viên Vietcombank đã đồng loạt khoác lên mình màu áo đỏ sao vàng, sải bước “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Không chỉ tham gia, Vietcombank còn lan tỏa tinh thần sẻ chia bằng việc cam kết đóng góp 3 tỷ đồng, đồng thời kêu gọi đông đảo cán bộ và khách hàng cùng chung tay đóng góp thông qua ứng dụng ngân hàng số VCB Digibank vào Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam - "Cùng em tiến bước".

Chỉ sau gần 1 tháng triển khai, từ ngày 5/8 đến hết ngày 3/9, tài khoản “Cùng em tiến bước” đã tiếp nhận hơn 8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, 8.000 suất học bổng “Cùng em tiến bước” đã được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có học sinh của những ngôi trường bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cơn bão số 5 vừa qua, thông qua 685 điểm giao dịch của Vietcombank trên toàn quốc. Số tiền còn lại sẽ tiếp tục được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó trong năm học 2025-2026.

Mỗi suất học bổng là lời nhắn gửi yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho các em học sinh bước vào năm học mới.

“Vietcombank tin tưởng rằng, mỗi bước chân hôm nay sẽ góp phần dựng xây những ước mơ ngày mai, để tri thức trở thành hành trang bền vững nhất trên con đường đưa Việt Nam tiến vào kỷ nguyên mới, hùng cường và văn minh”, đại diện Vietcombank cho biết.

Chặng đường hơn 62 năm đồng hành cùng đất nước

Trong hành trình hơn 62 năm song hành cùng lịch sử đất nước, Vietcombank luôn khẳng định vai trò ngân hàng thương mại chủ lực, chủ đạo của nền kinh tế, không ngừng mở đường cho đổi mới và hiện đại hóa ngành tài chính - ngân hàng.

Không chỉ tăng trưởng kinh doanh bền vững, Vietcombank cũng đề cao ý thức trách nhiệm với công tác an sinh xã hội vì cộng đồng, với sự tham gia tích cực từ trụ sở chính đến các chi nhánh, công ty trực thuộc trên toàn quốc. Trong giai đoạn Covid-19, ngân hàng đã triển khai các gói miễn giảm lãi và phí quy mô lớn, trở thành điểm tựa tài chính quan trọng cho doanh nghiệp và người dân. Hằng năm, Vietcombank dành hàng trăm tỷ đồng cho các chương trình an sinh, ưu tiên y tế, giáo dục, nhà ở xã hội và hạ tầng thiết yếu. Riêng giai đoạn 2020-2024, ngân hàng đã đóng góp hơn 2.311 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Đồng thời, ngân hàng còn là đối tác tài chính chủ lực của hàng loạt dự án trọng điểm quốc gia như Cảng hàng không quốc tế Long Thành, các dự án năng lượng tái tạo, hệ thống giao thông thông minh…, những công trình mang tầm vóc đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển xanh, bền vững.

Hoạt động trao học bổng “Cùng em tiến bước” lần này là minh chứng rõ nét cho tinh thần đồng lòng của toàn dân trong ngày 16/8, nơi Vietcombank tiếp nối ý nghĩa ấy bằng sự đồng hành thiết thực cùng những hoàn cảnh khó khăn hơn.

Diễn ra đúng dịp 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), sự kiện là lời nhắc nhở: trong mọi giai đoạn lịch sử, dân tộc ta luôn bước đi bằng niềm tin, đoàn kết và khát vọng. Vietcombank tiếp nối tinh thần ấy bằng những bước chân yêu thương, gieo mầm tri thức, để thế hệ tương lai tự tin viết tiếp những trang mới cho đất nước.

Một số hình ảnh đại diện ban lãnh đạo Vietcombank cùng đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao học bổng “Cùng em tiến bước” tại Tân Trào, Tuyên Quang:

Ông Đinh Tiến Hải, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam (ngoài cùng bên phải), và ông Hồng Quang, Thành viên HĐQT, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank (thứ 2 từ phải sang,) trao biển tượng trưng 80 suất học bổng cho 6 trường trên địa bàn xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: VCB).

Ông Đinh Tiến Hải và ông Hồng Quang trao học bổng cho các em học sinh Trường Tiểu học Tân Trào và Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng (Ảnh: VCB).

Bà Lê Thị Thu Hà, Phó chủ tịch Thường trực Công đoàn Vietcombank, và ông Giang Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tân Trào, trao học bổng cho các em học sinh Trường Tiểu học Kim Quan và Trường THCS Tân Trào (Ảnh: VCB).

Ông Ngô Đức Bình, Phó chủ tịch Công đoàn Vietcombank (bên phải), và ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Vietcombank - Chi nhánh Tuyên Quang, trao học bổng cho các em học sinh Trường THCS Trung Yên và Trường THCS Kim Quan (Ảnh: VCB).