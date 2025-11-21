Vietcombank giữ vững vị thế ngân hàng có "môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam"

Vietcombank tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu bằng những bảo chứng uy tín

“Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” là bảng xếp hạng danh giá do Anphabe tổ chức thường niên, dựa trên bình chọn của hơn 650 doanh nghiệp, hơn 73.000 người đi làm trong 18 lĩnh vực, ngành nghề.

Năm nay, Vietcombank tiếp tục giữ vững vị thế đứng thứ 1 ngành ngân hàng, đứng thứ 2 thị trường Việt Nam và là ngân hàng duy nhất nằm trong “Top 10 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - khối doanh nghiệp lớn”.

Ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank (đứng giữa) và các đại biểu Vietcombank nhận chứng nhận “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025” (Ảnh: BTC).

Vietcombank cũng đồng thời được vinh danh ở cả hai hạng mục quan trọng gồm “Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam” và “Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc”.

Các giải thưởng thể hiện tính đồng bộ, bền vững trong chiến lược quản trị nhân sự, môi trường làm việc gắn kết và chất lượng điều hành của Vietcombank - những yếu tố góp phần giúp ngân hàng duy trì vị thế về hiệu quả hoạt động, từng bước hội nhập vững chắc với khu vực và quốc tế.

Ông Hồng Quang - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự Vietcombank - cho biết: “Việc giữ vững vị thế này suốt một thập kỷ qua không phải là thành tích nhất thời, mà là kết quả của một chiến lược nhân sự dài hạn, bài bản và nhất quán, khẳng định quan điểm xuyên suốt của ban lãnh đạo Vietcombank: luôn đặt yếu tố con người ở vị trí trung tâm - vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu và cũng là động lực phát triển của ngân hàng”.

Ông Đặng Bình Nguyên - Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự Vietcombank (thứ 4 từ phải sang) - nhận chứng nhận “Thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2025” (Ảnh: BTC).

Ông Quang chia sẻ giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng dành cho toàn thể hơn 24.000 cán bộ nhân viên Vietcombank đã và đang chung tay xây dựng, kiến tạo một môi trường làm việc bền vững, chuyên nghiệp, gắn kết và nhân văn.

Đây cũng là minh chứng rõ ràng cho những cam kết mạnh mẽ của Vietcombank trong việc coi trọng và đề cao yếu tố con người; triển khai đồng bộ và hiệu quả các chính sách quản trị - phát triển nguồn nhân lực; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; đồng thời lan tỏa bản sắc văn hóa Vietcombank với 5 giá trị cốt lõi: tin cậy - chuẩn mực - sẵn sàng đổi mới - bền vững - nhân văn.

Vietcombank - nơi gắn bó của các thế hệ nhân sự ngân hàng tinh hoa

Với định hướng đến năm 2030 trở thành ngân hàng đứng đầu về chất lượng nguồn nhân lực tại Việt Nam, Vietcombank đã và đang đổi mới toàn diện quản trị và phát triển nguồn nhân lực, tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về kiện toàn mô hình tổ chức, hoàn thiện cơ chế chính sách, đổi mới tuyển dụng, đẩy mạnh và tăng cường đào tạo, phát triển hạ tầng công nghệ ứng dụng và số hóa trong hoạt động nhân sự.

Mục tiêu của ngân hàng là xây dựng đội ngũ cán bộ tinh về số lượng, mạnh về chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển bứt phá trong kỷ nguyên số.

Hoạt động tuyển dụng của Vietcombank thời gian qua được thị trường đánh giá cao và đã thu hút được một lượng nhân sự lớn có chất lượng, đáp ứng yêu cầu công việc và hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Trong điều kiện thị trường tuyển dụng ngày càng cạnh tranh gay gắt, uy tín thương hiệu của Vietcombank là một lợi thế trong việc tuyển dụng.

Bên cạnh đó, Vietcombank thực hiện đa dạng hóa phương thức và nguồn tuyển dụng, có các chính sách ưu đãi, thu hút nhân tài; ưu tiên tuyển dụng sinh viên xuất sắc, nhân sự có kiến thức, trình độ về công nghệ thông tin và các kỹ năng chuyển đổi số, nhân sự số hóa có trình độ chuyên môn giỏi, tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng nhu cầu quản trị vận hành và làm chủ các hệ thống công nghệ hiện đại.

Kết quả khảo sát mức độ hài lòng và gắn bó của cán bộ (EES) hàng năm tại Vietcombank cho thấy điểm chỉ tiêu EES luôn ở mức cao và đạt mức xuất sắc so với thị trường, phản ánh sự gắn bó và niềm tự hào của đội ngũ.

Bà Tô Thị Phương Dung - Trưởng phòng Chính sách và Kế hoạch nhân sự Vietcombank (thứ 2 từ phải sang) - nhận danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu có nguồn nhân lực hạnh phúc 2025” (Ảnh: BTC).

Nhìn lại hành trình 10 năm qua, Vietcombank không chỉ gây ấn tượng bằng hệ thống chính sách nhân sự toàn diện với nhiều ưu việt, mà quan trọng hơn là đã kiến tạo được môi trường nơi mỗi cán bộ nhân viên đều cảm thấy được thuộc về, được phát triển và được truyền cảm hứng.

Những giá trị này là nền tảng để Vietcombank tiếp tục hướng tới hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đến năm 2030 giữ vững vị trí ngân hàng số 1 Việt Nam, vươn lên “Top 200 tập đoàn tài chính ngân hàng lớn nhất thế giới”, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.