Việt Nam hoàn toàn có cơ sở hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Phát biểu tổng kết Hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Bối cảnh mới, hành động mới” chiều 27/5, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam, gửi lời cảm ơn tới các đại biểu, chuyên gia và đại diện doanh nghiệp đã dành thời gian tham dự.

Ông Phạm Tuấn Anh cho biết sự hiện diện, quan tâm cùng những ý kiến đóng góp tâm huyết của các khách mời chính là thành công lớn của chương trình. Qua đó, hội thảo cũng phần nào mang tới những thông tin, góc nhìn và chia sẻ thiết thực về các vấn đề được nhiều người quan tâm.

ESG cần sự liên kết giữa vốn, công nghệ và chính sách

Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh ghi nhận những phần trình bày, tham luận và chia sẻ từ chuyên gia, doanh nghiệp tham dự hội thảo. Theo ông, dù đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, các đơn vị đều là những “mảnh ghép” góp phần tạo nên bức tranh tổng thể cho chủ đề của hội thảo hôm nay.

Từ góc độ Ban tổ chức, ông cho biết đã tiếp nhận được nhiều bài học quý báu thông qua nội dung mà diễn giả chia sẻ. Đối với riêng mục tiêu phát triển bền vững trên cơ sở thực hành ESG, có nhiều yếu tố quan trọng cần được làm rõ để định hình hướng đi trong tương lai cũng như đưa ra các kiến nghị thực tiễn tới lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh phát biểu tổng kết Hội thảo chiều 27/5 (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước hết là câu chuyện thể chế. Tổng Biên tập báo Dân trí ấn tượng với chia sẻ của ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Phát triển bền vững, Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam về việc chỉ một ứng dụng đơn giản từ năng lượng mặt trời cũng phải chờ tới 2 năm để thể chế thay đổi mới có thể áp dụng.

“Qua đó cho thấy chúng ta rất cần những thể chế được xây dựng nhanh hơn, quyết liệt hơn”, ông nói. Đồng thời, ông cho rằng đây cũng là minh chứng cho thấy cần có những công nghệ mới, phát triển nhanh để hỗ trợ quá trình thực thi ESG.

Về vấn đề nguồn vốn, ông cho biết hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến từ cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp lớn, nhỏ và vừa cũng như các ngân hàng.

“Có thể thấy, nguồn vốn xanh có tiềm năng rất lớn nhưng khả năng tiếp cận của doanh nghiệp vẫn còn hạn chế. Vì vậy, báo Dân trí cùng các đơn vị đồng hành mong muốn tạo ra những kết nối hiệu quả hơn để doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn”, ông nhấn mạnh.

Theo ông Phạm Tuấn Anh, những từ khóa được nhắc đến nhiều nhất tại hội thảo là “phối hợp, kết nối, liên kết”. Cá nhân ông cũng cho rằng đây là nội dung đặc biệt quan trọng. Dù hiện nay đã có những cơ chế phối hợp nhất định, nhưng thông qua hội thảo và các sự kiện vệ tinh trong suốt cả năm, Ban tổ chức mong muốn xây dựng nền tảng chia sẻ, kết nối mạnh mẽ hơn giữa doanh nghiệp với nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý, đơn vị cấp vốn cũng như các đơn vị chuyên về công nghệ. Qua đó, doanh nghiệp có thể thực sự biết nên bắt đầu thực hành ESG từ đâu và triển khai từng bước thế nào.

Trong chuỗi hoạt động của Diễn đàn ESG Việt Nam năm nay, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn cho biết báo Dân trí sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đối tác để tổ chức thêm nhiều sự kiện, chương trình chuyên sâu, các workshop đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn thực hành ESG theo hướng “cầm tay chỉ việc”. Đồng thời, Ban tổ chức cũng sẽ triển khai các company tour để doanh nghiệp tham gia có cơ hội trực tiếp tìm hiểu mô hình vận hành thực tế, trao đổi, hỏi đáp và tiếp cận sâu hơn với kinh nghiệm triển khai ESG.

“Qua đó, doanh nghiệp sẽ có thêm điều kiện tiếp cận kiến thức, kinh nghiệm, nguồn vốn và công nghệ”, ông Phạm Tuấn Anh nói.

Tăng trưởng 2 con số cần nền tảng ESG bền vững

Nhà báo Phạm Tuấn Anh chia sẻ thêm về cuộc trao đổi bên lề sự kiện với ông Vũ Thanh Thắng, Chủ tịch Công ty cổ phần AIZ. Ông Thắng cho biết AIZ sẽ hỗ trợ các giải pháp AI cho Ban tổ chức nhằm tăng cường kết nối doanh nghiệp cũng như cộng đồng ESG, đồng thời cũng hỗ trợ giải pháp AI cho các doanh nghiệp được vinh danh tại Vietnam ESG Awards vào cuối năm nay.

Theo nhà báo Phạm Tuấn Anh, đây sẽ là những giải pháp cụ thể, cũng gắn với những nội dung đã được thảo luận tại hội thảo về khoa học công nghệ và các khoản đầu tư cho ESG nên bắt đầu từ đâu.

Ông cũng nhắc lại chia sẻ của ông Phạm Tuấn Anh, đại diện GreenFeed, rằng có những giải pháp không đòi hỏi nhiều chi phí nhưng cũng có những giải pháp cần nguồn lực đầu tư lớn. Vấn đề đặt ra là nguồn chi phí đó sẽ đến từ đâu. Vì vậy, ông đề xuất Nhà nước cần có thêm cơ chế hỗ trợ, đồng thời các doanh nghiệp Nhà nước lớn, doanh nghiệp công nghệ lớn cũng có thể đồng hành, chia sẻ nguồn lực để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực thi ESG.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tư nhân lớn cũng có thể tham gia vào mối liên kết chung nhằm hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp để giảm chi phí đầu vào, từ đó giúp việc ứng dụng công nghệ trong thực thi ESG hiệu quả hơn.

Quang cảnh Hội thảo chiều 27/5 (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh, mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số là mục tiêu lớn, khó và đi kèm nhiều thách thức. Tuy nhiên, trong các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Kết luận số 18 của Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đã đưa ra định hướng rất rõ cho giai đoạn 2026-2030, đó là phấn đấu tăng trưởng nhanh, bền vững, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn, đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo ông, các chủ đề của Diễn đàn ESG cũng như Hội thảo hôm nay đều bám rất sát và có nhiều điểm tương đồng với tinh thần của nghị quyết. “Rõ ràng, tăng trưởng nhanh là yêu cầu cần thiết, nhưng tăng trưởng bền vững cũng quan trọng không kém”, ông nhấn mạnh.

Ông cho biết những giải pháp được đưa ra tại Hội thảo đều hướng sát vào yêu cầu thực tiễn, đồng thời các kiến nghị cũng sẽ được chuyển tải tới lãnh đạo cấp cao cũng như cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Phạm Tuấn Anh cho rằng Hội thảo đã mang lại thêm niềm tin rằng Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp hoàn toàn có cơ sở để hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Niềm tin đó đến từ quyết tâm chính trị, tinh thần cải cách, khát vọng tăng trưởng, sự năng động của doanh nghiệp, trí tuệ của giới chuyên gia cũng như sự đồng hành của toàn xã hội.

“Chúng ta kỳ vọng tất cả niềm tin ấy sẽ được chuyển hóa thành hành động thực tế, góp phần đổi mới mô hình quản trị và đầu tư, nâng cao năng lực thực thi ESG, từ đó giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu”, ông nhấn mạnh.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn ESG Việt Nam, phát biểu khai mạc Hội thảo