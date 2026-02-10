Việt Nam có phòng nghiên cứu mật mã tiên tiến, tiến đến tự chủ công nghệ

Chiều 9/2, Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và MK Smart (thuộc MK Group) công bố những thành tựu đột phá về mật mã và tiêu chuẩn bảo mật quốc tế.

Ông Nguyễn Trọng Khang - Chủ tịch MK Group - cho biết, sự kiện này là bước đi cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới và sáng tạo. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong chiến lược tự chủ công nghệ bảo mật của Việt Nam.

Thuật toán chữ ký số kháng lượng tử VN-PQSign của Ban Cơ yếu Chính phủ được giới thiệu. Trong bối cảnh kỷ nguyên điện toán lượng tử có thể "vô hiệu hóa" một số thuật toán mật mã, đây được xem là chiến lược ứng phó từ sớm, từ xa của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Về thuật toán chữ ký số hậu lượng tử với tên gọi VN-PQSign, Ban Cơ yếu Chính phủ đã lựa chọn sử dụng cấu trúc thuật toán dựa trên nền tảng hàm băm (hash-based). Nhờ đó, có thể tiếp cận ưu tiên tính an toàn, tin cậy, bền vững cao trước sức mạnh của máy tính lượng tử.

Ban Cơ yếu Chính phủ và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đồng thời ra mắt Phòng Nghiên cứu mật mã tiên tiến. Đây là "mắt xích" quan trọng để đào tạo chuyên gia và chuyển hóa tri thức toán học đỉnh cao thành "lá chắn" bảo vệ hạ tầng số quốc gia.

Sự kiện khẳng định vai trò chủ đạo của Ban Cơ yếu Chính phủ, cơ quan mật mã quốc gia, trong việc tiên phong nghiên cứu làm chủ các công nghệ mật mã lõi, sẵn sàng ứng phó với thách thức từ kỷ nguyên điện toán lượng tử.

Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, MK Group giới thiệu thuật toán chữ ký số kháng lượng tử VN-PQSign và ra mắt Phòng Nghiên cứu mật mã tiên tiến (Ảnh: TN).

Cùng dịp này, MK Group giới thiệu tiêu chuẩn bảo mật quốc tế CC EAL 5+ cho Lotus GovID. Sản phẩm Lotus GovID của MK Smart đã đạt chứng chỉ Common Criteria (CC) mức EAL 5+ theo quyết định BOE-A-2026-1037.

Sản phẩm được các bên đánh giá là minh chứng cho việc Việt Nam hoàn toàn làm chủ từ hệ điều hành (Lotus OS) đến chứng chỉ bảo mật, giúp Chính phủ tự chủ hạ tầng định danh quốc gia, phục vụ hiệu quả Đề án 06 mà không phụ thuộc vào chip ngoại, hiện thực hóa chiến lược tự chủ công nghệ Make in Vietnam.

Bước đi này còn cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo. Sự hợp tác giữa Ban Cơ yếu Chính phủ, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán và MK Group tạo nên một hình mẫu trong huy động tiềm lực quốc gia và quốc tế trong nghiên cứu, phát triển sản phẩm bảo mật quy mô quốc gia và quốc tế.

Theo ông Nguyễn Trọng Khang, mô hình này không chỉ giúp đào tạo đội ngũ chuyên gia mật mã cấp cao mà còn là nơi chuyển hóa nhanh nhất các thành tựu, tri thức toán học, mật mã học đỉnh cao thành “lá chắn” bảo vệ hạ tầng số quốc gia.

Giờ đây, mật mã không chỉ là vũ khí đặc biệt bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng mà còn là nền tảng để công nghệ Việt vươn ra chiếm lĩnh thị trường toàn cầu. "Sự chuẩn bị bài bản về cả quy chế pháp lý và tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ giúp Việt Nam không chỉ bảo vệ an toàn thông tin nội bộ mà còn đóng góp các thuật toán do người Việt làm chủ vào cộng đồng bảo mật thế giới", ông bày tỏ.