Việt Nam chi trăm triệu USD nhập trái cây Trung Quốc, nho dẫn đầu

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn thông tin từ báo cáo của Phòng Thương mại Trung Quốc cho biết, xuất khẩu trái cây của Trung Quốc năm 2025 đạt kim ngạch 6,28 tỷ USD, với 5,48 triệu tấn, tăng 8,3% về lượng so với năm 2024.

Các mặt hàng xuất khẩu chính bao gồm nho tươi, cam và các loại trái cây họ cam quýt khác, táo tươi, lê tươi. Các thị trường xuất khẩu chính bao gồm Việt Nam, Indonesia, Kyrgyzstan, Nga, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Mỹ... Trong đó, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm thị trường nhập khẩu lớn nhất.

Cụ thể, với nho tươi, sản phẩm xuất khẩu lớn nhất của Trung Quốc, Việt Nam chi khoảng 220 triệu USD, đứng đầu các thị trường nhập khẩu, dù giảm 17% so với năm trước. Theo sau là Indonesia (150 triệu USD), Thái Lan (140 triệu USD), Philippines (90 triệu USD) và Nga (80 triệu USD).

Ở nhóm trái cây họ cam quýt, kim ngạch xuất khẩu sang Việt Nam đạt khoảng 210 triệu USD, ngang với Kyrgyzstan và tăng 5,8%. Các thị trường khác gồm Indonesia (120 triệu USD), Nga (100 triệu USD), Philippines (70 triệu USD).

Nông dân Trung Quốc đóng gói nho sữa (Ảnh: Sohu).

Đối với táo tươi, kim ngạch đạt 990 triệu USD, trong đó Indonesia là thị trường lớn nhất với 180 triệu USD, tiếp đến là Philippines (140 triệu USD) và Việt Nam đạt 137 triệu USD, vẫn duy trì trong nhóm nhập khẩu hàng đầu dù giảm 22,6% so với năm trước.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là một trong những thị trường chính của lê tươi Trung Quốc, cùng với Indonesia, Thái Lan và Nga. Như vậy, chỉ riêng ba mặt hàng chính gồm nho, trái cây họ cam quýt và táo, kim ngạch xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam đã đạt xấp xỉ 567 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu rau quả của Việt Nam ghi nhận tăng trưởng mạnh trong những tháng đầu năm. Theo Cục Hải quan, 2 tháng đầu năm, kim ngạch đạt gần 996 triệu USD, tăng 44,9% so với cùng kỳ năm trước. Riêng tháng 2 giảm so với tháng trước do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, song vẫn tăng 11,8% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm hơn 54% tổng kim ngạch và ghi nhận mức tăng tới 76,2%. Các thị trường khác như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Malaysia duy trì tỷ trọng ổn định.

Cục Xuất nhập khẩu đánh giá, thời gian tới triển vọng xuất khẩu rau quả vẫn tích cực khi kim ngạch trong 3 tuần đầu tháng 3 duy trì ổn định. Đặc biệt, giá sầu riêng ở mức cao, trong khi thanh long và chuối xuất sang Trung Quốc giữ nhịp đều.

Tuy nhiên, xuất khẩu sang khu vực Trung Đông, nhất là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), có thể chịu tác động tiêu cực do rủi ro địa chính trị gia tăng, trong khi chi phí logistics cao tiếp tục là thách thức tại các thị trường xa như Mỹ và EU.