Vị thế ChatGPT lung lay trước loạt đối thủ sừng sỏ Gemini, DeepSeek…?

Theo báo cáo tổng kết năm Radar của Cloudflare - công ty hạ tầng Internet và bảo mật quy mô lớn có trụ sở tại thành phố San Francisco (Mỹ) - cuộc đua giữa các dịch vụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (GenAI) đã trở nên "nóng" hơn bao giờ hết trong năm nay.

ChatGPT của OpenAI hiện vẫn là nền tảng phổ biến nhất nhưng lại đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ các đối thủ sừng sỏ như Claude (Anthropic), Gemini (Google) và Perplexity.

ChatGPT được biết đến là cái tên đưa GenAI gần gũi hơn với đại chúng sau khi ra mắt cuối năm 2022. Nền tảng này dẫn đầu bảng xếp hạng về AI năm thứ hai liên tiếp, thăng tiến trên bảng xếp hạng các dịch vụ Internet nói chung của Cloudflare. Song dữ liệu mới nhất từ Cloudflare cho thấy nhiều đối thủ đa năng khác cũng đang bứt phá mạnh mẽ theo thời gian.

Trong đó, Claude có những bước tiến ấn tượng hơn cả. Từ nhóm cuối top 10 hồi đầu năm, ứng dụng này đã vươn lên vị trí thứ hai vào các ngày làm việc trong tuần suốt tháng 7 và tháng 8, phản ánh xu hướng GenAI đang được giới doanh nghiệp đặc biệt ưa chuộng.

Gemini của Google, tuy khởi đầu năm nay nằm ngoài top 10, nhưng đã leo hạng bền bỉ và vượt qua Claude vào giữa tháng 9. Gemini giữ vững vị trí á quân trong hầu hết những ngày sau đó và chốt hạ ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng trọng số cuối năm.

Cuộc chơi AI toàn cầu: Vị thế ChatGPT đang bị lung lay trước Gemini, Claude, DeepSeek… (Ảnh: IT).

Từ tháng 9 trở đi, Perplexity vươn lên vị trí thứ ba. Cùng lúc đó, Grok - thuộc công ty xAI của Elon Musk, đã lọt vào top 20 trong tháng 2 và nhanh chóng leo lên hạng 9 vào cuối tháng.

Đáng chú ý là sự xuất hiện thần tốc của DeepSeek, một chatbot kiêm nhà phát triển mô hình mã nguồn mở từ Trung Quốc: từ ngoài top 20 nhảy vọt lên hạng 3 vào đầu tháng 2, trước khi ổn định ở vị trí từ thứ 6 đến thứ 10 trong suốt phần còn lại của năm.

Cloudflare cũng nhận thấy thói quen sử dụng của người dùng rất rõ rệt. Đó là ChatGPT và Claude được sử dụng nhiều nhất phục vụ nhu cầu liên quan đến công việc các ngày trong tuần (thứ hai đến thứ sáu). Ngược lại, các dịch vụ như Grok, Perplexity và DeepSeek lại hoạt động sôi nổi hơn vào những ngày cuối tuần.

Trong mảng trợ lý lập trình, GitHub Copilot đã thăng hạng lên vị trí thứ 6 trong năm 2025. Trái lại, Windsurf AI (trước đây là Codeium) lại tụt hạng do người dùng chuyển sang ưa chuộng các chatbot đa năng hơn.

Doubao của ByteDance (được biết đến trên thị trường quốc tế với tên Dola hoặc Cici) ngày càng thu hút người dùng bên ngoài Trung Quốc. Ứng dụng này đã lọt vào danh sách các dịch vụ AI hàng đầu tại nhiều thị trường như Úc, Anh và một số quốc gia châu Phi.