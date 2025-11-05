VEC và dmg events hợp tác ra mắt hội nghị - triển lãm năng lượng toàn cầu

Sự kiện này sẽ hoạt động theo mô hình thương hiệu độc quyền, được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối quốc tế mới, quy tụ các lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện lực, hydrocarbon, lưu trữ năng lượng, hydrogen, công nghệ carbon thấp, và tiện ích… trong một hệ sinh thái tích hợp, thúc đẩy hợp tác - đầu tư - đổi mới sáng tạo cho giai đoạn chuyển đổi năng lượng thế giới.

Ông Geoff Dickinson, Tổng giám đốc dmg events (bên trái) và bà Trần Mai Hoa, Tổng giám đốc VEC (bên phải) tại buổi ký kết hợp tác (Ảnh: BTC).

Hội nghị và triển lãm năng lượng toàn cầu nêu trên được tổ chức tại Hà Nội - điểm đến mới của ngành năng lượng khu vực châu Á do VEC và dmg events khởi xướng.

Không chỉ hướng tới việc giới thiệu các công nghệ tiên tiến và mô hình hợp tác toàn cầu, hội nghị và triển lãm năng lượng toàn cầu này còn góp phần định hình chiến lược “toàn cầu hóa năng lượng xanh”, kết nối Việt Nam và châu Á - Thái Bình Dương với dòng chảy phát triển năng lượng bền vững của thế giới.

Sự kiện đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 12/2026 và dự kiến kéo dài bốn ngày, quy tụ hơn 800 doanh nghiệp trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện lực, dầu khí, lưu trữ năng lượng, hydrogen, công nghệ carbon thấp, và tiện ích… cùng 1.500 đại biểu và 180 diễn giả quốc tế đến từ hơn 50 quốc gia, góp phần lan tỏa các giá trị thực tiễn của chuyển dịch năng lượng bền vững.

Đại diện Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến mới trong việc phát triển các sự kiện triển lãm quốc tế tại Việt Nam (Ảnh: BTC).

Chương trình bao gồm: hội nghị chuyên sâu, diễn đàn kết nối doanh nghiệp, không gian triển lãm cùng các hoạt động trình diễn công nghệ, tham quan mô hình chuyển đổi xanh - hướng tới thúc đẩy hợp tác, đầu tư, đổi mới sáng tạo trên quy mô khu vực.

Với quy mô quốc tế, hội nghị và triển lãm năng lượng toàn cầu này được kỳ vọng trở thành điểm hẹn của các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư và cộng đồng đổi mới sáng tạo; nơi các bên cùng thảo luận, hợp tác và tìm giải pháp cho những thách thức cấp thiết về an ninh năng lượng, chuyển dịch xanh và phát triển bền vững.

Sự kiện sẽ nhấn mạnh các giá trị cốt lõi của chuyển đổi năng lượng công bằng và hợp tác bền vững, phù hợp với định hướng chiến lược của Chính phủ Việt Nam trong khuôn khổ Quan hệ đối tác năng lượng công bằng (JETP) và Đối tác Chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP).

Qua đây, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc đạt mục tiêu phát thải ròng về 0 (Net Zero) vào năm 2050, tạo điều kiện thuận lợi cho dòng vốn đầu tư vào năng lượng xanh, năng lượng tái tạo và công nghệ sạch.

Việc ra mắt hội nghị và triển lãm năng lượng toàn cầu cũng sẽ là khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa VEC và dmg events trong việc phát triển và tổ chức các sự kiện triển lãm quốc tế tại Việt Nam, hướng tới việc đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối hợp tác khu vực, trao đổi tri thức và thu hút đầu tư - một điểm đến hàng đầu của các triển lãm toàn cầu trong tương lai.

Ông Christopher Hudson, Chủ tịch dmg events, cho biết: “Câu chuyện năng lượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang bước sang một giai đoạn mới, nơi yếu tố cân bằng, hợp tác và quy mô đóng vai trò định hình. Hội nghị toàn cầu này sẽ là nơi các nhà lãnh đạo ngành năng lượng cùng nhau biến tham vọng thành hành động kết nối nguồn vốn, chính sách và đổi mới sáng tạo trên mọi hệ thống năng lượng”.

Bà Trần Mai Hoa, Tổng giám đốc VEC, chia sẻ: “Quan hệ hợp tác giữa VEC và dmg events đánh dấu một bước tiến chiến lược trong nỗ lực đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối năng lượng mới của khu vực.

Với sự kiện toàn cầu này, chúng tôi kỳ vọng tạo ra một diễn đàn quy mô và tầm ảnh hưởng đủ lớn để thúc đẩy đối thoại chính sách, thu hút dòng vốn chất lượng cao và khai mở những sáng kiến đột phá cho quá trình chuyển dịch năng lượng. Đây không chỉ là một sự kiện, mà là nền tảng để Việt Nam đóng góp chủ động và thực chất hơn vào cấu trúc năng lượng của Đông Nam Á và thế giới”.

Đông Nam Á đang bước vào giai đoạn chuyển đổi năng lượng mạnh mẽ. Đến năm 2040, nhu cầu năng lượng của khu vực dự kiến tăng khoảng 60%, với nhu cầu vốn đầu tư hơn 200 tỷ USD mỗi năm; riêng đầu tư hạ tầng có thể vượt 3.000 tỷ USD vào năm 2030.

Những số liệu này cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Đông Nam Á trên bản đồ năng lượng toàn cầu, đồng thời thúc đẩy nhu cầu hợp tác, đổi mới và huy động vốn nhằm bảo đảm tăng trưởng bền vững.

Việt Nam, với nền kinh tế năng động và mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 8% vào năm 2025, hướng tới mức hai chữ số giai đoạn 2026-2030, đang trở thành điểm đến tiềm năng cho dòng vốn quốc tế trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và hạ tầng.

Quan hệ hợp tác chiến lược giữa Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events được kỳ vọng sẽ thúc đẩy dòng vốn, chuyển giao công nghệ vào Việt Nam, đồng thời góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các sự kiện triển lãm và hội nghị quốc tế.

Thỏa thuận này cũng mở ra khả năng hai bên cùng phát triển thêm các mô hình triển lãm quốc tế trong tương lai, hướng tới mục tiêu thúc đẩy kinh tế, văn hóa, giao lưu quốc tế và du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị).