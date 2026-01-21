Vé máy bay Tết quá cao, cả nhà tốn 40 triệu, ngậm ngùi lỡ hẹn đoàn viên

Vé máy bay Tết leo thang, nhiều gia đình đành ở lại thành phố

Dù các hãng hàng không đã công bố tăng chuyến phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại quá lớn vẫn khiến thị trường vé máy bay rơi vào tình trạng khan hiếm, giá cao kéo dài. Trên nhiều đường bay, vé phổ thông nhanh chóng "cháy", trong khi giá vé thương gia bị đẩy lên cao khiến không ít gia đình gặp khó trong việc thu xếp về quê ăn Tết.

Chị Thục Khuê (Thái Bình), hiện làm việc tại TPHCM, cho biết gia đình chị đang cân nhắc lại kế hoạch về quê do chi phí đi lại bị đội lên quá cao.

"Công việc cuối năm chưa chốt lịch nghỉ sớm nên khi bắt đầu tìm vé thì giá đã rất cao. Các chuyến bay giờ thuận tiện gần như hết vé phổ thông, còn lại chủ yếu là chuyến tối muộn hoặc đêm khuya. Tính ra tiền vé khứ hồi cho cả nhà 5 người đã gần 40 triệu đồng. Tôi thực sự rất choáng", chị Khuê thở dài.

Gia đình chị từng tính chuyển sang đi tàu hỏa để tiết kiệm, song giá vé tàu dịp Tết cũng tăng mạnh, thời gian di chuyển dài khiến phương án này không khả thi, nhất là khi có con nhỏ đi cùng.

Sau nhiều lần cân nhắc, gia đình chị Khuê quyết định ở lại thành phố trong dịp Tết năm nay và sẽ sắp xếp về quê vào tháng 3, khi chi phí đi lại “dễ thở” hơn. “Dù hơi chạnh lòng nhưng xét về kinh tế và công việc, đây là lựa chọn hợp lý nhất lúc này”, chị nói.

Vé máy bay hạng phổ thông (Ảnh: Huỳnh Anh).

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, giá vé máy bay khứ hồi dịp Tết từ ngày 14/2 đến ngày 22/2 Dương lịch (tức ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ) đều đang ở mức cao so với ngày thường.

Khảo sát trên chặng TPHCM - Hà Nội trong giai đoạn cao điểm từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết cho thấy, vé khứ hồi hạng phổ thông của Vietnam Airlines phổ biến quanh mức 7,5 triệu đồng, còn vé thương gia có thời điểm lên tới gần 19,6 triệu đồng. Vietjet Air bán vé khứ hồi hạng phổ thông từ khoảng 7,2 triệu đồng, trong khi vé thương gia xấp xỉ 16,4 triệu đồng.

Bamboo Airways niêm yết vé phổ thông khứ hồi gần 7,5 triệu đồng, hạng thương gia khoảng 16,8 triệu đồng. Vietravel Airlines có mức giá dao động từ 7,4 đến hơn 9 triệu đồng/vé khứ hồi. Riêng Sun PhuQuoc Airways ghi nhận nguồn cung hạn chế, giá vé phổ thông hơn 7,4 triệu đồng và vé thương gia gần 19 triệu đồng.

So với ngày thường, mặt bằng giá vé nội địa dịp cận Tết tăng thêm khoảng 1-1,5 triệu đồng mỗi vé khứ hồi, thậm chí nhiều chặng ghi nhận mức tăng gấp đôi so với thời điểm thấp điểm.

Không ít gia đình khác cũng đưa ra quyết định tương tự. Anh Thế Dương (Hà Nội) cũng chia sẻ rằng, sau gần 20 năm liên tục về quê đón Tết, năm nay gia đình lần đầu ở lại TPHCM do chi phí vé máy bay quá cao. “Một cặp vé khứ hồi đã gần 10 triệu đồng, với gia đình 3-4 người thì tiền vé hơn cả tháng chi tiêu”, anh nói.

Anh Dương cho biết chi phí Tết không chỉ gói gọn trong tiền vé. “Ngoài tiền đi lại còn có quà biếu, ăn uống, lì xì, thăm hỏi họ hàng. Tổng chi cho dịp Tết có thể lên tới 50-60 triệu đồng với gia đình 4 người, là khoản rất lớn so với thu nhập của gia đình tôi”, anh Dương nói thêm.

Vé kịch trần, tăng chuyến vẫn không đủ

Vé máy bay Tết rơi vào tình trạng “nóng” kéo dài, buộc các hãng hàng không phải liên tục tăng tải, bổ sung thêm hàng chục nghìn ghế nhằm đáp ứng nhu cầu về quê, thăm thân của người dân trong dịp cao điểm.

Cụ thể, ngày 14/1, Vietnam Airlines cho biết đã mở bán thêm khoảng 60.000 chỗ, tương ứng gần 300 chuyến bay, tập trung khai thác trong giai đoạn cao điểm từ 22 tháng Chạp đến rằm tháng Giêng.

Các chuyến bay tăng cường chủ yếu xuất phát từ TPHCM, kết nối với nhiều địa phương như Hà Nội, Vinh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Huế, Chu Lai, Buôn Ma Thuột, Pleiku, Tuy Hòa, Quy Nhơn và Phú Quốc.

Ngoài ra, hãng cũng bổ sung thêm 4 đường bay khởi hành từ Hải Phòng đi Nha Trang, Cần Thơ, Buôn Ma Thuột và Phú Quốc nhằm san sẻ áp lực cho các đường bay trong dịp Tết.

Tiếp đó, ngày 16/1, Vietjet Air thông báo mở bán thêm khoảng 390.000 chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay bổ sung trong cao điểm từ 15 tháng Chạp đến 15 tháng Giêng. Các chuyến bay tăng cường tập trung vào những đường bay có nhu cầu cao, kết nối TPHCM với Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Vinh, Chu Lai, Hải Phòng, Huế, Quy Nhơn, Đồng Hới trước Tết và chiều ngược lại sau Tết.

Sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tuy nhiên, dù số chuyến bay được tăng cường đáng kể, nguồn cung vẫn khó theo kịp đà tăng mạnh của nhu cầu đi lại và du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Theo ghi nhận, trên chặng TPHCM - Hà Nội trong những ngày sát Tết, giá vé của nhiều hãng đã chạm trần. Các chuyến bay khung giờ đẹp ban ngày hầu như không còn vé phổ thông, hành khách chỉ còn lựa chọn vé linh hoạt giá cao hoặc vé thương gia.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra trên các chặng "hiếm" như TPHCM - Thanh Hóa, TPHCM - Vinh hay TPHCM - Đà Nẵng. Nhiều chuyến bay kín chỗ từ sớm, ngay cả khi các hãng thông báo bổ sung chuyến, lượng vé mới cũng nhanh chóng được bán hết.

Tuy nhiên, nhu cầu đi lại năm nay tăng mạnh khiến lượng ghế bổ sung vẫn "không thấm vào đâu".

Trên nhiều đường bay trục, tỷ lệ lấp đầy đạt 80-100% từ rất sớm, đặc biệt ở chiều từ TPHCM đi các tỉnh phía Bắc và miền Trung trước Tết, cũng như chiều ngược lại sau kỳ nghỉ.

Trong bối cảnh cung hạn chế, cầu tăng cao, thị trường vé máy bay Tết tiếp tục duy trì trạng thái căng thẳng, buộc nhiều gia đình phải thay đổi kế hoạch, chấp nhận ở lại thành phố hoặc lùi lịch về quê sang thời điểm khác.