Vé Tết cháy hàng sớm, hãng bay đồng loạt thêm tàu, thêm chuyến

Trước áp lực "cầu vượt cung" và sự thiếu hụt máy bay toàn cầu, các hãng hàng không Việt Nam đang bước vào cuộc chạy đua nước rút để bổ sung đội tàu bay.

Làn sóng đặt vé Tết sớm

Bức tranh thị trường hàng không những tháng cuối năm 2025 đang cho thấy sự hồi phục mạnh mẽ của nền kinh tế và nhu cầu giao thương, du lịch. Theo số liệu từ Cục Hàng không Việt Nam, lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng sản lượng vận chuyển toàn thị trường ước đạt 64,1 triệu hành khách, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 29 triệu khách và quốc tế đạt 14,7 triệu khách.

Đà tăng trưởng này được dự báo sẽ bùng nổ trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Lịch nghỉ Tết kéo dài 9 ngày (từ 14/2 đến 22/2/2026) cùng khoảng cách khá xa so với Tết Dương lịch đã tạo điều kiện lý tưởng để người dân lên kế hoạch về quê và du lịch.

Nếu như mọi năm, tâm lý "nước đến chân mới nhảy" còn phổ biến thì năm nay, đại diện các hãng hàng không đều ghi nhận làn sóng đặt vé sớm ngay từ tháng 10.

Đại diện Vietnam Airlines Group cho biết đã mở bán sớm hơn 3,5 triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế. Nhiều hành khách đã chủ động chốt vé từ rất sớm để có khung giờ đẹp và mức giá hợp lý. Đặc biệt, trên các đường bay "trục vàng" như TPHCM - Hà Nội và TPHCM - Đà Nẵng, sức mua tăng rất nhanh.

"Nhiều chuyến bay từ TPHCM đi Hà Nội vào giai đoạn cận Tết đã đạt tỷ lệ lấp đầy trên 80%. Lượng khách rời TPHCM về các tỉnh trong những ngày cao điểm đã lấp đầy 80-90% số ghế. Tương tự, nhu cầu quay lại thành phố sau Tết cũng duy trì mức cao 85-90%", đại diện Vietnam Airlines thông tin.

Sân bay Tân Sơn Nhất chật kín người (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Tương tự, Vietravel Airlines cũng ghi nhận lượng vé Tết được mua sớm từ tháng 10 với doanh thu và số lượng khách tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ. Hãng dự kiến mở bán khoảng 8.000-10.000 chỗ trên các đường bay trục Bắc - Nam để phục vụ nhu cầu hồi hương và du xuân.

Lý giải về việc giá vé Tết luôn neo ở mức cao, lãnh đạo các hãng bay cho rằng đây là quy luật cung cầu đặc thù của mùa cao điểm, cộng hưởng với bài toán "lệch đầu" nan giải. Trước Tết, máy bay từ Nam ra Bắc luôn kín chỗ nhưng chiều ngược lại (Bắc vào Nam) thường rỗng khách.

Sau Tết, tình trạng này đảo ngược. Chi phí vận hành cho cả hai chiều nhưng doanh thu thực tế chỉ đến chủ yếu từ một chiều khiến giá vé bình quân buộc phải điều chỉnh để bù đắp chi phí.

Cuộc đua "săn" máy bay giữa cơn khát toàn cầu

Thách thức lớn nhất của ngành hàng không Tết này không chỉ nằm ở giá vé, mà là sự thiếu hụt phương tiện khai thác. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy, việc nhận thêm máy bay mới trở thành bài toán "đau đầu" với mọi hãng bay.

Vietjet đang cho thấy sự chuẩn bị nguồn lực hùng hậu khi công bố kế hoạch bổ sung tới 22 tàu bay mới. Bao gồm: 9 tàu bay Boeing cho Vietjet Thái Lan, 7 tàu bay Airbus thế hệ mới cho đội bay tại Việt Nam.

Đáng chú ý, hãng còn thuê ướt 4 tàu bay để tăng cường ngay trong giai đoạn cao điểm và đưa 2 tàu bay COMAC vào phục vụ riêng đường bay đặc thù Côn Đảo.

Ở quy mô nhỏ hơn, Bamboo Airways đang nỗ lực tái cấu trúc và quay trở lại đường đua. Hãng đã lên kế hoạch tăng tần suất các đường bay hiện hữu và đặc biệt là mở lại các đường bay ngách có nhu cầu cao dịp Tết như TPHCM đi Vinh, Thanh Hóa (1 chuyến/ngày), hay Hải Phòng (2 chuyến/ngày). Đại diện hãng cho biết đang rốt ráo xúc tiến thuê thêm các máy bay mới trước thềm cao điểm để đảm bảo cung ứng chuyến bay cho hành khách.

Trong khi đó, Vietravel Airlines dự báo lượng khách tăng 10-15% nên đã làm việc với đối tác để thuê thêm tàu bay Airbus A320, đưa vào khai thác từ cuối tháng 10. Hãng cũng tăng tần suất đường bay trục TPHCM - Hà Nội lên 6 chuyến/ngày, đồng thời duy trì tần suất tối thiểu 2 chuyến/ngày cho các chặng kết nối đến Đà Nẵng và Phú Quốc.

Thị trường hàng không dịp Tết 2026 còn trở nên sôi động hơn với sự tham gia của "tân binh" Sun PhuQuoc Airways. Dù mới gia nhập thị trường, hãng hàng không này đã nhanh chóng triển khai kế hoạch khai thác các đường bay kết nối đảo ngọc Phú Quốc với hai trung tâm lớn là Hà Nội và TPHCM từ ngày 1/11.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Tổng giám đốc Sun PhuQuoc Airways, bày tỏ sự lạc quan về triển vọng thị trường: "Thị trường hàng không Việt Nam đang duy trì tốc độ tăng trưởng cao trên bình diện toàn cầu. Chính phủ cũng đặt mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực này như động cơ phát triển kinh tế và du lịch".

Dù các hãng hàng không đều có kế hoạch tăng cường lượng tàu bay, tăng tần suất bay dịp tết Nguyên đán 2026, các chuyên gia vẫn khuyến cáo hành khách nên có kế hoạch đặt vé sớm để tránh tình trạng khan hiếm cục bộ vào những ngày cao điểm nhất.