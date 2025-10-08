VBCSD - Hành trình 15 năm tiên phong thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững

Chặng đường gần 40 năm đổi mới đã ghi dấu một Việt Nam kiên cường, bứt phá và khát khao phát triển. Giờ đây, một trang phát triển mới đang mở ra, hướng tới Tầm nhìn Việt Nam 2045 trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao và vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Trên hành trình đó, không thể thiếu dấu chân của doanh nghiệp. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, trong mọi lĩnh vực, quy mô và loại hình - từ doanh nghiệp quốc doanh, đến doanh nghiệp tư nhân hay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - cùng nhau tạo nên một “mảnh ghép” quan trọng trong sứ mệnh phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai.

Cùng mang trên vai sứ mệnh đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) luôn kiên định với tầm nhìn: Cần xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững.

Năm 2010, VCCI đã thành lập Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) theo sự phê duyệt của Chính phủ, cho đến nay đã quy tụ gần 200 doanh nghiệp, tổ chức thành viên và mạng lưới các đối tác trong nước, quốc tế cùng tiên phong trong thúc đẩy phát triển bền vững doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh sứ mệnh của VBCSD là hỗ trợ sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững của Việt Nam (Ảnh: VBCSD).

Năm 2025 đánh dấu mốc son 15 năm VBCSD bền bỉ, nỗ lực gieo mầm, vun đắp “hạt giống” kinh doanh bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp, qua hàng loạt hoạt động đa dạng.

Trước tiên là thúc đẩy truyền thông, nâng cao nhận thức để chuyển đổi tư duy kinh doanh của doanh nghiệp - từ kinh doanh vì lợi nhuận sang kinh doanh có trách nhiệm.

Cùng với đó, VBCSD cũng tiên phong tổ chức chuỗi hoạt động Chia sẻ về phát triển bền vững với các cơ quan truyền thông từ năm 2018. Qua đó hỗ trợ các cơ quan truyền thông tác nghiệp hiệu quả hơn, đồng thời thúc đẩy sự hợp tác đồng hành chặt chẽ hơn giữa các cơ quan truyền thông với cộng đồng doanh nghiệp trên hành trình kinh doanh có trách nhiệm.

Một ưu tiên hành động nổi bật khác của VBCSD là thúc đẩy đối thoại về phát triển bền vững thông qua tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (VCSF) từ năm 2014 - nền tảng của đối thoại song hành cùng hành động hướng tới kinh doanh bền vững.

Cùng với sự đánh giá cao của Chính phủ, Diễn đàn đã được nâng tầm lên thành Hội nghị toàn quốc về Phát triển bền vững vào các năm 2018, 2019. Từ đó, VBCSD đóng góp hàng loạt kiến nghị đầu vào cho các chính sách quan trọng tạo thuận lợi cho phát triển bền vững doanh nghiệp.

Lãnh đạo Chính phủ chúc mừng hành trình 15 năm VBCSD bền bỉ thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh bền vững (Ảnh: VBCSD).

Không dừng lại ở đó, VBCSD là một trong số ít tổ chức tại Việt Nam sớm tập trung vào việc thúc đẩy thực hành quản trị công ty bền vững. VBCSD-VCCI đã chủ trì xây dựng Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI), bộ chỉ số đầu tiên của Việt Nam đánh giá tính bền vững của doanh nghiệp.

Đồng thời, VBCSD đã triển khai tổ chức Chương trình Đánh giá, Công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam thường niên từ năm 2016, tạo tiếng vang sâu rộng trong doanh nghiệp, nhận được sự đánh giá cao và ghi nhận của Chính phủ.

VBCSD cũng tiên phong đưa những khái niệm mới trong kinh doanh bền vững đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp nước nhà, như phát triển doanh nghiệp xã hội, kinh doanh cùng người thu nhập thấp, minh bạch và liêm chính trong kinh doanh, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, xây dựng văn hóa kinh doanh đa dạng, bao trùm và bình đẳng…

Đồng thời, VBCSD tích cực thúc đẩy hợp tác công tư triển khai các chương trình, dự án, sáng kiến trong chính những nội hàm kinh doanh bền vững nói trên.

Tại Diễn đàn VCSF 2020 nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, VBCSD đã đón nhận Bằng khen của Thủ tướng. Đây là minh chứng rõ nét cho sự ghi nhận của Chính phủ với những nỗ lực bền bỉ của VBCSD trong đồng hành cùng Chính phủ và doanh nghiệp thúc đẩy kinh doanh bền vững.

Chương trình CSI góp phần thúc đẩy doanh nghiệp thực hành quản trị công ty bền vững, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp (Ảnh: VBCSD).

Giờ đây, câu chuyện phát triển bền vững đã không còn quá xa lạ. Với niềm tin rằng phát triển bền vững không chỉ là lựa chọn đạo đức, mà là lợi thế cạnh tranh dài hạn, các doanh nghiệp tại Việt Nam đang chủ động chuyển đổi, từ chiến lược, công nghệ đến quản trị.

Họ đo lường khí thải, đầu tư vào năng lượng tái tạo, thực hành trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, đảm bảo an sinh cho người lao động và tạo giá trị cho cộng đồng địa phương. Đó là những cánh chim đầu đàn, tiên phong như Vinamilk, Tập đoàn Bảo Việt, PAN Group, Nestlé Việt Nam, SABECO, AEON, Traphaco, Unilever Việt Nam, Greenfeed, SASCO, HEINEKEN Việt Nam…

15 năm là một hành trình vun đắp nền tảng. 15 năm là một chặng đường truyền cảm hứng mạnh mẽ. VBCSD - VCCI đã, đang và sẽ tiếp tục là chiếc cầu nối giữa doanh nghiệp với Chính phủ, giữa chiến lược quốc gia với hành động thực tiễn, giữa niềm tin và giá trị bền vững, cùng doanh nghiệp và đất nước bước tới tương lai trong kỷ nguyên mới.