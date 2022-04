Vật liệu xây dựng tăng giá ầm ầm, Phó Thủ tướng chỉ đạo bình ổn ngay

Cụ thể, Bộ Xây dựng được yêu cầu hướng dẫn, kiểm tra các địa phương xây dựng và công bố giá và chỉ số giá các loại vật liệu xây dựng theo đúng quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, bảo đảm đầy đủ thông tin của các vật liệu cho công trình xây dựng giao thông. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải có báo cáo về việc ảnh hưởng của biến động giá nhiên, vật liệu xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, các cơ quan liên quan nghiên cứu các kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng, điều chỉnh giá hợp đồng do ảnh hưởng biến động giá vật liệu đối với các dự án đang triển khai theo quy định của pháp luật; nghiên cứu ban hành, điều chỉnh cơ chế chính sách theo thẩm quyền về cơ chế chính sách quản lý giá nhiên, vật liệu xây dựng; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền.

Phó Thủ tướng giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan xây dựng, công bố giá và chỉ số giá các loại vật liệu theo quy định và khẩn trương thực hiện các giải pháp để quản lý giá, bình ổn giá các vật liệu xây dựng công trình giao thông nói chung và các dự án giao thông trọng điểm quốc gia theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn, nhà thầu… tiếp tục đẩy nhanh triển khai thi công xây dựng các dự án, chủ động nguồn vật tư, vật liệu phục vụ xây dựng công trình bảo đảm tiến độ các dự án công trình giao thông tuân thủ hợp đồng đã ký và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan trong việc nghiên cứu giải pháp, cơ chế chính sách cần thiết để quản lý, bình ổn giá nhiên, vật liệu xây dựng.

Giá vật liệu xây dựng liên tục tăng, nhà thầu xây dựng lại "đứng ngồi không yên" (Ảnh: DT).

Theo khảo sát gần đây của Bộ Xây dựng, giá thép hiện dao động khoảng 19 triệu đồng/tấn, tăng 12% so với cuối quý IV/2021 và tăng trên 50% so với đầu tháng 12/2020 (khoảng 12 triệu đồng/tấn, thời điểm giá thép bắt đầu biến động, tăng cao). Giá xi măng hiện dao động quanh mốc 1,3 triệu đồng/tấn, tăng khoảng 15% so với quý IV/2021 và bằng 189% so với quý IV/2020.

Một số loại vật liệu khác như nhựa đường khoảng 14,4 triệu đồng/tấn, tăng 7% so với quý IV/2021 và 9% so với quý IV/2020; xăng dầu hiện xấp xỉ 26.000 đồng/lít, tăng 26% so với quý IV/2021 và 59% so với quý IV/2020.

Giá đất, đá, cát... có tăng nhưng không bất thường. Giá đá đang dao động 240.000-400.000 đồng/m3 tùy theo số lượng; cát xây dựng 160.000-360.000 đồng/m3 tùy loại và khu vực. Mức biến động cát tăng bình quân từ khoảng 4% đến 6% tùy khu vực; giá đá có biến động tăng bình quân từ khoảng 4% đến 7% tùy khu vực.