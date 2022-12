Vàng trong nước tăng, người mua vẫn lỗ

Vàng SJC đắt hơn thế giới khoảng 15,6 triệu đồng/lượng

Kết thúc tuần này, các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội niêm yết giá vàng miếng SJC tại 66,45-67,25 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 200.000 đồng mỗi chiều so với giá mở cửa tuần (5/12).

Do chênh lệch giữa chiều mua và bán là 800.000 đồng/lượng nên sau một tuần giao dịch, nhà đầu tư vẫn có thể lỗ 600.000 đồng/lượng nếu chốt lời sớm.

Trên thị trường quốc tế, đóng cửa tuần này giá vàng giao ngay trên Kitco tuần này dừng ở mức 1.797,9 USD/ounce, tăng thêm 10 USD so với giá hôm liền trước.

Quy đổi theo tỷ giá USD chưa tính thuế phí, vàng SJC hiện đắt hơn vàng thế giới khoảng 15,6 triệu đồng/lượng.

Vàng quốc tế tiến sát 1.800 USD/ounce (Ảnh: Tiến Tuấn).

Giá vàng đầu tuần đã về dưới mức 1.800 USD/ounce sau đó đã phục hồi trở lại sát mốc này. Theo các chuyên gia, thị trường vàng vẫn khá lạc quan.

Dù vậy, mọi thứ vẫn chưa chắc chắn với vàng vì Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ có đợt tăng lãi suất vào giữa tuần tới. Điều này sẽ tác động mạnh lên giá vàng do lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên song lại khiến sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng giảm đáng kể.

Ông Colin Cieszynski, Giám đốc chiến lược thị trường SIA Wealth Management đánh giá vàng vẫn có thể giảm giá trong thời gian tới vì Fed chưa hoàn toàn hoàn tất việc tăng lãi suất. Ngoài ra, khi Fed làm chậm tốc độ tăng lãi suất, đồng USD sẽ lên giá và đẩy giá vàng đi xuống.

Còn nhà phân tích Rupert Rowling tại Kinesis nhận định, tâm lý‎ tích cực đối với giá vàng kéo dài trong bao lâu sẽ tùy thuộc vào mức độ nâng lãi suất của Fed và bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell tại cuộc họp báo sau phiên họp của cơ quan này.

USD tự do về sát 24.000 đồng

USD-Index - chỉ số đo sức mạnh đồng bạc xanh so với các rổ tiền tệ khác - đã giảm khoảng 7% trong một tháng qua, kết thúc tuần này đạt 104,9 điểm.

USD trên các kênh đều giảm (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngân hàng Nhà nước kết thúc tuần niêm yết tỷ giá trung tâm tại mức 23.657 đồng/USD, giảm 2 đồng so với phiên trước đó và giảm 31 đồng so với một tháng trước. Với biên độ 5%, các ngân hàng được phép giao dịch Hôm qua, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp tục điều chỉnh giảm thêm 10 đồng nữa xuống còn 24.830 đồng/USD.

Giá USD trong ngân hàng cũng giảm mạnh, về dưới 24.000 đồng và là vùng thấp nhất kể từ tháng 9 đến nay. Vietcombank chốt phiên tuần giảm 140 đồng cả hai chiều mua và bán về 23.390-23.700 đồng/USD. Còn tại Eximbank, tỷ giá USD hiện về sát 23.080-23.270 đồng.

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ đang yết giá mua bán USD quanh 24.330-24.430 đồng, giữ nguyên so với hôm qua nhưng giảm 300 đồng mỗi chiều so với cuối tuần trước.