Giá vàng tăng tiếp

Vàng trong nước lấy lại mốc 67 triệu đồng

Sáng 10/12, các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội niêm yết giá vàng miếng SJC tại 66,45-67,25 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 150.000 đồng mỗi chiều so với giá đóng cửa phiên hôm trước. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 800.000 đồng/lượng, rút ngắn sau nhiều ngày duy trì ở 1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay trên Kitco sáng nay đạt 1.797,9 USD/ounce, tăng thêm 10 USD so với hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá USD chưa tính thuế phí, vàng SJC hiện đắt hơn vàng thế giới khoảng 15,6 triệu đồng/lượng.

Vàng trong nước và quốc tế đều phục hồi (Ảnh: Tiến Tuấn).

Kể từ ngày đầu tháng 11, vàng đã tăng hơn 8% tuy vẫn giảm 1,6% sau một năm đầy thử thách do đồng USD liên tục tăng cao nhờ được thúc đẩy bởi chu kỳ thắt chặt mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Kim loại quý thế giới bắt đầu tăng khi thị trường dự đoán Fed sẽ làm chậm lộ trình thắt chặt tích cực của mình. Tuần trước, Chủ tịch Jerome Powell nói không muốn thắt chặt quá mức.

Theo CME FedWatch Tool, quyết định tăng lãi suất tiếp theo đã được Fed lên kế hoạch vào ngày 14/12. Thị trường đang kỳ vọng Ngân hàng trung ương Mỹ sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất từ 0,75% trước đó xuống còn 0,5%.

Ông Clifford Bennett, kinh tế trưởng tại ACY Securities, cho biết nếu Fed giảm tốc độ theo kỳ vọng, cùng với chỉ số CPI tương đối vừa phải, thì đồng USD có thể suy yếu và vàng sẽ tiếp tục tăng giá.

USD trong ngân hàng giảm mạnh

USD-Index - chỉ số đo sức mạnh đồng bạc xanh so với các rổ tiền tệ khác - đã giảm khoảng 7% trong một tháng qua, hiện đạt 104,9 điểm.

USD trên tất cả các kênh đều có xu hướng giảm (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngân hàng Nhà nước kết thúc tuần niêm yết tỷ giá trung tâm tại mức 23.657 đồng/USD, giảm 2 đồng so với phiên trước đó và giảm 31 đồng so với một tháng trước. Với biên độ 5%, các ngân hàng được phép giao dịch Hôm qua, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp tục điều chỉnh giảm thêm 10 đồng nữa xuống còn 24.830 đồng/USD.

Giá USD trong ngân hàng cũng giảm mạnh, về dưới 24.000 đồng và là vùng thấp nhất kể từ tháng 9 đến nay. Vietcombank chốt phiên tuần giảm 140 đồng cả hai chiều mua và bán về 23.390-23.700 đồng/USD. Còn tại Eximbank, tỷ giá USD hiện về sát 23.080-23.270 đồng.

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ đang yết giá mua bán USD quanh 24.330-24.430 đồng, giữ nguyên so với hôm qua nhưng giảm 300 đồng mỗi chiều so với cuối tuần trước.