Vàng trong nước lình xình, vàng thế giới bật tăng

Vàng thế giới bật tăng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/7, giá vàng miếng SJC vẫn được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 74,98-76,98 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi sau hơn một tháng qua. Chênh lệch giữa 2 chiều mua, bán là 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn giao dịch ở 74,45-76,05 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng so với thời điểm mở cửa phiên nhưng giảm 150.000 đồng kể từ đầu tuần. Hôm qua, có thời điểm chiều bán giá vàng nhẫn mất mốc 76 triệu đồng, được niêm yết ở mức 74,35-75,95 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Hiện giá mua vàng miếng SJC và vàng nhẫn bám sát nhau, cách nhau 530.000 đồng/lượng. Giai đoạn trước tháng 6, có thời điểm vàng miếng SJC cao hơn vàng nhẫn 18-20 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở 76-76,98 triệu đồng/lượng (mua - bán). Vàng nhẫn tại đây được niêm yết ở 75,22-76,72 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Một sản phẩm vàng của doanh nghiệp (Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải).

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay giao dịch tại 2.371 USD/ounce, tăng 8 USD. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá chưa bao gồm thuế, phí thấp hơn giá vàng miếng khoảng 4-5 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn là 3-4 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm.

Giá vàng bật tăng sau những thông tin ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - nêu trong phiên điều trần trước Thượng viện hôm 9/7 (giờ Mỹ). Chủ tịch Fed đánh giá lạm phát đã được cải thiện những tháng gần đây và nhiều dữ liệu tốt hơn sẽ củng cố khả năng nới lỏng tiền tệ.

Ông nhấn mạnh ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ thông qua các cuộc họp, đồng thời cho biết thêm việc giữ lãi suất ở mức quá cao trong thời gian quá dài có thể gây nguy hiểm cho tăng trưởng kinh tế.

Brian Jacobsen - Kinh tế trưởng tại đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý tài sản Annex Wealth Management - nói: "Ông ấy đang bắt đầu chuẩn bị cho một đợt cắt giảm lãi suất". Theo công cụ CME FedWatch, thị trường tài chính hiện định giá 74% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, tăng so với mức 71% vào thứ 6 tuần trước.

Giá USD tự do giảm sâu

Trên thị trường quốc tế, USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - hiện neo quanh 105,07 điểm, giảm 0,06% so với hôm qua và tăng 3,6% kể từ đầu năm.

Ngân hàng Nhà nước kết phiên hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.247 đồng, tăng 5 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 23.039-25.459 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.209-25.459 đồng, tăng 5 đồng ở chiều bán ra. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 25.230-25.459 đồng.

Các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá USD tại 25.800-25.870 đồng/USD (mua - bán), giảm 10 đồng ở chiều mua vào và giảm 20 đồng ở chiều bán ra. So với vùng giá kỷ lục được thiết lập tuần trước đó, giá USD tự do đã giảm 150 đồng ở chiều bán ra.