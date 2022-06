Vàng trong nước đi ngang, chênh lệch mua bán vẫn cao ngất

Cập nhật lúc 9h sáng nay (2/6), các doanh nghiệp lớn ở Hà Nội giao dịch vàng miếng SJC tại 68,55 - 69,47 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 250.000 đồng ở chiều mua và tăng 150.000 đồng ở chiều bán so với phiên 1/6. Tại TPHCM, giá thu mua tương đương Hà Nội nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng. Chênh lệch mua bán dao động 900.000 - 920.000 đồng/lượng.

Còn trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay trên Kitco ở mức 1.847 USD/ounce (tương đương 51,73 triệu đồng/lượng), tăng 13 USD so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tự do chưa thuế phí, vàng thế giới đang rẻ hơn trong nước 17,59 triệu đồng/lượng.

2 tuần nay, giá vàng thế giới bị mắc kẹt ở dưới 1.850 USD/ounce (Ảnh: Tiến Tuấn).

2 tuần nay, giá vàng thế giới bị mắc kẹt ở dưới 1.850 USD/ounce nhưng nhu cầu về vàng vật chất vẫn tăng. Cục đúc tiền kim loại Mỹ (US Mint) cho biết, họ đã bán được 147.000 ounce đồng tiền thỏi American Eagle Gold với nhiều mệnh giá khác nhau trong tháng 5, tăng 67% so với tháng trước.

Tính từ đầu năm, nhu cầu vàng thỏi tăng 617%, doanh số bán vàng thỏi tăng 400% so với mức trung bình 5 năm từ 2015 đến 2019. Phillip Streible, chiến lược gia tại Blue Line Futures cho rằng giá vàng đang không phản ánh đúng tình hình hiện tại. "Doanh số bán vàng thỏi cho thấy sự lo lắng, bất an của các nhà đầu tư về thị trường. Do đó, vàng vẫn luôn là tài sản đảm bảo, kênh trú ẩn an toàn mà nhiều người hướng tới, cả kể khi giá của chúng không được như kỳ vọng", ông nói.

Đồng quan điểm, Daniel Pavilonis, nhà môi giới cấp cao từ RJO Futures cũng cho rằng, muốn biết tâm lý thị trường thì hãy nhìn vào doanh số bán vàng thỏi. Dù hiện tại, thị trường vàng đang bị ràng buộc, mắc kẹt bởi các đợt tăng lãi suất. Nếu đúng như dự kiến, Fed sẽ nâng lãi suất cơ bản thêm 0,5% vào kỳ điều chỉnh tiếp theo. Việc tăng lãi suất thêm 0,5% sẽ khiến lãi suất quỹ liên bang lên khoảng 0,75% - 1%.

Mặc dù các thị trường kỳ vọng Fed sẽ mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ nhưng ông Pavilonis không nghĩ thế vì lãi suất tăng nhanh có thể gây ra mức thâm hụt kép cho Chính phủ. Ông cũng lạc quan về giá vàng trong năm nay vì lạm phát có thể kéo dài khi căng thẳng địa chính trị trên thế giới không hạ nhiệt.