Vàng thế giới tăng mạnh, rẻ hơn trong nước 15,5 triệu đồng/lượng

Chốt phiên 22/12, giá vàng miếng SJC được các thương hiệu lớn niêm yết ở 155,5-157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng mỗi chiều. Chênh lệch giá mua vào, bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn ở 151,5-154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng mỗi chiều với chênh lệch mua vào, bán ra là 3 triệu đồng.

Trên thế giới, giá vàng đạt 4.465 USD/ounce, tăng mạnh 125,4 USD/ounce so với một ngày trước. Quy đổi theo tỷ giá chưa bao gồm thuế, phí, vàng thế giới có giá hơn 142 triệu đồng/lượng, thấp hơn trong nước 15,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng và bạc tăng mạnh, đồng loạt xác lập các mức cao kỷ lục khi dòng tiền trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh thị trường bước vào tuần giao dịch gần dịp nghỉ lễ.

Hợp đồng vàng giao tháng 2 tăng 84 USD, lên mức 4.471 USD/ounce. Trong phiên, giá vàng có thời điểm vọt lên mức cao kỷ lục mới 4.477,7 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 3 tăng 0,91 USD, lên 68,43 USD/ounce và cũng ghi nhận mức đỉnh lịch sử trong ngày tại 69,525 USD/ounce.

Thị trường kim loại quý còn được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD, trong khi giá dầu thô tăng và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm nhẹ.

Chỉ số USD Index đi xuống khiến vàng và bạc trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Cùng lúc, giá dầu thô giao dịch quanh mức 57,75 USD/thùng, còn lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở khoảng 4,16% - những yếu tố được xem là có lợi cho nhóm tài sản không sinh lãi như vàng.

Theo giới phân tích, nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư vẫn đang ở mức cao trong giai đoạn cuối năm, khi thanh khoản thị trường có xu hướng giảm và các quỹ lớn điều chỉnh lại danh mục đầu tư. Điều này góp phần khuếch đại các đợt tăng giá của vàng và bạc.

Giới chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, giá vàng và bạc nhiều khả năng vẫn duy trì biến động mạnh, phụ thuộc vào diễn biến của đồng USD, thị trường năng lượng và tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư toàn cầu.

Tỷ giá đi ngang

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,32%, hiện ở mức 98,72.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.148 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 23.941-26.355 đồng.