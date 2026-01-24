Vàng thế giới cao kỷ lục 4.954 USD/ounce, mọi chỉ báo đều chỉ ra một vấn đề

Chốt phiên giao dịch 22/1, giá vàng thế giới giao ngay tăng 103 USD lên 4.935 USD/ounce. Mở cửa phiên sáng 23/1, thị trường tiếp tục đi lên, chạm 4.954 USD - cao nhất đến nay.

Nguồn tin từ Reuters dẫn lời Peter Grant - chiến lược gia kim loại quý tại Zaner Metals - cho biết căng thẳng địa chính trị, đồng USD yếu đi và kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất giúp nhu cầu vàng tăng tốc".

"Các đợt điều chỉnh giảm là cơ hội để mua vàng. Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ lên 5.000 USD trong ngắn hạn", Grant nêu.

Giao dịch giá vàng thế giới (Ảnh: Kitco).

Hiện, Dollar Index - chỉ số đo sức mạnh của USD với rổ 6 tiền tệ lớn - giảm 0,4% hôm 22/1, khiến vàng bớt đắt đỏ với người mua ngoài Mỹ.

Ở diễn biến khác, sau cuộc gặp Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ không áp dụng những mức thuế nhập khẩu dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/2 với các đồng minh châu Âu vì đã đạt được "khuôn khổ cho một thỏa thuận tương lai liên quan đến Greenland và toàn bộ khu vực Bắc Cực".

Tuy nhiên, chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa được công bố. Đan Mạch khẳng định chủ quyền của nước này với hòn đảo đã không được đem ra thảo luận.

Tại Mỹ, báo cáo chỉ số giá chi tiêu cá nhân (PCE) cho thấy tiêu dùng tiếp tục tăng trong tháng 10 và 11/2025. Việc này cho thấy nhiều khả năng tiêu dùng Mỹ tăng mạnh quý thứ 3 liên tiếp. Thị trường vì thế duy trì dự báo Fed giảm lãi suất 2 lần trong nửa cuối năm nay.

Về phân tích kỹ thuật, xu hướng tăng của giá vàng khá mạnh mẽ khi phe mua vẫn đang chiếm ưu thế rõ rệt. Mục tiêu tiếp theo là ngưỡng kháng cự 5.000 USD/ounce. Theo đánh giá của Wyckoff, thị trường vàng hiện đạt 9 điểm, cho thấy xu hướng tăng rất mạnh.

Ở chiều ngược lại, trong kịch bản điều chỉnh, mục tiêu giảm ngắn hạn của phe bán là kéo giá xuống dưới vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng 4.539,10 USD/ounce.