Vàng thất thế, bitcoin bất ngờ tỏa sáng giữa tâm bão xung đột

Những tuần đầu tháng 3, khi các đợt không kích tại Trung Đông nổ ra, giới đầu tư vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một đợt tháo chạy tán loạn khỏi các tài sản rủi ro.

Tuy nhiên, thay vì bám víu hoàn toàn vào các kênh phòng vệ truyền thống như sách giáo khoa kinh tế, dòng tiền thông minh lại đang tìm thấy một "ốc đảo bình yên" ở nơi ít ai ngờ tới nhất.

Cú sốc "vàng đen" và chuỗi domino làm chao đảo các hầm trú ẩn

Để hiểu được sự trỗi dậy bất ngờ của tiền số, chúng ta cần nhìn vào cốt lõi của bức tranh vĩ mô hiện tại, đó là cú sốc năng lượng. Theo The Wall Street Journal, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ đã liên hệ với 7 quốc gia nhằm phối hợp kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch của thế giới.

Căng thẳng leo thang ngay lập tức bóp nghẹt nguồn cung, đẩy giá dầu thô vọt tăng hơn 40%, giữ giá dầu Brent chuẩn toàn cầu neo chặt trên mốc 100 USD/thùng. Hệ lụy đi kèm là bóng ma lạm phát quay trở lại ám ảnh phố Wall. Áp lực lạm phát cao đã kích hoạt làn sóng bán tháo trái phiếu chính phủ Mỹ trong tháng 3, khiến lợi suất kỳ hạn 10 năm và 30 năm tăng vọt.

Theo MarketWatch, chuyên gia Will Compernolle từ FHN Financial nhận định rủi ro từ thị trường năng lượng đang tạo ra nỗi lo lạm phát cực kỳ rõ rệt. Hệ quả là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) buộc phải "chùn tay". Dữ liệu thị trường cho thấy xác suất Fed không có đợt cắt giảm lãi suất nào trong năm 2026 đã vọt lên mức 31,8%, tăng mạnh so với tháng trước.

Chiến sự Trung Đông đẩy giá dầu tăng và khiến chứng khoán biến động dữ dội (Minh họa: News18).

Việc lãi suất neo cao đã chắp cánh cho đồng USD. Chỉ số ICE U.S. Dollar Index tăng hơn 2% trong tháng, tiến sát vùng đỉnh 9 tháng quanh mốc 100. Tuy nhiên, sức mạnh của đồng bạc xanh lại trở thành "liều thuốc độc" với vàng.

Dù luôn được coi là vua phòng thủ khi có xung đột, vàng lại rớt giá khoảng 5% trong tháng. Trên thị trường tương lai, hợp đồng vàng đã lùi về quanh 5.017 USD/ounce, bốc hơi đáng kể so với mức đỉnh gần 5.248 USD hồi cuối tháng 2.

Chuyên gia Stephen Innes từ SPI Asset Management chỉ rõ, chính đà tăng của USD đã ăn mòn sức hấp dẫn của kim loại quý đối với các nhà đầu tư quốc tế.

Thị trường cổ phiếu cũng không tránh khỏi thương tích. Chỉ số S&P 500 giảm 2,6%, trong khi chỉ số MSCI World mất 4%. Khái niệm "tài sản trú ẩn" đang bị định nghĩa lại một cách đầy bối rối.

Tiền số "lì đòn", sắm vai công cụ phòng hộ vĩ mô

Ngay giữa đống đổ nát của niềm tin thị trường, bitcoin nổi lên như một hiện tượng lạ.

Trái ngược hoàn toàn với cú sập hồi tháng 10 năm ngoái - thời điểm đồng tiền này mất tới nửa giá trị từ đỉnh hơn 126.000 USD, bitcoin hiện tại cho thấy khả năng "chịu sóng" đáng kinh ngạc.

Theo Bloomberg, bitcoin đã có thời điểm vượt mốc tâm lý 75.000 USD tại phiên giao dịch châu Á, nâng tổng mức tăng kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2 lên gần 14%. Dù sau đó giá có nhịp lùi về quanh 73.700 USD tại phiên New York, hiệu suất này vẫn hoàn toàn áp đảo vàng, USD và chứng khoán.

Không chịu kém cạnh, ethereum bật tăng 9,4% lên khoảng 2.331 USD, còn XRP cũng ghi nhận mức tăng 7,5% theo dữ liệu từ Barron's và CoinDesk.

Lý giải về động lực đang giữ giá cho tài sản vốn bị gán mác "đầu cơ rủi ro" này, chuyên gia Rachael Lucas từ BTC Markets phân tích rằng sức chống chịu của bitcoin hiện tại không đến từ những kỳ vọng viển vông, mà nằm ở yếu tố kỹ thuật và dòng tiền thực. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư tổ chức đang ráo riết mua vào mỗi khi giá chùng xuống, qua đó hấp thụ gọn gàng nguồn cung trên thị trường.

Thống kê từ Farside Investors và Bloomberg cho thấy sự dịch chuyển khổng lồ của dòng vốn. Bất chấp tin tức vĩ mô xấu, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ (như iShares Bitcoin Trust hay Fidelity Wise Origin) vẫn hút ròng từ 1,1 đến 1,5 tỷ USD chỉ trong tháng này.

Bên cạnh đó, hiện tượng "ép short" cũng là một chất xúc tác mạnh.

Khi giá không giảm sâu như kỳ vọng, giới giao dịch buộc phải tất toán các vị thế cược bitcoin sập dưới vùng 55.000 - 60.000 USD. Để làm điều này, họ phải mua lại bitcoin trên thị trường giao ngay, vô tình tạo ra lực cầu đẩy giá lên cao.

Dữ liệu từ Deribit minh chứng rõ nét sự giằng co này: Có khoảng 1,5 tỷ USD quyền chọn bán chặn ở mốc 60.000 USD, trong khi 1,3 tỷ USD quyền chọn mua đang ngóng chờ ở vùng 75.000 USD.

Tiền số có thực sự an toàn?

Trên trang Investopedia, các nghiên cứu học thuật gần đây đã chỉ ra một xu hướng thú vị: Khối lượng giao dịch bitcoin thường bùng nổ trong các cuộc khủng hoảng địa chính trị lớn. Dù không phải lúc nào cũng giữ giá tốt, nhưng Bitcoin bắt đầu cho thấy "độ ổn định đáng kể" trong ngắn hạn, vượt xa kỳ vọng của số đông.

Tuy nhiên, giới đầu tư sừng sỏ vẫn giữ cái đầu lạnh. Tỷ phú Ray Dalio từng nhận định trên một podcast rằng trong những cuộc khủng hoảng cực độ, vàng vẫn là chân ái vì các ngân hàng Trung ương sẽ không bao giờ chọn mua bitcoin làm dự trữ quốc gia. Họ mua vàng để chống lại đà mất giá của tiền tệ.

Giá bitcoin đã tăng khoảng 10% kể từ khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran nổ ra, vượt hiệu suất của vàng, USD và các chỉ số lớn như S&P 500 (Ảnh: BT).

Tuy nhiên, với giới đầu tư cá nhân và các định chế tài chính, nguồn cung giới hạn tuyệt đối 21 triệu đồng của bitcoin lại là một câu chuyện bảo vệ tài sản đầy hấp dẫn trước nguy cơ lạm phát.

Dù bức tranh hiện tại màu hồng, các chuyên gia vẫn liên tục phát tín hiệu cảnh báo.

Chuyên gia Markus Thielen phân tích, đà tăng hiện tại thiếu vắng làn sóng mua quyền chọn mua quyết liệt. Điều này ngụ ý thị trường chưa thực sự bước vào pha siêu bò, mà dòng tiền tăng phần lớn chỉ là để vá víu, tái cân bằng lại các vị thế phòng thủ trước đó.

Đồng quan điểm, Hayden Hughes từ Tokenize Capital cho rằng cuộc chơi đang chuyển từ "đầu tư giá trị" sang "giao dịch theo đà". Nhiều tay chơi đi trước đã bắt đầu chốt lời.

Ông đưa ra dự báo rằng bitcoin có thể chạm 80.000 USD trong chớp nhoáng, nhưng đà tăng này rất dễ "hụt hơi" vào tháng tới và bức tranh có thể chuyển màu xám xịt khi bước sang tháng 8.

Hiện bitcoin giao dịch với giá khoảng 74.115 USD (tính đến 18 giờ ngày 17/3 theo giờ Việt Nam).