Bitcoin tăng mạnh sau một phát biểu của Tổng thống Trump

Theo Bloomberg, giá bitcoin đã tăng trở lại mốc 70.000 USD/BTC lần đầu tiên sau 4 ngày, trong bối cảnh nỗi lo của nhà đầu tư về cuộc xung đột với Iran dịu bớt sau những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới này có thời điểm tăng tới 2,32%, đạt 70.881 USD/BTC trong phiên giao dịch 10/3. Đà phục hồi diễn ra cùng lúc với xu hướng tăng của thị trường chứng khoán cũng như kim loại quý, trong khi giá dầu thô quay đầu giảm mạnh.

Sự đảo chiều của các thị trường tài chính toàn cầu diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump phát biểu cuộc xung đột tại Trung Đông “sẽ sớm được giải quyết”.

Các đồng tiền điện tử khác cũng ghi nhận mức tăng nhưng thấp hơn. Ethereum - đồng tiền số lớn thứ hai thế giới - có lúc tăng 1,3%, trong khi XRP và solana lần lượt tăng tối đa 1,4% và 1,2%.

Ông Richard Galvin, đồng sáng lập quỹ đầu cơ DACM, cho rằng những phát biểu mới nhất của Tổng thống Trump đang được thị trường hiểu như tín hiệu cho thấy xung đột với Iran có thể kết thúc nhanh hơn so với kỳ vọng trước đó.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rủi ro vẫn còn hiện hữu nếu thị trường diễn giải sai các tuyên bố này, hoặc nếu một trong các bên liên quan như Israel, Mỹ hoặc Iran có hành động làm leo thang căng thẳng và khiến khả năng hạ nhiệt xung đột không còn khả thi.

Giá bitcoin trải qua một tuần biến động mạnh khi chiến sự Iran bùng nổ ra (Ảnh: CryptoSlate)

Theo Cointelegraph, sau khi giá bitcoin vượt mốc 70.000 USD, thị trường đang xuất hiện nhiều lệnh mua và bán xung quanh vùng giá hiện tại, cho thấy khả năng biến động mạnh vẫn có thể tiếp diễn trong thời gian tới.

Dữ liệu từ nền tảng phân tích CoinGlass cho thấy cụm lệnh bán khống lớn nhất trên khung thời gian tuần đang nằm trong vùng 74.000-75.000 USD. Nếu giá tiến đến khu vực này, thị trường có thể chứng kiến thêm một đợt đóng vị thế bán khống quy mô lớn.

Còn theo dữ liệu từ Glassnode, chỉ báo sức mạnh xu hướng giá trong 14 ngày đã tăng lên 52 điểm, so với mức 30 điểm vào đầu tháng.

Trên thị trường, khối lượng giao dịch bitcoin giao ngay đã đạt khoảng 9,3 tỷ USD, tăng hơn 140% so với mức 3,38 tỷ USD ghi nhận hôm thứ bảy.

Ngay đầu tuần này, các quỹ bitcoin đã thu hút thêm khoảng 167 triệu USD vốn mới, nâng tổng dòng tiền vào các sản phẩm đầu tư bitcoin trên toàn cầu lên khoảng 521 triệu USD.