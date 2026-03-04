20 triệu bitcoin sắp đào xong, thị trường trước bước ngoặt lớn

Chỉ còn chưa đầy 3.000 bitcoin nữa là mạng lưới tiền mã hóa lớn nhất thế giới sẽ chính thức bước qua một lằn ranh mang tính biểu tượng: 20 triệu bitcoin được đưa vào lưu thông. Theo tờ CoinDesk và dữ liệu từ Clark Moody Dashboard, nếu vẫn giữ nguyên tốc độ khai thác hiện tại, cột mốc lịch sử này sẽ bị phá vỡ chỉ trong vài ngày tới.

Điều thú vị nhất đối với giới đầu tư không nằm ở những con số, mà ở sự chênh lệch thời gian đầy chủ ý: Thế giới chỉ mất 16 năm để đào được 20 triệu đồng đầu tiên, nhưng sẽ phải chờ hơn một thế kỷ nữa để chạm tay vào 1 triệu đồng cuối cùng.

Cuộc đua thế kỷ và quyền lực của sự khan hiếm

Kể từ khi khối Genesis đầu tiên được khởi tạo vào năm 2009, "cha đẻ" ẩn danh Satoshi Nakamoto đã lập trình cứng giới hạn nguồn cung của bitcoin ở mức tối đa là 21 triệu đồng. Mặc dù Satoshi chưa bao giờ lên tiếng giải thích cặn kẽ vì sao lại chọn con số 21 triệu, nhưng chính trần cung cố định này đã tạo ra một thứ "tiền cứng" thực thụ.

Đối với những nhà đầu tư trung thành, đặc tính khan hiếm tuyệt đối là nền tảng cốt lõi không thể xâm phạm, tạo ra sự tin cậy về một nguồn cung có thể dự báo trước. Điều này trái ngược hoàn toàn với dòng tiền pháp định truyền thống, vốn có thể được các ngân hàng Trung ương in ra và mở rộng nguồn cung.

Việc lượng Bitcoin được đào tiến gần mốc 20 triệu đồng đánh dấu một cột mốc khan hiếm quan trọng trong lịch sử tiền mã hóa (Ảnh: Coinmarketcap).

Trên các diễn đàn tài chính, sự khan hiếm của bitcoin thường được mang ra so sánh với vàng hay dầu mỏ. Thế nhưng, có một điểm khác biệt. Đối với các loại hàng hóa vật chất, khi giá cả tăng cao, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể đổ thêm vốn để đẩy mạnh công suất khai thác hoặc tìm kiếm những mỏ mới nhằm tăng sản lượng. Còn với bitcoin, dù giá có tăng lên hàng trăm nghìn USD, việc ép mạng lưới sản xuất nhanh hơn là điều bất khả thi.

Nguồn cung bitcoin chỉ giảm dần thông qua các sự kiện "halving" diễn ra định kỳ khoảng 4 năm một lần, khi phần thưởng dành cho thợ đào xác thực khối bị cắt giảm đi một nửa. Lần halving gần nhất vào năm 2024 đã kéo phần thưởng từ 6,25 BTC xuống chỉ còn 3,125 BTC.

Chính cơ chế vắt kiệt nguồn cung này đã ép tỷ lệ lạm phát của mạng lưới xuống dưới mức 1%, với khoảng 450 bitcoin được đưa ra thị trường mỗi ngày. Với tốc độ đếm ngược này, 99% tổng nguồn cung sẽ được khai thác trọn vẹn vào tháng 1/2035. Đồng bitcoin nguyên vẹn cuối cùng dự kiến sẽ ra lò vào khoảng năm 2105, và satoshi cuối cùng (đơn vị nhỏ nhất của bitcoin) sẽ phải đợi đến tận năm 2140 mới được khai thác xong.

Cú hích tâm lý và bước ngoặt sinh tử của giới đào coin

Việc vượt qua ngưỡng 95% tổng nguồn cung không đơn thuần chỉ là một chỉ báo kỹ thuật, mà nó mang một ý nghĩa tâm lý cực kỳ sâu sắc đối với thị trường. Khi 20 triệu bitcoin đã có chủ, 1 triệu bitcoin còn lại bỗng chốc trở nên vô cùng đắt giá và hiếm hoi trong tiềm thức của giới đầu tư.

Theo nhận định từ các tổ chức phân tích blockchain, thực tế nguồn cung lưu thông trên thị trường hiện nay còn eo hẹp hơn con số hiển thị rất nhiều. Nguyên nhân là do một lượng khổng lồ bitcoin đang nằm im trong các ví dài hạn của những cá mập quyết không bán ra. Sự kết hợp giữa thuật toán khan hiếm được lập trình sẵn và hành vi găm giữ này đang tạo ra một động lực kinh tế cực kỳ đặc biệt.

Bước vào giai đoạn khai thác những đồng bitcoin cuối cùng kéo dài cả thế kỷ, luật chơi sẽ thay đổi hoàn toàn đối với ngành. Tốc độ phát hành hàng năm của bitcoin trong vài thập kỷ tới sẽ còn thấp hơn cả tỷ lệ lạm phát của vàng. Để tiếp tục tồn tại, mô hình kinh doanh của các thợ đào buộc phải chuyển dịch từ việc phụ thuộc vào phần thưởng khối sang việc thu lợi nhuận chủ yếu từ phí giao dịch của người dùng.

Sự chuyển dịch từ từ này sẽ giúp toàn bộ hệ sinh thái có hàng chục năm để điều chỉnh, đảm bảo an ninh mạng lưới không bị sốc nhiệt. Việc sở hữu một lịch trình cung cấp minh bạch cũng giúp các định chế tài chính lớn có thể mô hình hóa rủi ro và nguồn cung với độ chắc chắn cao nhất.

Giá bitcoin rung lắc dữ dội giữa "chảo lửa" Trung Đông

Mặc dù bức tranh dài hạn về sự khan hiếm đang ủng hộ sức mạnh nội tại của mạng lưới, nhưng trên mặt trận giá cả ngắn hạn, Bitcoin lại đang phải đối mặt với những thử thách khốc liệt từ biến động địa chính trị. Bước sang tháng 3 năm 2026, thị trường tài chính toàn cầu rúng động trước thông tin xung đột leo thang gay gắt tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Theo tờ Forbes, ngay khi tin tức về cuộc xung đột nổ ra, làn sóng bán tháo hoảng loạn đã đẩy giá bitcoin rơi tự do, có thời điểm xuyên thủng mốc 63.000 USD/bitcoin và đe dọa ngưỡng hỗ trợ tâm lý 60.000 USD, làm bốc hơi hàng tỷ USD giá trị vốn hóa chỉ trong vài giờ. Sau cú sốc ban đầu, lực bắt đáy đã giúp giá phục hồi và dao động giằng co trong biên độ 65.000-68.000 USD/bitcoin.

Biến động của giá bitcoin giữa xung đột Trung Đông (Ảnh: TradingView).

Diễn biến này cho thấy, thay vì đóng vai trò là "vàng kỹ thuật số" hay một hầm trú ẩn an toàn như kỳ vọng, bitcoin lại phản ứng giống hệt một tài sản rủi ro thuần túy. Giới đầu tư vẫn ưu tiên rút vốn về tiền mặt hoặc các kênh an toàn truyền thống như vàng vật chất khi bão địa chính trị ập đến.

Tuy nhiên, giới phân tích tài chính quốc tế lại nhìn nhận sự rung lắc này dưới một lăng kính kinh doanh khác. Nếu tình hình căng thẳng kéo dài, kịch bản dòng tiền đảo chiều hoàn toàn có thể xảy ra. Khi rủi ro kinh tế gia tăng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương có thể buộc phải hạ lãi suất hoặc nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ thanh khoản.