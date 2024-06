Vàng nhẫn giảm sâu, giá USD tự do lập đỉnh kỷ lục 26.030 đồng

Kết phiên ngày 27/6, giá vàng miếng SJC vẫn được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 74,98-76,98 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi sau 17 phiên. Chênh lệch giữa 2 chiều mua, bán là 2 triệu đồng/lượng.

So với mức đỉnh 92,4 triệu đồng thiết lập ngày 10/5, giá vàng miếng đã giảm hơn 15 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn hiện được niêm yết tại 73,7-75,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 150.000 đồng mỗi chiều so với mở phiên trước đó. So với đỉnh trong tháng 6, mỗi lượng vàng nhẫn đã giảm 500.000 đồng.

Nếu so với đỉnh kỷ lục ngày 22/5, mỗi lượng vàng nhẫn đã bốc hơi 2,2 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đạt 2.327 USD/ounce, tăng 30 USD so với mở phiên sáng 27/6. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá chưa bao gồm thuế, phí còn thấp hơn giá vàng miếng khoảng 5-6 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn là hơn 3,5-4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới phục hồi sau khi đạt mức thấp nhất trong 2 tuần nhờ sự suy yếu của đồng USD. Trong khi đó, thị trường dồn sự chú ý vào dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ để có thêm manh mối về lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chiến lược gia thị trường Phillip Streible của Blue Line Futures, cho rằng vàng được thúc đẩy khi các dữ liệu được công bố mới nhất đều cho thấy sự suy yếu của nền kinh tế Mỹ.

Cụ thể, giá vàng thế giới tăng bởi sự lạc quan của nhà đầu tư xung quanh báo cáo chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) sắp được công bố. Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) sẽ công bố chỉ số kinh tế quan trọng này, đo lường sự thay đổi giá cả của hàng hóa và dịch vụ của người tiêu dùng Mỹ.

Chỉ số PCE là thành phần cốt lõi, đóng vai trò là thước đo lạm phát ưa thích của Fed - vai trò then chốt trong việc định hình các quyết định chính sách tiền tệ.

Theo dữ liệu mới nhất, chi tiêu kinh doanh cho thiết bị đã giảm trong tháng 5, đồng thời sụt giảm trong xuất khẩu đã đẩy thâm hụt thương mại hàng hóa lên cao. Trong ước tính về tổng sản phẩm quốc nội từ tháng 1 đến tháng 3, chính phủ Mỹ xác nhận rằng tăng trưởng kinh tế đã giảm mạnh trong quý đầu tiên.

Giá vàng trong nước được giữ ổn định, dao động trong biên độ hẹp kể từ đầu tháng 6 đến nay (Ảnh: Hải Long).

Theo dữ liệu FedWatch, các nhà đầu tư phần lớn vẫn giữ quan điểm rằng sẽ có khoảng hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, mặc dù ngân hàng trung ương Mỹ chỉ dự báo một lần.

Các quan chức của Fed, bao gồm Chủ tịch Jerome Powell, đã liên tục nhấn mạnh sự cần thiết của một xu hướng dữ liệu kinh tế tích cực bền vững trước khi xem xét bất kỳ thay đổi nào trong chính sách tiền tệ.

Giá USD tự do chính thức vượt 26.030 đồng/USD

Trên thị trường quốc tế, USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - có xu hướng mạnh lên trong 2 tuần qua, hiện neo quanh 105,89 điểm, giảm 0,02% so với phiên liền trước đó và tăng 4,49% kể từ đầu năm.

Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.264 đồng, tăng 6 đồng so với trước đó. Với biên độ 5%, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 23.050-25.477 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.227-25.477 đồng, tăng 6 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng cổ phần giao dịch USD tại 25.276-25.477 đồng.

Các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá USD tại 25.950-26.030 đồng/USD, tăng 70 đồng mỗi chiều so với hôm qua. Giá USD tự do ghi nhận 4 phiên tăng liên tiếp, tổng mức tăng 130 đồng ở cả chiều mua và bán, lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.