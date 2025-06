Cục Thuế hỏa tốc hướng dẫn dùng số định danh điện tử thay mã số thuế từ 1/7

Theo Thông tư 86 của Bộ Tài chính, từ ngày 1/7, công dân Việt Nam sẽ sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế. Đồng thời, số định danh cá nhân của người đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng sẽ được sử dụng thay cho mã số thuế của hộ, cá nhân kinh doanh đó.

Trong công văn hỏa tốc gửi các chi cục thuế mới đây, Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết hướng xử lý về trường hợp đến ngày 1/7, người nộp thuế đang làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử nhưng chưa được Bộ Công an cấp, hoặc cá nhân là người nước ngoài, tổ chức có đại diện pháp luật là người nước ngoài chưa được cấp tài khoản định danh điện tử do phụ thuộc vào tiến độ triển khai của Bộ Công an.

Người nộp thuế trong trường hợp này tiếp tục thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước thông qua tài khoản thuế điện tử nếu đáp ứng quy định của Luật Quản lý thuế, Luật Giao dịch điện tử.

Việc này được áp dụng đến khi người nộp thuế được cấp tài khoản định danh điện tử theo lộ trình triển khai của Bộ Công an.

Đối với các tổ chức không thuộc diện được cấp tài khoản định danh điện tử, việc thực hiện thủ tục hành chính thuế bằng phương thức điện tử tiếp tục áp dụng theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Tài chính.

Người nộp thuế làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử nhưng chưa được Bộ Công an cấp thì tiếp tục thực hiện nghĩa vụ với ngân sách thông qua tài khoản thuế điện tử (Ảnh minh họa: IT).

Cục Thuế yêu cầu các chi cục thuế tổ chức kiểm tra, rà soát, đối chiếu thông tin định danh và mã số thuế của người nộp thuế hiện có trên hệ thống quản lý thuế tập trung, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước công dân do Bộ Công an quản lý.

Cơ quan thuế các cấp cũng được giao phối hợp với Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin ngành thuế để cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu người nộp thuế, phục vụ cho việc xác thực danh tính và sử dụng định danh điện tử theo đúng quy định.

Theo Cục Thuế, việc sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, người dân không cần ghi nhớ mã số thuế riêng và dễ dàng hơn trong kê khai, tra cứu, thực hiện nghĩa vụ thuế. Với doanh nghiệp, việc này giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu, đối chiếu thông tin cá nhân khi đăng ký thuế theo ủy quyền, hỗ trợ thực hiện khấu trừ và nộp thuế thu nhập cá nhân cho người lao động.

Để chuẩn bị cho việc triển khai từ ngày 1/7, ngành thuế đang thực hiện nhiều giải pháp như phối hợp với Bộ Công an và chính quyền địa phương để rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, tập huấn, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và kết nối liên thông dữ liệu với các cơ quan liên quan. Việc này nhằm đảm bảo việc chuyển đổi được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, không làm gián đoạn các hoạt động kê khai và nộp thuế của người dân và doanh nghiệp.

Cơ quan thuế cho biết đang rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân, người nộp thuế cần chú ý theo dõi các thông báo từ cơ quan thuế để cập nhật thông tin kịp thời.