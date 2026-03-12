Vàng miếng giảm 900.000 đồng/lượng

Phiên sáng nay 12/3, giá vàng trong nước đồng loạt giảm. Vàng miếng SJC hiện giảm 900.000 đồng/lượng mỗi chiều, có giá 183,3-186,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Vàng nhẫn trơn cũng giảm 900.000 đồng/lượng mỗi chiều, xuống 183-186 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch hai chiều duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, vàng giao ngay đang giao dịch quanh vùng 5.142 USD, giảm 0,63%. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, vàng thế giới tương đương 165 triệu đồng mỗi lượng (chưa thuế, phí). Chênh lệch giá trong nước và thế giới hiện cao hơn 22 triệu đồng mỗi lượng.

Hội đồng vàng thế giới (WGC) dự báo trong giai đoạn ngắn, vàng sẽ khó dự đoán và biên độ dao động kéo giãn, xác suất tăng giá giảm xuống chỉ khoảng 57%. Tuy nhiên, WGC cho rằng sự phục hồi của USD, được thúc đẩy bởi xung đột Trung Đông, có thể chỉ mang tính ngắn hạn. Nếu xu hướng suy yếu của đồng bạc xanh quay trở lại, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ cho vàng.

Về dài hạn, theo các nhà phân tích quốc tế, sự bất ổn liên quan đến cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran khiến dòng tiền có xu hướng tìm đến vàng và bạc như những tài sản an toàn. Dù có những tín hiệu cho thấy xung đột có thể sớm hạ nhiệt, nhưng các diễn biến trên thực địa vẫn cho thấy tình hình còn nhiều biến động khó lường.

Bà Kristy Akullian - Trưởng bộ phận chiến lược đầu tư iShares khu vực châu Mỹ tại BlackRock - nhận định dù thị trường kim loại quý đang bước vào giai đoạn biến động mạnh hơn, chu kỳ tăng của vàng vẫn chưa kết thúc.

Theo bà Akullian, giá vàng đã tăng mạnh trong năm qua, phản ánh nhu cầu ngày càng lớn từ nhiều nhóm nhà đầu tư, bao gồm ngân hàng trung ương, quỹ đầu tư và cả những dòng vốn mới trên thị trường tài chính. Bên cạnh đó, mức nợ công toàn cầu gia tăng cũng khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn như một kênh lưu trữ giá trị.

Đồng USD tiếp tục tăng

Đồng USD tiếp tục tăng giá so với đồng EUR và đồng yên Nhật khi nhà đầu tư tiếp tục thận trọng trước nguy cơ xung đột tại Trung Đông leo thang. Những lo ngại này gia tăng sau khi Iran tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu chở dầu và các cơ sở lưu trữ năng lượng, khiến giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh.

Tính từ cuối tháng 2 đến nay, đồng USD đã tăng khoảng 2% so với đồng EUR trong bối cảnh dòng tiền tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,4%, hiện ở mức 99,22.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 3 đồng, hiện ở mức 25.059 đồng.