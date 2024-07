Giá vàng miếng SJC tiếp tục đứng im

Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tháng 7, giá vàng miếng SJC vẫn được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 74,98-76,98 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi sau 20 phiên. Chênh lệch giữa 2 chiều mua, bán là 2 triệu đồng/lượng.

So với mức đỉnh 92,4 triệu đồng thiết lập ngày 10/5, giá vàng miếng đã giảm hơn 15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn niêm yết tại 73,95-75,55 triệu đồng/lượng (mua - bán), không biến động trong phiên hôm qua. Nếu so với đỉnh kỷ lục ngày 22/5, mỗi lượng vàng nhẫn đã "bốc hơi" hơn 2 triệu đồng.

Vàng nhẫn hiện bám sát giá của vàng miếng SJC, hiện chênh lệch rút ngắn về khoảng 1,4 triệu đồng/lượng, thay vì 18-20 triệu đồng như trước đây.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đạt 2.330 USD/ounce, tăng 4 USD. Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá chưa bao gồm thuế, phí còn thấp hơn giá vàng miếng khoảng 5-6 triệu đồng/lượng và vàng nhẫn là hơn 4 triệu đồng/lượng, tùy thời điểm.

Thị trường tuần vừa qua có nhiều phiên biến động lớn, với biên độ hàng chục USD nhưng sang đến tuần này lặng sóng. Kim loại quý vẫn chịu tác động từ các yếu tố quen thuộc, là số liệu lạm phát Mỹ, giá USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ.

Thị trường vàng lặng sóng (Ảnh: Thành Đông).

Kevin Grady, Giám đốc đơn vị phát triển dịch vụ tài chính Phoenix Futures and Options, dự báo khối lượng giao dịch tuần này sẽ mỏng do nhà đầu tư dừng lại quan sát nhiều hơn. Ông nói: "Không ai muốn liều lĩnh bây giờ đâu. Tôi nghĩ tuần này sẽ khá yên ắng, trừ phi có biến động địa chính trị như căng thẳng tại Ukraine hay Trung Đông leo thang".

Ông Everett Millman, chuyên gia về kim loại quý của đơn vị bán vàng trực tuyến Gainesville Coins, cũng cho rằng vàng sẽ mắc kẹt trong vùng giá hiện tại đến khi có yếu tố bất ngờ khuấy động thị trường.

Ông nhận định: "Nhiều người coi vàng là kênh đầu tư thay thế chứng khoán nhưng trong bối cảnh thị trường chứng khoán vẫn tăng tốt như hiện tại, vàng sẽ bị ghìm lại. Dù vậy, kể cả những người lạc quan nhất cũng biết giá cổ phiếu vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là bầu cử Tổng thống Mỹ cuối năm nay. Những yếu tố này sẽ khiến giá vàng liên tục tăng/giảm".

Thị trường đang chờ đợi báo cáo việc làm và chỉ số sản xuất tháng 6 sắp tới sẽ công bố để có cái nhìn rõ hơn về hướng đi mới của kim loại quý.

USD tự do giảm

Trên thị trường quốc tế, USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - có xu hướng mạnh lên trong 2 tuần qua, hiện neo quanh 105,86 điểm, giảm 0,01% so với trước đó và tăng 4,47% kể từ đầu năm.

Ngân hàng Nhà nước kết phiên hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm tại 24.252 đồng, giảm 8 đồng so với trước đó. Với biên độ 5% so với tỷ giá trung tâm, các ngân hàng được phép mua bán USD trong vùng giá từ 23.039-25.464 đồng.

Ngân hàng lớn mua bán USD tại 25.214-25.464 đồng, không thay đổi so với trước đó. Ngân hàng cổ phần cho phép giao dịch USD tại 25.265-25.473 đồng.

Các đầu mối quy đổi ngoại tệ trên thị trường tự do niêm yết giá USD tại 25.900-25.980 đồng/USD (mua - bán), giảm 40 đồng mỗi chiều so với trước đó. Giá USD tự do có 2 phiên giảm liên tiếp, với tổng mức giảm là 50 đồng.