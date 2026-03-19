Vàng giảm hơn 110 USD, trượt về vùng 4.800 USD/ounce sau quyết định của Fed

Theo ghi nhận từ Reuters và WSJ, thị trường vàng đang tiếp tục loay hoay tìm động lực mới trong bối cảnh áp lực chốt lời gia tăng. Ngay sau khi Fed công bố quyết định giữ nguyên lãi suất qua đêm, giá vàng đã phản ứng tiêu cực.

Cụ thể, giá vàng giao ngay chốt phiên giảm tới 2,2%, lùi sâu xuống mức 4.895,61 USD/ounce (thậm chí có thời điểm chạm mức 4.810 USD/ounce theo dữ liệu của TradingView). Đáng chú ý hơn, trên sàn Comex, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 3 bốc hơi tới 111,10 USD/ounce, tương đương mức giảm 2,22%, đóng cửa ở mức 4.889,90 USD/ounce.

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày thứ tư sau khi Fed quyết định giữ nguyên lãi suất qua đêm, đúng như kỳ vọng của thị trường (Ảnh: Reuters).

Không phải là một nhịp điều chỉnh thông thường, dữ liệu thị trường cho thấy đây là mức giảm theo ngày lớn nhất cả về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ phần trăm kể từ ngày 3/3. Sắc đỏ đã bao trùm thị trường kim loại quý khi vàng ghi nhận phiên giảm thứ 5 trong tổng số 6 phiên giao dịch gần nhất, đẩy giá đóng cửa về mức thấp nhất kể từ giữa tháng 2.

Nếu so với mức đỉnh 52 tuần là 5.318,40 USD/ounce được thiết lập hồi cuối tháng 1, giá vàng hiện đã bốc hơi khoảng 8,06%.

Không chỉ có vàng, thị trường bạc cũng chịu chung số phận khi hợp đồng kỳ hạn gần giảm 2,9%, lùi về mức 77,238 USD/ounce, đánh dấu phiên giảm thứ 6 liên tiếp. Hoạt động giao dịch của cả hai kim loại này đã có dấu hiệu chốt lời từ trước giờ G, và đà giảm tiếp tục nới rộng nhẹ sau thông báo chính thức của Fed rạng sáng nay theo giờ Việt Nam.

Fed "án binh bất động" nhưng hé lộ thông điệp nới lỏng

Nguyên nhân chính đằng sau cú lao dốc của vàng đến từ lập trường chính sách của Fed. Đúng như kỳ vọng của giới tài chính, cơ quan này quyết định duy trì biên độ lãi suất ở mức 3,5% - 3,75%.

Tuy nhiên, điểm mấu chốt khiến giới đầu tư đặc biệt quan tâm nằm ở biểu đồ dot-plot và các dự báo kinh tế cập nhật.

Theo Kitco News, bất chấp việc lạm phát vẫn còn dai dẳng, các quan chức Fed vẫn kỳ vọng lãi suất sẽ giảm xuống mức trung bình 3,4% vào cuối năm 2026. Điều này hàm ý cơ quan này vẫn để ngỏ khả năng có ít nhất một lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, một kịch bản không hề thay đổi so với dự báo hồi tháng 12 năm ngoái.

Đối với giới phân tích, các dự báo mới này mang hơi hướng "nới lỏng" hơn so với những gì thị trường lo ngại trước đó. Trước thềm cuộc họp, nhiều nhà đầu tư từng đặt cược vào một kịch bản Fed sẽ "diều hâu" hơn do áp lực giá cả chưa hạ nhiệt hoàn toàn.

Dù không đưa ra định hướng cụ thể về thời điểm hạ lãi suất, Fed vẫn thể hiện góc nhìn khá lạc quan về sức khỏe nền kinh tế lớn nhất thế giới. "Các chỉ báo hiện có cho thấy hoạt động kinh tế đang mở rộng với tốc độ vững chắc," tuyên bố chính sách của Fed nhấn mạnh.

Về bức tranh vĩ mô, Fed đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ năm 2026 lên mức 2,4% (nhỉnh hơn mức 2,3% dự báo trước đó). Tăng trưởng năm 2027 giữ nguyên ở 2,3%, trong khi GDP năm 2028 được nâng mạnh lên 2,1% (so với mức 1,0% cũ). Thị trường lao động cũng được đánh giá ổn định với tỷ lệ thất nghiệp năm nay dự kiến ở mức 4,4%.

Đáng chú ý, Fed chấp nhận thực tế lạm phát sẽ cao hơn dự kiến trong ngắn hạn. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - được dự báo tăng 2,7% trong năm nay, cao hơn đáng kể mức 2,4% đưa ra trước đó.

Lạm phát lõi cũng được điều chỉnh tăng lên 2,7%. Dù vậy, cơ quan này tin rằng áp lực giá sẽ hạ nhiệt vào năm tới và tiến về mục tiêu 2% vào năm 2028.

Các quan chức Fed vẫn kỳ vọng lãi suất sẽ giảm xuống mức trung bình 3,4% vào cuối năm (Ảnh: MW).

Thị trường đang đi về đâu?

Bên cạnh các con số kinh tế, một điểm mới trong tuyên bố chính sách lần này là việc Fed thừa nhận những tác động kinh tế từ các diễn biến căng thẳng tại khu vực Trung Đông vẫn còn rất bất định. Cơ quan này khẳng định đang theo dõi sát sao các rủi ro để đảm bảo nhiệm vụ kép của mình.

Bình luận về động thái này, ông Jamie Cox, Đối tác điều hành tại Harris Financial Group, nhận định: "Fed đang chọn cách nhìn xuyên qua làn sương mù của xung đột, ít nhất ở thời điểm hiện tại. Một ngân hàng trung ương theo đuổi nhiệm vụ kép sẽ không dễ dàng làm rung lắc con thuyền lãi suất trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với các cú sốc nguồn cung".

Trong khi đó, dưới góc độ thận trọng hơn, ông Jeffrey Roach, Kinh tế trưởng tại LPL Financial, cho rằng Fed dường như đang trong trạng thái "án binh bất động" để dò đường trong một môi trường đầy rẫy sự bất định.

"Việc điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng năm 2026 có thể gây hiểu lầm nếu không đặt trong bối cảnh phù hợp," ông Roach phân tích. Vị chuyên gia này chỉ ra rằng tăng trưởng yếu trong quý IV/2025 cho thấy nền kinh tế Mỹ thực chất mong manh hơn ước tính.

"Cú hích năng suất từ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đến đúng thời điểm, nhưng chỉ khi nó đủ sức bù đắp cho tình trạng tăng trưởng dân số chậm lại, lực lượng lao động thu hẹp và lạm phát dịch vụ vẫn còn dai dẳng."

Diễn biến của vàng hiện cũng chịu chi phối mạnh từ thị trường năng lượng toàn cầu. Giá dầu đang neo ở vùng cao, với dầu Brent tăng cao quanh mốc 110 USD/thùng, trong khi WTI lên 98 USD/thùng.

Đà tăng của dầu khiến áp lực lạm phát có nguy cơ quay trở lại, qua đó buộc thị trường phải điều chỉnh kỳ vọng về lộ trình nới lỏng của Fed. Trong bối cảnh đó, dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn với vàng trong ngắn hạn, góp phần kéo kim loại quý vào nhịp điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng, dù vai trò trú ẩn vẫn được giữ trong kịch bản xung đột leo thang.