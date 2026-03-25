Vàng bốc hơi 21%, giới đầu cơ ôm lỗ nhưng vẫn chờ mốc 10.000 USD?

Cú sập hầm của hội chứng FOMO

Theo CNBC, giá vàng thời gian gần đây đã bước vào giai đoạn “thị trường giá xuống”. Tính từ vùng đỉnh lịch sử thiết lập cuối tháng 1, ở mức gần 5.600 USD/ounce, kim loại quý này đã giảm khoảng 21%.

Đối với bạc, mức điều chỉnh còn lớn hơn. Theo TheStreet, giá bạc đã giảm khoảng 43% từ mức đỉnh 121,79 USD/ounce. Nhiều nhà đầu tư mua vào ở vùng giá cao đang ghi nhận thua lỗ đáng kể.

Giá vàng lao dốc mạnh thời gian gần đây đã chính thức đẩy kim loại quý này vào thị trường giá xuống (Minh họa: Mymotherlode).

Nguyên nhân chính của đợt giảm giá được cho là hoạt động chốt lời trong bối cảnh đồng USD tăng giá. Chỉ số USD đã tăng khoảng 3% kể từ cuối tháng 2, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Ngoài ra, một số tín hiệu hạ nhiệt tạm thời từ các điểm nóng địa chính trị cũng làm giảm nhu cầu đối với tài sản trú ẩn. Đáng chú ý, việc Donald Trump quyết định tạm dừng 5 ngày các kế hoạch liên quan đến hạ tầng năng lượng của Iran đã tác động đến tâm lý thị trường.

Chuyên gia Charley Blaine từ TheStreet cho rằng nhà đầu tư cần thận trọng với các tài sản tăng giá nhanh. Theo ông, trong bối cảnh thị trường cần thanh khoản, các tài sản có tính thanh khoản cao như vàng và bạc thường bị bán ra để đáp ứng nhu cầu tiền mặt.

Nghịch lý lạm phát và áp lực lãi suất

Nhiều quan điểm cho rằng lạm phát tăng sẽ kéo giá vàng đi lên. Tuy nhiên, theo phân tích từ Kitco News, bối cảnh vĩ mô hiện nay cho thấy diễn biến phức tạp hơn.

Ông Bart Melek, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại TD Securities, nhận định thị trường hiện chịu tác động lớn từ lợi suất trái phiếu, trong khi giá vàng ngày càng nhạy cảm với các quyết định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Một biến số quan trọng là giá dầu. Căng thẳng tại Trung Đông đã khiến giá dầu thô tăng khoảng 60%, qua đó gia tăng áp lực lạm phát. TD Securities cảnh báo nếu xu hướng này kéo dài, lạm phát toàn cầu có thể tăng thêm khoảng 1 điểm phần trăm.

Tuy vậy, lạm phát xuất phát từ chi phí năng lượng lại tạo sức ép lên chính sách tiền tệ. Điều này buộc Fed duy trì lập trường thắt chặt trong thời gian dài hơn. Ông Michael Barr, Thống đốc Fed, cho biết cơ quan này có thể cần giữ lãi suất ở mức cao để kiểm soát lạm phát.

Mặt bằng lãi suất cao khiến điều kiện tài chính bị siết lại. Các nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy phải thu hẹp vị thế, rút vốn khỏi thị trường hàng hóa, qua đó tạo áp lực giảm giá đối với vàng và bạc trong ngắn hạn.

Dù diễn biến ngắn hạn còn nhiều biến động, nhiều tổ chức và chuyên gia vẫn duy trì quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn của vàng, đồng thời xem các nhịp điều chỉnh là cơ hội tích lũy.

Theo CNBC, ông Ed Yardeni, Chủ tịch Yardeni Research, tiếp tục giữ dự báo giá vàng có thể đạt 10.000 USD/ounce vào cuối thập kỷ này. Trong ngắn hạn, ông điều chỉnh dự báo xuống 5.000 USD/ounce, vẫn cao hơn đáng kể so với mặt bằng hiện tại.

Cùng quan điểm, ông Justin Lin từ Global X ETFs cho rằng xu hướng tăng của vàng không phụ thuộc vào các yếu tố địa chính trị, mà chủ yếu đến từ nhu cầu mua vào của các ngân hàng trung ương và dòng vốn từ các quỹ ETF tại châu Á.

Standard Chartered cũng đưa ra dự báo tích cực. Chuyên gia Rajat Bhattacharya nhận định giá vàng có thể phục hồi lên khoảng 5.375 USD/ounce trong vòng 3 tháng tới, với vùng hỗ trợ kỹ thuật quanh 4.100 USD/ounce.

Trong khi đó, TD Securities giữ nguyên dự báo giá vàng trung bình năm 2026 ở mức 4.831 USD/ounce. Theo các chuyên gia, nếu giá dầu hạ nhiệt và Fed bắt đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất, môi trường tiền tệ nới lỏng có thể trở lại, qua đó hỗ trợ giá vàng.

Nhiều chuyên gia kỳ cựu vẫn giữ nguyên những dự báo đầy tham vọng về tăng trưởng dài hạn của vàng, thậm chí lên tới 10.000 USD/ounce (Ảnh: MSN).

Tính đến 7h45 ngày 25/3 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đã phục hồi, vượt mốc 4.500 USD/ounce và giao dịch quanh 4.567 USD/ounce. Giá bạc cũng tăng lên mức 74,13 USD/ounce.

Diễn biến này xuất hiện trong bối cảnh có thêm thông tin về các nỗ lực ngoại giao mới. Theo The New York Times, Washington đã đưa ra đề xuất gồm 15 điểm nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, đồng thời thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng.

Dù vậy, theo các chuyên gia, thị trường kim loại quý vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường, và giá vàng, bạc có thể tiếp tục biến động với biên độ lớn trong thời gian tới.