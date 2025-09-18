Văn hóa tài chính mới: Ngân hàng đồng hành cùng người dân quản lý tài sản

Sự thay đổi trong cách quản lý tài chính – bước chuyển tất yếu của thời đại số

Trong kỷ nguyên số, thói quen tài chính của người Việt đang thay đổi mạnh mẽ với sự lên ngôi của thanh toán không tiền mặt, tiết kiệm mục tiêu và các giải pháp quản lý tài chính thông minh. Ngân hàng không chỉ giữ vai trò cung cấp vốn, mà ngày càng trở thành người bạn đồng hành trong hành trình quản lý và phát triển tài sản cá nhân.

Thói quen tài chính của người Việt đang thay đổi mạnh mẽ với sự lên ngôi của thanh toán không tiền mặt (Ảnh: VietinBank).

Không còn dừng lại ở văn hóa cất giữ tiền mặt hay gửi tiết kiệm truyền thống, ngày càng nhiều người lựa chọn các phương thức quản lý tài chính toàn diện như chi tiêu thông minh, tiết kiệm mục tiêu, đầu tư an toàn, bảo hiểm và quỹ hưu trí. Nền tảng cho sự thay đổi này đến từ sự phát triển mạnh mẽ của ngân hàng số, cùng sự phổ biến của mobile banking, eKYC và các công cụ lập kế hoạch tài chính cá nhân.

Từ thanh toán số đến lập kế hoạch tài chính

Làn sóng thanh toán không tiền mặt đang lan tỏa rộng khắp. Năm 2024, tổng giá trị giao dịch không tiền mặt tại Việt Nam đạt khoảng 295,2 triệu tỷ đồng, gấp 26 lần GDP cả nước.

Đến quý I/2025, lượng giao dịch tăng 44,43% so với cùng kỳ, trong đó thanh toán qua QR Code tăng vọt 81,64%. Đây là minh chứng rõ rệt cho sự hình thành một văn hóa tài chính mới, nơi tài chính không chỉ là tích lũy, mà là quá trình hoạch định, tối ưu và thông minh.

Song song, tín dụng ngân hàng tiếp tục dẫn dòng vốn mạnh mẽ vào nền kinh tế. Tính đến giữa năm 2025, tăng trưởng tín dụng đạt 9,9%, đưa tổng dư nợ toàn hệ thống lên khoảng 17,2 triệu tỷ đồng. Các chính sách như giảm lãi suất, cơ cấu lại nợ và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã góp phần cải thiện khả năng tiếp cận vốn, đồng thời tạo nền tảng cho sự lan tỏa văn hóa tài chính bền vững.

Bên cạnh những bước tiến, thói quen sử dụng tiền mặt vẫn còn phổ biến ở khu vực nông thôn, nhiều người chưa hình thành thói quen lập kế hoạch tài chính hoặc còn thiếu kiến thức về sản phẩm tài chính số. Do đó, việc nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua giáo dục tài chính được coi là nhiệm vụ dài hạn, cần sự phối hợp của ngân hàng, các tổ chức xã hội và hệ thống giáo dục.

VietinBank luôn tích cực đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, từ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp FDI cho đến hàng trăm nghìn doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh trên khắp mọi miền đất nước. Không chỉ hỗ trợ về vốn, VietinBank còn tiên phong triển khai nhiều giải pháp tài chính toàn diện để đồng hành cùng doanh nghiệp.

Theo đó, ngân hàng chủ động và có trách nhiệm triển khai các chương trình tín dụng, gói tín dụng, chính sách miễn, giảm lãi, phí, qua đó giúp hàng loạt doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp thiết thực vào việc cụ thể hóa chủ trương phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân - “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia” theo chủ trương của Đảng.

Đồng thời, VietinBank từng bước thực thi chiến lược phát triển bền vững, thông qua thúc đẩy tín dụng trong các lĩnh vực năng lượng xanh, xuất khẩu xanh, công trình xanh, mang lại lợi ích môi trường, xã hội nhằm hiện thực hóa tầm nhìn trở thành ngân hàng phát triển bền vững theo các tiêu chuẩn quốc tế, đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi xanh của quốc gia.