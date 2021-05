Văn hóa chất lượng, con đường đi đến thịnh vượng của doanh nghiệp Việt Nam

Dân trí Văn hóa chất lượng là tập hợp những đặc trưng của cộng đồng người trong doanh nghiệp về hệ thống giá trị, phong cách, niềm tin và hành vi ứng xử với chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà tổ chức đó cung cấp

Văn hóa chất lượng nhằm phân biệt, tạo dựng sự khác biệt, đặc biệt và duy nhất về đặc tính chất lượng của sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp đó cung cấp.

Ở hầu hết các ngành công nghiệp, chất lượng luôn là điều quan trọng. Các công nghệ mới cho phép khách hàng tìm kiếm và so sánh vô số sản phẩm từ khắp nơi trên thế giới. Người mua hàng có thể nhấp để tìm dữ liệu khách quan do các chuyên gia tại các tổ chức như Consumer Reports và J.D.Power biên soạn và truy cập trực tuyến để đọc các đánh giá do người dùng tạo nên tại các trang web khác nhau, điển hình tại các trang web bán hàng online nổi tiếng thế giới, như Amazon.com, Ebay.com, Alibaba.com, BestBuy.com,… . Cùng với nhau, các nguồn này cung cấp một hệ thống cảnh báo sớm để cảnh báo công chúng về các vấn đề chất lượng. Và khi khách hàng không vui vẻ với một sản phẩm hoặc dịch vụ nào, họ có thể sử dụng mạng xã hội trực tuyến để thể hiện sự không hài lòng của mình.

Hình ảnh minh họa văn hóa chất lượng

Các nghiên cứu chỉ ra rằng 26% lượng khách hàng nói rằng họ đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để bày tỏ sự bất bình về một công ty và sản phẩm của họ. Và vấn đề này không bị giới hạn bởi không gian người dùng - 75% khách hàng trong các giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp (B2B) nói rằng họ dựa vào truyền miệng, bao gồm cả phương tiện truyền thông xã hội, khi đưa ra quyết định mua hàng. Do đó, các doanh nghiệp làm thế nào để sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ đúng như cam kết và tạo ra lợi thế cạnh tranh về chất lượng là một sự đòi hỏi từ thực tiễn. Trong chứng nhận ISO 9001:2015 khi nhắc tới việc xác định bối cảnh của tổ chức có đề cập với văn hóa chất lượng (chú thích 3, điều khoản 4.1, TCVN ISO 9001:2015).

Văn hóa chất lượng (Quality culture) là gì?

Văn hóa chất lượng là mức độ nhận thức, cam kết, thái độ thương lượng và hành vi của tổ chức đối với mức chất lượng. Theo quan điểm của Jon Speer thì một nền văn hóa chất lượng thật sự là môi trường mà tất cả các thành viên thật lòng chú trọng đến chất lượng công việc của họ, và đưa ra quyết định dựa trên mức độ chất lượng đạt được.

Văn hóa chất lượng trong các doanh nghiệp được hiểu như sau:

Văn hóa chất lượng là tập hợp những đặc trưng của cộng đồng người trong doanh nghiệp về hệ thống giá trị, phong cách, niềm tin và hành vi ứng xử với chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà tổ chức đó cung cấp nhằm phân biệt, tạo dựng sự khác biệt, đặc biệt và duy nhất về đặc tính chất lượng của sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp đó cung cấp.

Hình ảnh minh họa văn hóa chất lượng

Tại sao văn hóa chất lượng lại là con đường thịnh vượng cho các doanh nghiệp Việt Nam?

Để trả lời cho câu hỏi này, trước tiên chúng ta cần hiểu thịnh vượng là gì? Và hãy điểm qua một số công ty làm ăn thịnh vượng nhờ văn hóa chất lượng. Thịnh vượng là một khái niệm chứa đựng đầy đủ các yếu tố, đó là sự bùng nổ về mặt vật chất, sự hoàn mỹ nội tại về mặt tinh thần cộng với những ảnh hưởng của cả vật chất, tinh thần của mình đến những người xung quanh hay những cộng đồng lân cận. Qua khái niệm này có thể hiểu: Doanh nghiệp thịnh vượng là doanh nghiệp phải có sự tích lũy đủ đầy về vật chất, có đời sống chất lượng và có trách nhiệm xã hội. Nhưng văn hóa chất lượng đóng góp gì vào việc tạo thịnh vượng này?

Chúng ta có thể nghiên cứu các mô hình sản xuất, cung ứng dịch vụ đến từ những tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới để trả lời cho câu hỏi này.

Ví dụ, đối với Apple thì tất cả sản phẩm, dịch vụ trong hệ sinh thái họ cung cấp đều phải là sản phẩm khác biệt nhất, chất lượng phải tuyệt vời nhất, hay đối với SAMSUNG, sau khi Cố chủ tịch tập đoàn Lee Kun Hee lên lãnh đạo đã có sự thay đổi lớn về chất lượng, sản phẩm cung cấp, và giờ đây SAMSUNG là một trong những tập đoàn hàng đầu, có ảnh hưởng trên toàn cầu và văn hóa chất lượng thực sự không thể coi nhẹ ở tập đoàn này… Ngoài ra, có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, văn hóa chất lượng là yếu tố then chốt để cải tiến chất lượng tận gốc, tránh các lỗi sản phẩm lặp đi lặp lại, giảm các lãng phí trong quá trình sản xuất, cung cấp dịch vụ.

Trên thế giới có nhiều nghiên cứu sâu sắc về văn hóa chất lượng. Theo bài viết Kiến tạo văn hóa chất lượng (Creating a Culture of Quality) của Ashwin Srinivasan và Bryan Kurey đăng trên Tạp chí Harvard Business Review. tháng 4/2014 có nêu kết quả một số cuộc khảo sát. Theo đó, chỉ có một số lượng ít nhân viên được khảo sát nói rằng công ty của họ đã thành công trong việc biến chất lượng trở thành giá trị cốt lõi. Khoảng 60% cho biết họ làm việc trong một môi trường không có văn hóa về chất lượng, đặc biệt là khi có những đồng nghiệp "vượt lên trên và vượt xa hơn". Những công ty như vậy đang bỏ lỡ những lợi ích đáng kể.

Kết thúc bài viết, cũng xin phép được mượn lời "Chất lượng tạo Thịnh Vượng" trong logo của Tổng cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng để khẳng định rằng, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm có chất lượng, xây dựng được văn hóa chất lượng chắc chắn sẽ có thịnh vượng.

https://www.facebook.com/isocert.org.vn

https://isocert.org.vn/

Ths Vũ Nguyên Thịnh (ISOCERT) - Trường Thịnh