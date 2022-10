Ủy ban Chứng khoán lên tiếng sau vụ bà Trương Mỹ Lan bị bắt

Ngày 8/10, Bộ Công an công bố thông tin về việc ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Đồng thời, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trương Mỹ Lan và 3 bị can đồng phạm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Nguyên nhân, các đối tượng có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt tiền của người dân trong giai đoạn 2018-2019.

UBCKNN khẳng định thị trường chứng khoán hoạt động bình thường trong bối cảnh bà Trương Mỹ Lan bị bắt (Ảnh: IT).

Sáng nay (8/10), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chính thức phát thông tin.

UBCKNN cho hay, vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan là vụ việc liên quan trực tiếp tới một số cá nhân tại một số doanh nghiệp cụ thể và được xử lý theo pháp luật hình sự. Do vậy, mức độ sai phạm và biện pháp xử lý sẽ được các cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục làm rõ theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

"UBCKNN khẳng định thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn được vận hành và hoạt động bình thường. Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý đã, đang chỉ đạo sát sao để tập trung các giải pháp hỗ trợ TTCK phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững" - thông báo của cơ quan quản lý nhấn mạnh.

UBCKNN khuyến cáo các nhà đầu tư cần bình tĩnh, phân tích cụ thể rủi ro và tiềm năng cơ hội trên thị trường chứng khoán để ra quyết định đầu tư hiệu quả.

UBCKNN cho biết, sẽ theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để có thể bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư có liên quan.

Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 7/10, trong đà giảm sâu của thị trường, các chỉ số chứng khoán tiếp tục lao dốc rất mạnh, hoạt động bán tháo kích hoạt trên diện rộng nhấn chìm hàng trăm mã cổ phiếu trong sắc đỏ (giảm giá) và xanh da trời (giảm sàn).

Chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường giảm mạnh nhất thế giới trong phiên 7/10 và đã giảm hơn 30% so với đầu năm. Cụ thể, VN-Index mất 38,61 điểm tương ứng 3,59% còn 1.035,91 điểm, có thời điểm trong phiên đã xuyên thủng ngưỡng 1.030 điểm.