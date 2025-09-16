Ưu đãi quà tặng cho khách hàng chi tiêu bằng thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK

Trong thời gian từ 15/9 đến hết 15/12, khách hàng tham gia chương trình ưu đãi “Chạm thẻ nhanh - Giành quà chất” của Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) sẽ có cơ hội nhận được những món quà hấp dẫn.

Cụ thể, khi khách hàng mở mới thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard (gồm cả hai dòng thẻ hiện hữu là thẻ Rewards Gold và thẻ Cashback Platinum), kích hoạt và chi tiêu đạt điều kiện của chương trình trong tháng đầu tiên sẽ vừa được miễn phí thường niên lên đến 3 năm, vừa được nhận một trong hai món quà độc đáo.

Theo công bố của ngân hàng, vali tiện lợi 20 inch sẽ được trao cho khách hàng đạt mức chi tiêu từ 8 triệu đồng sớm nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ, trong khi cốc giữ nhiệt cao cấp 500ml sẽ thuộc về khách hàng chi tiêu đạt 1 triệu đồng trong cùng khoảng thời gian.

Khách hàng tham gia chương trình ưu đãi “Chạm thẻ nhanh - Giành quà chất” của Ngân hàng TMCP Bắc Á sẽ nhận hàng loạt quà tặng (Ảnh: BAC A BANK).

Song song với quà tặng hiện vật, BAC A BANK còn áp dụng chính sách miễn phí thường niên lên đến ba năm cho cả hai dòng thẻ: thẻ Rewards Gold được miễn phí khi khách hàng chi tiêu từ 1 triệu đồng, còn thẻ Cashback Platinum được miễn phí khi đạt mức chi tiêu từ 2 triệu đồng. Điều kiện chi tiêu chỉ áp dụng cho giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ, không bao gồm giao dịch rút tiền mặt và phải chi tiêu trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ.

“Tôi lựa chọn thẻ Tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard vì nhu cầu thanh toán online cũng như các tiện ích khác khi đi nước ngoài. May mắn đúng dịp nhận được ưu đãi từ chương trình Mở thẻ nhanh - Giành quà chất, quà tặng lại là chiếc vali mà tôi rất thích. Ngoài ra, tôi còn được miễn phí thường niên 3 năm nữa, đúng là lợi đơn lợi kép”, chị Nguyễn Như Nguyệt (28 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Từ ngày ra mắt vào năm 2023, Thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard luôn là một trong những lựa chọn được tin dùng vì tính thuận tiện cũng như góp phần giúp khách hàng tận hưởng hệ sinh thái ưu đãi phong phú trong đời sống hằng ngày.

Khách hàng có thể tiết kiệm chi phí với nhiều quyền lợi thiết thực như: giảm 20% tại hệ thống nhà hàng Golden Gate, giảm đến 100.000 đồng khi mua sắm trên Shopee, giảm 20% khi đặt dịch vụ vận chuyển xanh XanhSM hay hoàn tiền 15% khi mua sắm tại hệ thống TH Truemart. Đây đều là những ưu đãi được thiết kế nhằm đồng hành cùng khách hàng trong nhu cầu ăn uống, mua sắm, di chuyển và tiêu dùng, góp phần nâng cao trải nghiệm chi tiêu thông minh và tiện lợi.

Đại diện BAC A BANK cho biết: “Thông qua các chương trình ưu đãi như Chạm thẻ nhanh - Giành quà chất, chúng tôi mong muốn khuyến khích khách hàng trải nghiệm các tính năng hiện đại, an toàn và tiện ích của hai dòng thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK MasterCard. Những ưu đãi về quà tặng, miễn phí thường niên cùng đặc quyền tiêu dùng sẽ mang lại cho khách hàng giá trị gia tăng trong từng giao dịch, đồng thời khẳng định cam kết của BAC A BANK trong việc mang đến các sản phẩm tài chính bền vững và thiết thực”.

Với những nỗ lực bền bỉ của ngân hàng trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, BAC A BANK nhận giải thưởng “Ngân hàng có tốc độ tăng trưởng và chi tiêu thẻ tín dụng lớn nhất 2024”.

Thông tin chi tiết về các ưu đãi hấp dẫn của thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK được cập nhật thường xuyên tại website cards.baca-bank.vn hoặc liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800588828.