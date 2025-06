Uniqlo nỗ lực phát triển bền vững tại Việt Nam và toàn cầu

Theo một nghiên cứu của Kantar, quan điểm về giá trị đang dịch chuyển theo nhiều thay đổi của thời đại. Trước đây, khách hàng thường nhìn nhận giá trị theo lăng kính chức năng, tức trả đúng giá cho một sản phẩm tốt, đáng tin cậy. Khi cuộc sống trở nên bận rộn và công nghệ phát triển, sự tiện lợi lên ngôi và được người tiêu dùng sẵn sàng chi trả thêm.

Nhưng thế là chưa đủ. Ngày nay, giá trị không chỉ dừng lại ở chất lượng hay sự tiện dụng mà còn gắn liền với những gì thương hiệu đại diện. Nhiều người tiêu dùng đang chọn lựa sản phẩm không chỉ vì bản thân mà vì khả năng kết nối với các giá trị mà họ coi trọng như lợi ích cho xã hội hoặc hành tinh.

Cụ thể, 84% người được hỏi cho biết họ lưu ý cẩn thận hoặc đôi khi cân nhắc đến các nguyên nhân mà thương hiệu ủng hộ khi ra quyết định mua hàng. Đồng thời, 64% cho rằng doanh nghiệp có trách nhiệm giải quyết các vấn đề về khí hậu và môi trường. Điều đó cho thấy phát triển bền vững và bao trùm không chỉ là mối quan tâm của các nhà hoạch định chính sách hay giới khoa học mà còn hiện diện trong tâm trí người tiêu dùng. Trong bối cảnh đó, những cam kết phát triển bền vững tại Uniqlo càng trở nên rõ nét và đáng tin cậy.

Cam kết bền vững tại Uniqlo

Để lại dấu ấn tin yêu của người tiêu dùng toàn cầu hơn 4 thập kỷ, Uniqlo với triết lý LifeWear là một trong những tiêu biểu về cam kết phát triển sản phẩm giá trị dành cho người tiêu dùng. LifeWear không chỉ giúp cuộc sống mỗi người trở nên tốt đẹp hơn nhờ những trang phục thường ngày đơn giản, chất lượng cao, thiết thực, tinh tế trong từng chi tiết mà còn gắn với nỗ lực theo đuổi tính bền vững với môi trường và xã hội.

Nhiều năm qua, trong nỗ lực chuyển đổi chuỗi cung ứng theo tăng trưởng bền vững, Fast Retailing - công ty mẹ Uniqlo - đặt ra nhiều mục tiêu và sáng kiến quan trọng, tập trung vào cải tiến sản phẩm, tăng tỷ lệ sử dụng vật liệu tái chế, giảm phát thải khí nhà kính, đảm bảo quyền lợi cho người lao động và hỗ trợ cộng đồng.

Trong phát triển sản phẩm, năm 2024, tỷ lệ sử dụng các vật liệu có phát thải khí nhà kính thấp, như vật liệu tái chế, đã đạt 18,2%. Riêng với dòng sản phẩm chứa polyester, tỷ lệ ứng dụng polyester tái chế đã đạt 47,4%, sát mục tiêu 50% vào 2030.

Trên toàn chuỗi cung ứng, tập đoàn hướng đến giảm 20% lượng phát thải GHG trong toàn bộ chu trình sản xuất - từ nguyên liệu, dệt đến may mặc các sản phẩm Uniqlo và GU so với năm tài chính 2019 và cũng sắp đạt được, với tỷ lệ 18,6% năm ngoái.

Trọng tâm phát triển nhân tài và tôn trọng sự bình đẳng, đa dạng

Bài toán chung của nhiều doanh nghiệp là người tiêu dùng ngày nay hoài nghi về các tuyên bố về tính bền vững. Kantar cho biết một nửa người tiêu dùng toàn cầu được hỏi nói đã nhìn thấy hoặc nghe thông tin sai lệch, gây hiểu lầm về các hành động bền vững của các thương hiệu.

Với Fast Retailing và Uniqlo, tập đoàn và thương hiệu cho hay không chạy theo những cam kết mang tính hình thức hay xu hướng số đông mà lựa chọn minh bạch, đặt trọng tâm là phát triển con người, cộng đồng.

Từ năm 2022, công ty phối hợp Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng lực Người khuyết tật (DRD) triển khai chương trình tuyển dụng người khuyết tật (PwD), với 10 nhân viên PwD làm việc tại TPHCM và Hà Nội. Song song đó, Uniqlo đầu tư phát triển nhân tài qua các chương trình Học bổng Quỹ Fast Retailing, Uniqlo Management Candidate (UMC), Educational Sponsorship Program (ESP) và Global Leadership Program (GLP).

Sức mạnh cộng đồng của chiếc áo Uniqlo

Cam kết phát triển cộng đồng bền vững của Uniqlo thể hiện rõ nét qua những hoạt động xã hội thiết thực, nơi từng chiếc áo không chỉ là sản phẩm thời trang mà còn trở thành biểu tượng của sự sẻ chia và nhân văn. Hành trình ấy bắt đầu từ những việc nhỏ nhưng đầy ý nghĩa như trao tặng áo ấm, xây dựng điểm trường mới tại các vùng khó khăn, hay những nỗ lực đóng góp cho hòa bình thế giới.

Không dừng lại ở việc chăm lo đời sống trước mắt, Uniqlo đặt trẻ em làm trọng tâm và nỗ lực cải thiện môi trường giáo dục. Trong khuôn khổ dự án “Xây mới trường học”, doanh thu từ các bộ sưu tập áo UTme! và UT Mickey in Việt Nam được sử dụng để xây dựng những điểm trường ở các địa phương còn khó khăn.

Tính đến nay, Uniqlo đã đóng góp xây dựng 3 điểm trường và 1 nhà tắm mới tại khu vực miền núi phía Bắc.

Trên quy mô toàn cầu, vào mùa đông 2024, Uniqlo triển khai sáng kiến “The Heart of LifeWear” tại 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, xuất phát từ câu hỏi “Điều gì giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn?”. Tại Việt Nam, vào tháng 1/2025, Uniqlo Việt Nam trao tặng 10.000 áo giữ nhiệt Heattech mới (tương đương gần 3 tỷ đồng) cho các em học sinh, giáo viên, phụ huynh và người dân có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Yên Bái và Sơn La.

10.000 áo giữ nhiệt Heattech mới được Uniqlo Việt Nam trao cho học sinh, giáo viên, phụ huynh và người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, thương hiệu cũng thể hiện cam kết không ngừng của thương hiệu trong việc hỗ trợ các nỗ lực vì hòa bình trên toàn thế giới thông qua dự án Peace for all, với dòng áo thun in họa tiết độc quyền UT. Tính đến cuối tháng 4/2025, dự án đã bán được hơn 7,1 triệu chiếc áo, thu về 2,1 tỷ yên.

Hành động thiết thực để bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải

Một trong những dự án nổi bật được Uniqlo triển khai là dự án RE.UNIQLO nhằm mục tiêu tạo ra "cuộc đời mới" cho những trang phục đã qua sử dụng. Chính thức giới thiệu dự án từ năm 2021, tính đến nay, Uniqlo đã trao hơn 46.000 sản phẩm RE.UNIQLO tới trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

Bên cạnh đó, nhằm mục tiêu quản lý rác thải giấy và nilon tại các cơ sở vận hành kinh doanh, Uniqlo Việt Nam phối hợp cùng đối tác chuyên thu gom, tái chế Junk&Co, đạt mục tiêu thu gom, tái chế 100% rác thải từ giấy và nylon.

Trong các hoạt động phát triển bền vững tại Việt Nam, Uniqlo cũng chú trọng cải thiện điều kiện sống thiết yếu cho cộng đồng. Trong năm nay, Uniqlo hoàn thành hệ thống trữ - xử lý nước mưa sinh hoạt cho 10 hộ nghèo tại xã Long Hòa (Trà Vinh), cải thiện điều kiện sống cho gần 80 người dân địa phương và các hộ dân lân cận

Từ những hành động cụ thể, Uniqlo đang thực hiện cam kết vì phát triển bền vững đầy sức thuyết phục sau gần 6 năm hiện diện tại Việt Nam. Uniqlo không chỉ mang đến dòng trang phục LifeWear với thiết kế đơn giản, tinh tế, chất lượng mà còn lan tỏa cam kết phát triển bền vững, nhận được sự tin tưởng từ cộng đồng.