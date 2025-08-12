Dấu ấn vươn tầm MSB 34 năm

Với mong muốn “Vươn tầm con người để vươn tầm đất nước”, MSB đi qua tuổi 34 bằng một tinh thần mới, thấu cảm và nhân văn hơn. Không chỉ đồng hành cùng những quyết định tài chính, MSB mong muốn trở thành một phần trong hành trình sống của mỗi người Việt, nơi cảm xúc được trân trọng, đam mê được tiếp sức và giấc mơ được chắp cánh.

Vươn tầm phong cách sống bằng thanh âm nghệ thuật

Đêm nhạc “Harmonia Brillante - Bản hòa âm rực rỡ” kỷ niệm 34 năm thành lập MSB.

Đêm nhạc “Tâm thức tinh hoa” MSB dành tặng khách hàng cao cấp.

Qua âm nhạc, MSB khẳng định, ngân hàng không chỉ cung cấp sản phẩm tài chính, mà còn đồng hành nâng tầm gu sống, xúc cảm của mỗi khách hàng, nuôi dưỡng những điều đó theo cách tinh tế, hiện đại và đầy cảm hứng.

Đại diện MSB cho biết: “Chúng tôi mong muốn thấu hiểu những điều thầm lặng nhưng sâu sắc bên trong mỗi hành trình sống. MSB không ngừng đưa âm nhạc vào câu chuyện thương hiệu, để tạo dựng sợi dây kết nối cảm xúc và từng bước bồi đắp niềm tin. Chúng tôi kiến tạo niềm tin từ những thấu hiểu bền bỉ như vậy”.

Vươn tầm thế hệ trẻ từ nền tảng thể thao

Nếu âm nhạc chạm đến tâm hồn thì thể thao là nơi khơi dậy bản lĩnh, tinh thần và lý tưởng sống mạnh mẽ. Hiểu rõ vai trò của thể thao trong việc định hình thế hệ tương lai, dấu mốc của MSB tuổi 34, ngân hàng đã đồng hành cùng giải bóng rổ chuyên nghiệp VBA StarX mùa thứ 10, hướng tới kiến tạo một thế hệ trẻ Việt Nam vươn tầm, dựa trên nền tảng “khỏe thể chất - mạnh tinh thần”.

VBA & MSB hợp tác kiến tạo một thế hệ trẻ Việt Nam vươn tầm.

Không dừng lại ở các trận đấu, MSB cùng VBA mang đến nhiều hoạt động gắn kết nhằm kết hợp giữa tài chính, giáo dục, thể thao và nghệ thuật. Khán giả không chỉ được sống trong bầu không khí sôi động từ các trận đấu, mà còn được truyền cảm hứng từ những tiết mục âm nhạc, những bài học kinh nghiệm sâu sắc từ thần tượng bóng rổ Trương Twins.

Mùa giải VBA StarX 10 có sự góp mặt của Trương Twins.

Bằng cách đầu tư vào thể thao, nơi hun đúc ý chí và nghị lực, MSB thể hiện khát vọng bền vững: nuôi dưỡng một thế hệ trẻ bản lĩnh, dám theo đuổi đam mê và đủ mạnh mẽ để làm chủ tương lai. Không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính, MSB mong muốn trở thành chất xúc tác cho những ước mơ trưởng thành từ sân chơi thể thao.

Vươn tầm cùng sản phẩm - dịch vụ bền vững

Bắt nhịp xu thế phát triển bền vững, MSB mong muốn vươn tầm xanh cùng khách hàng và xã hội, chung tay giảm phát thải, bảo vệ môi trường. Vì vậy, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 34 năm, ngân hàng triển khai chương trình ưu đãi với chính sách trả góp 0% lãi suất khi mua xe máy điện (Vinfast, Dat Bike, YADEA…) bằng thẻ tín dụng MSB, trong thời gian từ 28/7 đến 28/9.

Chương trình mua xe điện trả góp lãi suất 0% kéo dài tới 28/9.

Theo đó, các giao dịch từ 12 đến 40 triệu đồng được hưởng ưu đãi trả góp 0% lãi suất cùng việc miễn phí tất toán trước hạn. Riêng với việc chuyển đổi trả góp, phí áp dụng với giao dịch 12-15 triệu đồng là 0%, với giao dịch 15-40 triệu đồng là 1%.

MSB cũng phối hợp với nền tảng thương mại điện tử Shopee để khách hàng có thể dễ dàng đăng ký trả góp 0% khi mua xe điện trực tuyến, tạo điều kiện thuận tiện tối đa cho hành trình chuyển đổi sang phương tiện xanh. Chi tiết xem tại đây.

Với thông điệp “Để mỗi hành trình là một bình minh xanh”, MSB không chỉ đồng hành tài chính mà còn truyền cảm hứng về một phong cách sống mới, nơi mỗi lựa chọn tiêu dùng đều mang lại giá trị tích cực cho môi trường và cộng đồng. Đây là cách MSB kiến tạo một lối sống văn minh, bền vững và hiện đại, đúng với tinh thần “vươn tầm” xuyên suốt hành trình phát triển của mình.

Cũng từ định hướng này, giữa tháng 9, MSB sẽ ra mặt thị trường thẻ tín dụng Mastercard Green World làm từ vật liệu tái chế, được định vị là bạn đồng hành cùng chủ doanh nghiệp và lãnh đạo cấp cao.

Mỗi dấu ấn của tuổi 34, từ đêm nhạc nghệ thuật, sân chơi thể thao, đến hành trình sống xanh, đều khắc họa rõ nét hình ảnh MSB đồng hành sâu sắc cùng khách hàng nói riêng và cộng đồng nói chung, để từ đó vươn tầm cùng đất nước.