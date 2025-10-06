Tuần điên rồ của Elon Musk: Tesla phá kỷ lục doanh số, cổ phiếu lao dốc

Chỉ trong một tuần, Elon Musk đã chứng minh vì sao ông là CEO gây tranh cãi và khó đoán nhất hành tinh.

Màn trình diễn nghịch lý tại phố Wall

Công ty Tesla vừa công bố một con số trong mơ: kỷ lục 497.099 xe được giao trong quý III, vượt quá mọi dự báo lạc quan nhất từ phố Wall. Giới phân tích của Morgan Stanley vốn đã đưa ra mức dự báo "cao nhất" cũng chỉ dừng ở 443.000 xe. Đây là một chiến thắng vang dội, một cú lội ngược dòng ngoạn mục sau hai quý đầu năm 2025 ảm đạm với doanh số liên tục sụt giảm 13% mỗi quý.

Thế nhưng, phố Wall đã đáp lại chiến công này bằng một gáo nước lạnh. Cổ phiếu Tesla (mã: TSLA) đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ năm (giờ địa phương) với mức giảm 4,5%, còn 439 USD/cổ phiếu.

Tại sao một chiến thắng kỷ lục lại bị thị trường trừng phạt?

Câu trả lời nằm ở bối cảnh. Các chuyên gia nhanh chóng chỉ ra rằng cú bật tăng này không hoàn toàn đến từ sức mạnh nội tại của thương hiệu. Động lực chính đến từ việc người tiêu dùng Mỹ đổ xô mua xe để kịp hưởng khoản ưu đãi thuế liên bang trị giá 7.500 USD trước khi nó hết hạn vào ngày 30/9.

"Tôi cho rằng đây chỉ là một đợt tăng nhất thời, chứ không phải dấu hiệu tái tăng trưởng của Tesla", chuyên gia Sam Abuelsamid của Telemetry Insight nhận định.

Thậm chí, khi so sánh với các đối thủ, màn trình diễn của Tesla cũng không quá vượt trội. Hãng xe điện Rivian Automotive báo cáo doanh số tăng tới 32%. Ngân hàng JP Morgan, dù nâng giá mục tiêu cho Tesla, vẫn giữ đánh giá "Underweight" (hiệu suất kém hơn thị trường) và cảnh báo: "Còn quá sớm để tuyên bố Tesla đã thực sự trở lại quỹ đạo tăng trưởng bền vững".

Vài tháng sau khi rời chính quyền Trump, Elon Musk khiến giới đầu tư thở phào và thêm phần hứng khởi khi doanh số Tesla bật tăng trở lại

Cái bóng chính trị và cuộc chiến văn hóa của Musk

Nếu cú tăng doanh số là một "cơn sốt đường" ngắn hạn, thì sự hoài nghi của nhà đầu tư lại bắt nguồn từ một căn bệnh mãn tính mang tên "yếu tố Elon Musk". Vị tỷ phú ngày càng can dự sâu vào các cuộc chiến chính trị - xã hội, biến mình từ một biểu tượng công nghệ thành một nhân vật gây chia rẽ sâu sắc, và điều này đang trực tiếp ảnh hưởng đến túi tiền của công ty.

Minh chứng rõ nét nhất trong tuần qua chính là lời kêu gọi hủy đăng ký Netflix. Chỉ với một dòng trạng thái trên X: "Hãy hủy Netflix vì sức khỏe của con cái bạn", Musk đã châm ngòi cho một làn sóng tẩy chay nhắm vào gã khổng lồ streaming. Nguồn cơn xuất phát từ một bộ phim hoạt hình có nhân vật chuyển giới và những lùm xùm xung quanh nhà sáng tạo bộ phim. Ngay lập tức, cổ phiếu Netflix mất gần 5% giá trị trong tuần.

Mặc dù giới phân tích tài chính cho rằng tác động lên Netflix sẽ không quá lớn và có thể sớm qua đi, vụ việc này lại là một lời nhắc nhở đanh thép cho các nhà đầu tư Tesla. Nó cho thấy Elon Musk sẵn sàng sử dụng tầm ảnh hưởng khổng lồ của mình để phát động các cuộc chiến văn hóa, một hành động tiềm ẩn rủi ro cực lớn cho một thương hiệu toàn cầu như Tesla.

Đây không phải là lần đầu tiên. Giai đoạn đầu năm 2025, khi Musk còn làm việc trong chính quyền Trump và công khai ủng hộ các chính trị gia cực hữu ở châu Âu, doanh số Tesla đã hứng chịu hậu quả nặng nề. Tại hơn 20 quốc gia châu Âu, doanh số sụt giảm tới 40%. Những phát ngôn gay gắt của ông đã dẫn đến các cuộc biểu tình, thậm chí hình nộm của ông bị treo cổ ở Milan.

Cái bóng của Musk không chỉ phủ lên Washington mà đã lan rộng ra toàn cầu, khiến một bộ phận không nhỏ khách hàng tiềm năng quay lưng với thương hiệu.

Giữa phần thưởng tỷ USD và rủi ro chồng chất

Trong khi Musk bận rộn với các cuộc chiến trên mạng xã hội, hội đồng quản trị Tesla lại đang tìm mọi cách để "trói chân" ông. Một gói lương thưởng khổng lồ vừa được đề xuất, có thể giúp Musk kiếm tới 1.000 tỷ USD nếu đạt được các mục tiêu tài chính tham vọng. Đây là mức thù lao chưa từng có trong lịch sử doanh nghiệp Mỹ, một nỗ lực nhằm giữ cho vị CEO thiên tài nhưng thất thường này tập trung vào Tesla.

Tuy nhiên, những rủi ro khác vẫn đang bủa vây. Một vụ kiện nghiêm trọng vừa được đệ trình liên quan đến tai nạn chết người của một thiếu niên trên chiếc Cybertruck. Gia đình nạn nhân cáo buộc thiết kế tay nắm cửa bị lỗi đã khiến con gái họ không thể thoát ra khi xe bốc cháy. Vụ việc này giáng một đòn mạnh vào uy tín an toàn của Tesla, ngay khi hãng đang chuẩn bị mở rộng các tính năng tự lái hoàn toàn (FSD).

Cùng lúc đó, dự án robotaxi đầy tham vọng cũng gặp trục trặc trong giai đoạn thử nghiệm, với các báo cáo về việc xe dừng đột ngột hoặc chạy sai làn đường.

Trong mớ bòng bong rủi ro, vẫn le lói một vài tia sáng chính trị. Có thông tin cho rằng chính quyền Trump đang cân nhắc miễn giảm thuế nhập khẩu cho các hãng xe sản xuất tại Mỹ, một chính sách nếu được thông qua sẽ mang lại lợi thế lớn cho Tesla trước các đối thủ quốc tế.

Tuần lễ vừa qua của Elon Musk là một hình ảnh thu nhỏ hoàn hảo cho ván cược mà các nhà đầu tư đang đặt vào Tesla. Một mặt là khả năng điều hành xuất sắc, sức mạnh đổi mới và những sản phẩm có khả năng định hình lại cả một ngành công nghiệp. Bằng chứng là kỷ lục giao xe quý III đầy ấn tượng.

Mặt khác là một vị CEO khó lường, người có thể biến tài sản lớn nhất của công ty - chính bản thân ông - thành rủi ro lớn nhất chỉ sau một dòng tweet. Các cuộc chiến chính trị, những phát ngôn gây tranh cãi và các vụ kiện pháp lý đang tạo ra một lớp sương mù dày đặc che phủ lên những con số tài chính sáng sủa.

Báo cáo lợi nhuận quý III sắp được công bố vào cuối tháng 10 sẽ là câu trả lời rõ ràng hơn cho câu hỏi cốt lõi: Liệu sức mạnh vận hành của Tesla có đủ lớn để vượt qua cái bóng ngày càng rủi ro của Elon Musk hay không? Với Tesla, đầu tư vào công ty cũng chính là đầu tư vào một thiên tài khó đoán và tuần qua đã cho thấy ván cược đó ngày càng trở nên sóng gió.