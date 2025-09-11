Larry Ellison vượt mặt Elon Musk, vươn lên ngôi giàu nhất hành tinh

Cú bứt tốc 101 tỷ USD và cuộc đổi ngôi lịch sử

Trong một ngày giao dịch lịch sử, khi phần lớn thế giới vẫn đang dõi theo những biến động của Tesla hay các mạng xã hội, Larry Ellison, vị thuyền trưởng 81 tuổi của Oracle, đã thực hiện cú bứt tốc tài sản ngoạn mục.

Chỉ sau một đêm, khối tài sản của Larry Ellison, chủ tịch và giám đốc công nghệ của Oracle, đã tăng vọt thêm 101 tỷ USD. Cổ phiếu của gã khổng lồ phần mềm này đã tăng đến hơn 40% sau khi công ty công bố những kết quả kinh doanh vượt xa mọi kỳ vọng

Con số này không chỉ là một kỷ lục trên thị trường chứng khoán, nó còn chính thức đưa Larry Ellison lên đỉnh cao danh vọng. Với tổng tài sản ròng ước tính 393 tỷ USD, ông đã chính thức vượt qua Elon Musk (385 tỷ USD) để lần đầu tiên trong sự nghiệp trở thành người giàu nhất thế giới, theo bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index.

Trong khi thế giới công nghệ quen thuộc với những cái tên như Elon Musk, Mark Zuckerberg hay Jeff Bezos liên tục khuấy đảo truyền thông, Larry Ellison lại giống như một "gã khổng lồ thầm lặng". Ông ít xuất hiện, không tham gia vào các cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội, mà âm thầm xây dựng một đế chế đang trở thành xương sống cho cuộc cách mạng quan trọng nhất thế kỷ 21: Trí tuệ nhân tạo (AI).

Cuộc đổi ngôi này càng trở nên kịch tính khi đặt trong bối cảnh đối lập của hai đế chế. Trong khi Ellison thăng hoa cùng Oracle, Elon Musk lại đang đối mặt với nhiều thách thức. Cổ phiếu của Tesla đã giảm 13% kể từ đầu năm, và thị phần của hãng xe điện tại Mỹ đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 2017.

Musk, người từng giữ ngôi vương khoảng 300 ngày, vẫn còn những mục tiêu đầy tham vọng, như gói thù lao có thể biến ông thành "nghìn tỷ phú" đầu tiên. Tuy nhiên, điều đó phụ thuộc vào việc giá trị cổ phiếu Tesla phải tăng gấp 8 lần trong 10 năm tới - một tương lai vẫn còn ở phía trước. Ngược lại, chiến thắng của Ellison là hiện thực được định đoạt bởi nhu cầu sống còn của cả ngành công nghệ ngay trong hiện tại.

Nó cho thấy một sự dịch chuyển thú vị trong dòng chảy của tiền bạc và quyền lực: từ những công ty công nghệ hướng đến người tiêu dùng cuối (B2C) sang những gã khổng lồ thầm lặng cung cấp nền tảng cho doanh nghiệp (B2B).

Khối tài sản của Ellison đã tăng vọt chỉ trong vòng một ngày lên 393 tỷ USD, vượt qua Elon Musk để trở thành người giàu nhất hành tinh (Ảnh: Getty).

Mỏ vàng AI: Khi "cuốc xẻng" còn giá trị hơn vàng

Vậy điều gì đã tạo nên cú nhảy vọt thần kỳ cho Oracle, một công ty công nghệ được cho là đã qua thời hoàng kim? Câu trả lời nằm ở hai chữ: đám mây và AI.

Trong cơn sốt AI toàn cầu khởi phát từ ChatGPT, các công ty công nghệ từ lớn đến nhỏ lao vào cuộc đua xây dựng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Họ như những người đào vàng, và để đào được vàng, họ cần những công cụ tối tân: sức mạnh tính toán khổng lồ và năng lực lưu trữ dữ liệu vô hạn. Oracle, dưới sự lèo lái của Ellison, đã định vị mình không phải là người đi đào vàng, mà là người bán "cuốc xẻng" và cho thuê "mảnh đất" đắc địa nhất.

Nền tảng hạ tầng điện toán đám mây của Oracle (Oracle Cloud Infrastructure - OCI) đã trở thành lựa chọn hàng đầu cho những gã khổng lồ AI như Nvidia và OpenAI.

CEO Oracle, bà Safra Catz, tiết lộ một thông tin gây chấn động: công ty đang nắm trong tay các hợp đồng dịch vụ đám mây có tổng giá trị lên tới 455 tỷ USD. Con số này dự kiến sẽ sớm vượt mốc nửa nghìn tỷ USD trong vài tháng tới.

Đây chính là động cơ phản lực đẩy tài sản của Ellison bay cao. Ông hiện nắm giữ hơn 40% cổ phần Oracle, và sự thành công của công ty chính là sự thành công của ông. Ở tuổi 81, thay vì nghỉ hưu, Larry Ellison vẫn đang ở vị trí Giám đốc Công nghệ, trực tiếp định hướng cho những chiến lược đặt cược vào tương lai.

Gần đây nhất, ông đã có chuyến thăm Nhà Trắng, công bố một dự án đầy tham vọng hợp tác cùng Masayoshi Son (SoftBank) và Sam Altman (OpenAI) để xây dựng một mạng lưới trung tâm dữ liệu trị giá 500 tỷ USD, tất nhiên, sẽ chạy trên công nghệ của Oracle.

Khi tài sản định hình lại cả Hollywood

Khối tài sản khổng lồ của Larry Ellison không chỉ là những con số trên bảng xếp hạng. Nó đang tạo ra những "gợn sóng" ảnh hưởng sâu rộng đến các ngành công nghiệp khác, mà rõ nét nhất là đế chế truyền thông và giải trí.

Câu chuyện về David Ellison, con trai của Larry, là một minh chứng sống động. Đầu năm nay, David đã hoàn tất thương vụ thâu tóm Paramount Global (chủ sở hữu của CBS, MTV) với giá 8 tỷ USD, một thương vụ được "chống lưng" phần lớn bởi gia sản của người cha tỷ phú.

Và ngày Larry Ellison kiếm được hơn 100 tỷ USD cũng là lời nhắc nhở rõ ràng nhất về lý do tại sao David có thể mạnh tay đến vậy. Khối tài sản gia tăng trong một ngày của cha anh còn lớn hơn gấp nhiều lần toàn bộ giá trị vốn hóa của Paramount (khoảng 17 tỷ USD).

Điều này mang lại cho David một thứ mà không phải ông trùm truyền thông nào cũng có: một "đường băng tài chính gần như vô tận". Kể từ khi tiếp quản, David đã không ngần ngại vung tiền: chi 7 tỷ USD mua bản quyền phát sóng UFC, ký hợp đồng với các nhà sản xuất của "Stranger Things", giành quyền làm phim dựa trên game "Call of Duty".

Không giống như các đối thủ phải lo lắng về phản ứng của cổ đông trước mỗi quyết định chi tiêu, David Ellison có thể đưa ra những nước đi táo bạo và tốn kém. Nếu các nhà đầu tư không hài lòng và bán tháo cổ phiếu, gia tộc Ellison đủ sức mạnh để không bị nao núng. Nếu David muốn thâu tóm thêm một đối thủ lớn như Warner Bros., việc huy động vốn cũng không phải là vấn đề. Về cơ bản, Larry Ellison đã trao cho con trai mình không chỉ tiền bạc, mà là sự tự do để định hình lại cuộc chơi ở Hollywood theo ý muốn.

Larry Ellison đã hậu thuẫn thương vụ giúp con trai ông, David Ellison, thâu tóm Paramount trong năm nay (Ảnh: Getty).

Cuộc soán ngôi của Larry Ellison là một chỉ dấu quan trọng cho thấy sự tái định hình của nền kinh tế toàn cầu.

Ở tuổi 81, "gã khổng lồ thầm lặng" Larry Ellison đã chứng minh rằng, trong kỷ nguyên AI, người chiến thắng lớn nhất có thể không phải là người tạo ra những cỗ máy thông minh nhất, mà là người xây dựng nên ngôi nhà vững chắc cho tất cả những cỗ máy đó. Và từ đỉnh cao của thế giới, ông không chỉ quan sát, mà còn đang tiếp tục đặt những viên gạch nền móng cho tương lai.