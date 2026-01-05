Từ năm nay, công ty tài chính muốn tăng vốn điều lệ phải nêu rõ lý do

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 49/2025 quy định về hồ sơ, thủ tục chấp thuận những thay đổi của tổ chức tín dụng phi ngân hàng. Thông tư này gồm 19 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/2.

Tăng vốn điều lệ cần nêu rõ lý do và độ cần thiết

Được biết, tổ chức tín dụng phi ngân hàng bao gồm công ty tài chính tổng hợp và công ty tài chính chuyên ngành. Việc tăng vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được quy định riêng đối với từng loại hình, bao gồm tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn và tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần.

Cụ thể, đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn, hồ sơ đề nghị tăng vốn điều lệ phải nêu rõ lý do và sự cần thiết của việc tăng vốn; mức vốn điều lệ hiện tại và mức vốn dự kiến tăng; nguồn vốn sử dụng để tăng vốn; thời gian dự kiến hoàn thành việc tăng vốn, cũng như kế hoạch sử dụng vốn sau khi tăng. Đồng thời, hồ sơ phải kèm theo quyết định của cấp có thẩm quyền thông qua phương án tăng vốn và các tài liệu chứng minh nguồn vốn tăng thêm là hợp pháp.

Trường hợp tăng vốn điều lệ từ phần vốn góp bổ sung của chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn, Thông tư yêu cầu có cam kết sử dụng nguồn tiền hợp pháp để góp vốn, xác nhận của ngân hàng thương mại về số tiền góp vốn, cùng với báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định.

Đối với việc tăng vốn từ lợi nhuận chưa phân phối hoặc các quỹ theo quy định của pháp luật, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải cung cấp thông tin về quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, lợi nhuận chưa phân phối và số tiền dự kiến sử dụng để tăng vốn, được xác nhận trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng cổ phần, Thông tư 49 quy định hồ sơ tăng vốn điều lệ trong các trường hợp như phát hành cổ phiếu, chuyển đổi trái phiếu, sử dụng quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận chưa phân phối hoặc các quỹ khác theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ phải bao gồm phương án tăng vốn đã được cấp có thẩm quyền thông qua; danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu trước và sau khi tăng vốn; thông tin về cổ đông lớn, người có liên quan và tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (nếu có).

Sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ, tổ chức tín dụng phi ngân hàng có trách nhiệm gửi hồ sơ chứng minh đã hoàn thành việc tăng vốn để Ngân hàng Nhà nước xem xét sửa đổi, bổ sung các nội dung tương ứng trên Giấy phép hoạt động.

Siết quy trình tăng vốn và mua bán phần vốn góp của nhóm tài chính (Ảnh: DT).

Muốn mua bán vốn góp chỉ được thực hiện sau khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước

Bên cạnh nội dung tăng vốn điều lệ, Thông tư số 49 cũng quy định chi tiết về việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu và thành viên góp vốn tại tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Theo đó, hồ sơ đề nghị chấp thuận mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp phải bao gồm văn bản đề nghị, trong đó nêu rõ thông tin của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng; tỷ lệ và giá trị phần vốn góp dự kiến chuyển nhượng; tỷ lệ sở hữu trước và sau khi chuyển nhượng; thời điểm dự kiến thực hiện giao dịch và lý do mua bán, chuyển nhượng. Hồ sơ đồng thời phải kèm theo quyết định của cấp có thẩm quyền của các bên liên quan thông qua nội dung chuyển nhượng.

Thông tư yêu cầu bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp phải có cam kết sử dụng nguồn tiền hợp pháp để thực hiện giao dịch, kèm theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định nhằm làm rõ năng lực tài chính của bên nhận chuyển nhượng. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là thành viên góp vốn mới, hồ sơ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật đối với thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Việc mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. Trên cơ sở đó, Ngân hàng Nhà nước thực hiện sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan trên Giấy phép hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng theo quy định.