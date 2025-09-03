Từ địa phương vươn tầm quốc tế: Tập đoàn DIC và hành trình ESG hướng tới Net Zero

Hành trình chiến lược khởi nguồn từ những công trình xanh

Trong hành trình kiến tạo giá trị bền vững, Tập đoàn DIC đã xác lập định hướng rõ ràng: ESG không chỉ là xu thế toàn cầu mà còn là chiến lược phát triển dài hạn. Theo Báo cáo Phát triển bền vững 2024, Tập đoàn DIC khẳng định: "Phát triển bền vững đối với DIC không phải là cuộc đua cự ly ngắn, mà như một đường đua marathon kéo dài”.

Hành trình ấy được tập đoàn hiện thực hóa ngay từ những công trình đầu tiên. Trụ sở chính của Tập đoàn DIC tại 15 Thi Sách (TP Vũng Tàu) được thiết kế theo chuẩn công trình xanh, đạt chứng nhận EDGE của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) vào tháng 9/2021. Tòa nhà này tiết kiệm 34% năng lượng, 33% nước và giảm 64% năng lượng hàm chứa trong vật liệu xây dựng.

Trụ sở chính của Tập đoàn DIC đạt chứng nhận xanh EDGE của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC).

Tư duy “xanh hóa” tiếp tục lan tỏa sang các dự án bất động sản thương mại và đô thị quy mô lớn như CSJ Tower, DIC Phoenix và DIC Victory City. Trong đó, khối C3 (CSJ DIC Star) và khối C4 (Bioss) của tổ hợp CSJ Tower là hai công trình tiêu biểu trong việc hiện thực hóa các tiêu chí ESG của doanh nghiệp này.

Khối C3 đạt mức tiết kiệm 26,06% năng lượng, 27,53% nước và 25% năng lượng hàm chứa trong vật liệu; khối C4 đạt lần lượt 22,51%, 24,15% và 45,42%. Cả hai dự án đều được triển khai với sự tham gia của các đơn vị tư vấn công trình xanh ngay từ giai đoạn đầu, đảm bảo đồng bộ từ thiết kế đến vận hành.

Không chỉ dừng lại ở tiêu chuẩn kỹ thuật, các dự án còn thể hiện sự cam kết của Tập đoàn DIC với cộng đồng và môi trường. “Phát triển công trình xanh: Áp dụng các giải pháp thiết kế và công nghệ tiên tiến nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu lượng khí thải carbon và sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường”, báo cáo của tập đoàn nêu rõ.

Khối C4 (Bioss) của tổ hợp CSJ Tower là công trình tiêu biểu trong việc hiện thực hóa các tiêu chí ESG Tập đoàn DIC.

Bên cạnh đó, năm 2024 ghi nhận dấu mốc tài chính đáng chú ý khi Tập đoàn DIC ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Ngân hàng BIDV. Theo đó, ngân hàng này tài trợ tổng mức gần 1.500 tỷ đồng cho giai đoạn 2 và 3 của dự án CSJ Tower, cho thấy niềm tin từ các định chế tài chính vào năng lực thực thi ESG của DIC.

Tập đoàn là một trong số ít doanh nghiệp bất động sản trong nước chủ động tiếp cận các chuẩn mực quốc tế. Việc ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để triển khai hệ thống báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế IFRS là bước đi quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực quản trị và minh bạch thông tin.

Đại diện Tập đoàn DIC ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để triển khai hệ thống báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế IFRS.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn DIC - nhấn mạnh trong Thông điệp 2024: "Để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển bền vững và tích hợp các tiêu chí ESG vào hoạt động kinh doanh, tập đoàn nỗ lực và quyết tâm thực hiện 17 mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc (SDGs), góp phần thực hiện thành công chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam cũng như hướng đến mục tiêu chung ‘Net Zero’ của Chính phủ”.

“Tấm hộ chiếu” hội nhập và định vị tầm vóc quốc tế

Nếu như ESG từng được coi là lợi thế cạnh tranh thì với Tập đoàn DIC, đó đã trở thành điều kiện bắt buộc để tiến xa hơn trên bản đồ bất động sản quốc tế. Tư duy này giúp doanh nghiệp không còn bị bó hẹp trong vai trò một chủ đầu tư tại địa phương, mà đang từng bước mở rộng năng lực tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường toàn cầu.

Năm 2024, Tập đoàn DIC tiếp tục đạt được loạt thành tựu nổi bật. Tập đoàn được vinh danh “Top 10 Doanh nghiệp xuất sắc về thực thi ESG” tại ESG Vietnam Awards 2024 - giải thưởng uy tín nằm trong khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam lần thứ nhất do báo Dân trí tổ chức.

Bên cạnh đó, DIC còn nhận các danh hiệu lớn như “Top 10 Chủ đầu tư bất động sản năm 2024” do Vietnam Report bình chọn; “Công ty có môi trường làm việc tốt nhất châu Á 2024” do HR Asia trao tặng; “Khu đô thị tích hợp tốt nhất Việt Nam 2024” cho dự án DIC Victory City Hậu Giang.

Song hành cùng những danh hiệu trên là kết quả kinh doanh ổn định. Theo báo cáo tài chính năm 2024, Năm 2024, tập đoàn ghi nhận tổng doanh thu đạt 1.490 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 101,9 tỷ đồng, tổng tài sản là 18.539,3 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 8.041,3 tỷ đồng.

Không chỉ chú trọng yếu tố môi trường và quản trị, Tập đoàn DIC còn đặc biệt đầu tư vào yếu tố “S” - xã hội. Năm 2024, tập đoàn tổ chức nhiều chương trình vì cộng đồng: trao quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ nhân viên, tài trợ học bổng, xây nhà tình nghĩa, tặng xe đạp và tổ chức các chương trình thiện nguyện tại Quảng Nam, Côn Đảo, Hậu Giang…

Tập đoàn DIC tham gia chương trình Tiếp sức đến trường cho học sinh khó khăn.

Những hoạt động này xuất phát từ triết lý phát triển bền vững mà DIC theo đuổi. Đó là phát triển các dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở mà còn nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân thông qua việc xây dựng hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện, công viên và các khu vực công cộng.

Với góc nhìn dài hạn, ESG cũng được Tập đoàn DIC xác định là nền tảng để giữ chân nhân sự và phát triển nguồn lực nội tại. Tập đoàn thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực ESG, khuyến khích sáng tạo, đa dạng và bình đẳng trong môi trường làm việc, đồng thời xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên các giá trị đạo đức, liêm chính và công bằng.

Tập đoàn DIC nhận giải Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á của HR Asia năm 2025.

Cùng với định hướng ESG, Tập đoàn DIC cũng đặt mục tiêu dài hạn trong tầm nhìn phát triển trở thành tập đoàn đa ngành không ngừng đổi mới, đầu tư phát triển hệ sinh thái nhằm mang lại sự thịnh vượng cho khách hàng, vì một Việt Nam hùng cường và ngang tầm quốc tế.

Từ một doanh nghiệp có trụ sở tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Tập đoàn DIC đang cho thấy một hướng đi bền bỉ: vừa giữ vững nội lực, vừa chủ động hội nhập. Những công trình xanh không chỉ là minh chứng cho khả năng thực thi ESG, mà còn là “tấm hộ chiếu” giúp doanh nghiệp chinh phục thị trường trong và ngoài nước. Hành trình Net Zero mà Tập đoàn DIC đang theo đuổi không đơn thuần là cam kết môi trường, mà còn là định vị chiến lược cho tương lai phát triển bền vững của bất động sản Việt Nam.