Từ 1/6 bán xăng E10: Đề xuất giảm thuế để hút người tiêu dùng

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành quy định về việc đẩy nhanh triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10.

Về giá bán mặt hàng này, Bộ Công Thương đề xuất cho phép cơ quan này và Bộ Tài chính xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu và công bố giá cơ sở để thực hiện điều hành giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E10 kể từ ngày 1/6.

Từ ngày 1/6, xăng E10 RON 95-III sẽ được sử dụng để công bố giá cơ sở. Trước ngày 1/9, Bộ Công Thương sẽ công bố mặt hàng nhiên liệu sinh học tiêu dùng nhiều nhất để áp dụng cơ chế công bố giá cơ sở.

Đối với giá cơ sở xăng E10, giá xăng dầu thế giới sẽ được Bộ Công Thương xác định dựa trên bình quân giá xăng RON 95 trên thị trường quốc tế giữa hai kỳ điều hành. Giá ethanol nhiên liệu do Bộ Tài chính xác định để đưa vào công thức tính giá.

Các chi phí như nhập khẩu, vận chuyển, premium, lợi nhuận định mức và chi phí kinh doanh được áp dụng theo cơ chế hiện hành của xăng RON 95 và E5 RON 92. Khi đầy đủ dữ liệu chi phí, Bộ Tài chính sẽ phối hợp Bộ Công Thương tổng hợp, xác định và công bố giá cơ sở xăng E10.

Xăng E10 sẽ được triển khai kinh doanh trên toàn quốc từ 1/6 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải báo cáo đầy đủ, kịp thời và chính xác cho Bộ Tài chính, Bộ Công Thương các số liệu phục vụ tính giá cơ sở xăng E10, gồm giá ethanol, tỷ lệ phối trộn, chi phí vận chuyển, tồn trữ, hao hụt và các chi phí hợp lý khác; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo cáo.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu được phép thuê các đơn vị đủ năng lực để thử nghiệm, kiểm tra chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phục vụ hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu.

Cơ chế này có hiệu lực từ ngày nghị quyết được ký cho đến khi có nghị định mới thay thế, bổ sung cho Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu.

Một điểm đáng chú ý khác trong dự thảo đề xuất Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường theo hướng tạo chênh lệch giá đủ hấp dẫn giữa xăng sinh học và xăng khoáng.

Đồng thời nghiên cứu đề xuất các chính sách theo hướng khuyến khích phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học, sử dụng xăng sinh học ổn định lâu dài.

Theo dự thảo, Bộ Công Thương sẽ điều phối nguồn cung ethanol, xăng nền và giám sát lộ trình triển khai xăng E10 theo từng giai đoạn.

Đến ngày 31/5, các doanh nghiệp đã sẵn sàng hạ tầng như PV OIL và Petrolimex được khuyến khích mở rộng bán xăng E10. Từ ngày 1/6, dự thảo đề xuất triển khai đồng loạt phân phối xăng E5 và E10 trên toàn quốc theo Thông tư 50/2025.

Theo dự thảo, các bộ, ngành và địa phương sẽ phối hợp triển khai lộ trình xăng E10, trong đó Bộ Xây dựng rà soát tiêu chuẩn hạ tầng phối trộn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy hoạch vùng nguyên liệu và công bố chỉ số giảm phát thải.

UBND các tỉnh, thành hỗ trợ doanh nghiệp nâng cấp hạ tầng, tăng cường kiểm tra chất lượng xăng sinh học. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, sản xuất và nhập khẩu nhiên liệu sinh học phải chủ động nguồn cung, nâng cấp hệ thống phối trộn, phân phối và hoàn tất kế hoạch chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 trước ngày 1/6.