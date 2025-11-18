T&T Group và tỉnh Cà Mau ký kết hợp tác, nghiên cứu triển khai nhiều dự án lớn

Ngày 18/11, trong khuôn khổ Hội nghị kết nối hợp tác đầu tư cho doanh nghiệp TPHCM vào tỉnh Cà Mau, Tập đoàn T&T Group và UBND tỉnh Cà Mau đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong một số lĩnh vực: hàng không, hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo, bất động sản, công nghiệp và logistics...

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó tổng giám đốc T&T Group ký biên bản ghi nhớ hợp tác với lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau tại sự kiện (Ảnh: T&T Group).

Theo nội dung ký kết, T&T Group và tỉnh Cà Mau sẽ phối hợp nghiên cứu mở đường bay thẳng Hà Nội - Cà Mau do Hãng hàng không Vietravel Airlines (thành viên của Tập đoàn T&T Group) khai thác.

Tuyến bay trực tiếp được kỳ vọng sẽ giải quyết điểm nghẽn kết nối kéo dài nhiều năm của tỉnh, rút ngắn thời gian di chuyển và tạo lực đẩy mới cho du lịch, thương mại, đầu tư.

T&T Group cũng sẽ khảo sát và đề xuất dự án khu dân sự tại khu vực cảng Hòn Khoai theo mô hình tổ hợp đô thị, du lịch cao cấp kết hợp vui chơi giải trí nhằm khai thác lợi thế cảnh quan và tiềm năng du lịch của khu vực.

Song song với đó, T&T Group nghiên cứu, khảo sát khu vực hậu cần lấn biển 1.000ha trong bờ (đoạn giáp cầu kết nối đất liền và cảng Hòn Khoai 17km), thực hiện mô hình dịch vụ, hậu cần logistics nhằm phục vụ sản xuất năng lượng sạch và hậu cần cho cảng Hòn Khoai.

Toàn cảnh Hội nghị kết nối hợp tác đầu tư cho doanh nghiệp TPHCM vào tỉnh Cà Mau (Ảnh: T&T Group).

Một nội dung quan trọng khác trong thỏa thuận hợp tác là việc nghiên cứu, khảo sát tổ hợp đô thị, thương mại, dịch vụ gắn với hậu cần cảng theo mô hình Đô thị Cảng (Hà Lan) với quy mô khoảng 3.000 - 5.000ha, khu vực xã Đất Mũi và xã Phan Ngọc Hiển, đảm bảo phù hợp với quy hoạch của tỉnh.

Đô thị Cảng (City Port) là loại hình đô thị mà sự hình thành, phát triển và đặc điểm kinh tế xã hội gắn mật thiết với hoạt động của cảng biển.

Về cấu trúc, City Port sẽ bao gồm các vùng cảng - công nghiệp - logistics; vùng chuyển tiếp; khu vực phát triển đô thị và vùng hậu phương. Đây không chỉ đơn thuần là một thành phố có cảng, mà cảng biển đóng vai trò động lực chính thúc đẩy sự phát triển của đô thị.

Bên cạnh các dự án gắn với kinh tế biển, tập đoàn của doanh nhân Đỗ Quang Hiển sẽ phối hợp cùng tỉnh Cà Mau nghiên cứu đầu tư hệ sinh thái công nghiệp - logistics tại Khu kinh tế Năm Căn, nơi có vị trí chiến lược kết nối trực tiếp với tuyến giao thương hàng hải quốc tế.

T&T Group cũng sẽ khảo sát, nghiên cứu đầu tư Khu đô thị sân bay Cà Mau quy mô khoảng 1.000ha theo mô hình rất thành công tại sân bay Changi (Singapore).

Với sân bay được đặt ở vị trí cốt lõi, các khu vực xung quanh sẽ được quy hoạch để trở thành các khu phức hợp kinh tế, tài chính, thương mại, du lịch, giải trí sôi động; từ đó tạo động lực phát triển mạnh mẽ hơn cho vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Hạ tầng giao thông cũng là một trong những lĩnh vực trọng tâm của thỏa thuận hợp tác được ký kết.

Theo đó, Tập đoàn T&T Group sẽ nghiên cứu đầu tư tuyến đường cao tốc kết nối thành phố Cà Mau (cũ) và thành phố Bạc Liêu (cũ) theo hướng kéo dài tuyến đường bộ cao tốc số 33 (TPHCM - Tiền Giang - Sóc Trăng) đến giao đường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, hình thành hành lang vận tải ven biển thông suốt từ TPHCM - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau - Đất Mũi, với chiều dài khoảng 81km, theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Tuyến giao thông chiến lược này không chỉ mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và du lịch, mà còn phát huy vai trò liên kết vùng của sân bay Cà Mau, cảng Hòn Khoai, khai thác hiệu quả quỹ đất và hạ tầng hiện có, tạo động lực mới cho tăng trưởng vùng cũng như tăng cường quốc phòng - an ninh.

Trong lĩnh vực năng lượng, T&T sẽ nghiên cứu đề xuất đầu tư các dự án năng lượng tái tạo giai đoạn 2026-2030 với công suất ước tính khoảng 1.000MW, phù hợp định hướng giảm phát thải và quy hoạch phát triển năng lượng sạch của tỉnh.

Trong lĩnh vực năng lượng, T&T nghiên cứu đề xuất đầu tư các dự án năng lượng tái tạo với công suất khoảng 1.000MW (Ảnh: T&T Group)

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group - nhấn mạnh, Cà Mau đang bước vào thời điểm lịch sử, khi việc hợp nhất Cà Mau - Bạc Liêu mở ra cơ hội để kết nối sức mạnh vùng, tối ưu tiềm năng đất - rừng - biển và xây dựng cực tăng trưởng năng động của Đồng bằng sông Cửu Long.

Với định hướng phát triển bền vững và tầm nhìn chiến lược, Cà Mau đang nổi lên như trung tâm kinh tế năng lượng - thủy sản - du lịch sinh thái của khu vực; mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn trong nhiều lĩnh vực chiến lược.

Trong những năm qua, sự hợp tác giữa T&T Group và tỉnh Cà Mau luôn được duy trì bền chặt, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, từ đầu tư xây dựng, quy hoạch đô thị cho tới các hoạt động an sinh xã hội.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc T&T Group phát biểu tại hội nghị (Ảnh: T&T Group)

“Biên bản hợp tác được ký kết ngày hôm nay là nền tảng quan trọng để Tập đoàn T&T Group tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng tỉnh Cà Mau nghiên cứu thực hiện đầu tư các dự án trọng điểm, tạo động lực tăng trưởng mới, góp phần đưa vùng đất cực Nam Tổ quốc bứt phá mạnh mẽ trong tương lai gần.

Cùng với tiềm năng lợi thế và sự nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của địa phương, hệ thống hạ tầng quốc gia được quan tâm đầu tư và sự sát cánh của cộng đồng doanh nghiệp, Cà Mau sẽ tăng tốc, phát triển trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đại diện Tập đoàn T&T Group khẳng định.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị (Ảnh: T&T Group)

Với tiềm lực vững mạnh, cùng kinh nghiệm và năng lực triển khai thành công các dự án quy mô lớn trong nhiều lĩnh vực trong nước và quốc tế, T&T Group được kỳ vọng sẽ góp phần mở ra không gian phát triển mới cho Cà Mau, tạo động lực phát triển cho tỉnh, hướng tới mục tiêu trở thành “trung tâm kinh tế - năng lượng trọng điểm” của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Tập đoàn T&T Group xác định Cà Mau là một trong những địa phương quan trọng trong chiến lược đầu tư dài hạn của doanh nghiệp.

Cùng với việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược (năm 2021), hiện doanh nghiệp của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đang triển khai và đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm, quy mô lớn tại Cà Mau như Khu đô thị mới khóm 5, phường 1 (nay là phường An Xuyên), trong đó dự án Nhà ở xã hội quy mô hơn 1.200 căn, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 5.000 cư dân vừa được khởi công ngày 19/8.