T&T Group: 6 tháng thần tốc hoàn thành đường truyền tải điện từ Lào về Việt Nam

Sự kiện không chỉ thể hiện quyết tâm, tiềm lực của T&T với chiến lược đầu tư năng lượng xuyên biên giới mà còn minh chứng cho vai trò của khối kinh tế tư nhân trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Hơn 6 tháng thần tốc trên đất bạn

Trước đó, ngày 9/1, trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Lào, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào đã trao hợp đồng tô nhượng dự án điện gió Savan 1 cho Công ty TNHH MTV điện gió Savan 1 (đơn vị thành viên của T&T Group).

Chỉ 1 ngày sau sự kiện, công tác xây dựng đường dây truyền tải về Việt Nam đã được gấp rút triển khai. Trục truyền tải có tổng chiều dài 52,56km, với 117 vị trí trụ, 30 khoảng néo chạy trên nước bạn. Điểm đầu của tuyến đặt tại vị trí G7, nằm cạnh đường biên giới 2 quốc gia. Điểm cuối đấu nối với trạm biến áp 220kV thuộc nhà máy Savan 1.

Vượt qua nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết, thủ tục xuất nhập…, với quyết tâm cao độ, ngày 10/2, hệ thống móng được triển khai. Tới giữa tháng 3, gần 500 cán bộ, công nhân bắt đầu dựng cột trên thực địa. 2 tháng sau, những mét dây đầu tiên đã được kéo lên trên các điểm cao.

Chiều tối ngày 31/8, ngay trước thềm Đại lễ Quốc khánh, đường dây cuối cùng đã được kéo vượt sông Sê Pôn, ranh giới tự nhiên Việt Nam - Lào, hoàn tất việc đấu nối truyền tải từ Savan 1 vào cột đầu tiên của tuyến 220kV phía Việt Nam.

Sau hơn 6 tháng thi công thần tốc, tuyến đường dây truyền tải 220kV từ nhà máy điện gió Savan 1 trên lãnh thổ Lào đã được hoàn thành (Ảnh: T&T Group).

Theo lãnh đạo Công ty Điện gió Savan 1, đây là cột mốc quan trọng để hình thành toàn tuyến đường dây kết nối nhà máy điện gió Savan 1 về trạm biến áp 220KVA Lao Bảo, đảm bảo cho việc đóng điện (COD) nhà máy đúng hạn trước 31/12.

Bước đi sớm của T&T Group theo tinh thần Nghị quyết 70

Đặt trong bối cảnh lớn hơn, hành trình thần tốc của T&T Group trên xứ triệu voi còn minh chứng cho khát vọng của khu vực tư nhân trong quá trình đồng hành cùng đất nước phát triển năng lượng bền vững; tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong tương lai.

Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Bên cạnh các nội dung chiến lược, Nghị quyết đặt trọng tâm ưu tiên khai thác, sử dụng triệt để, hiệu quả các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch; đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế, nhất là khu vực tư nhân tham gia phát triển năng lượng.

Nghị quyết cũng chủ trương mở rộng liên kết lưới điện và khí trong khu vực ASEAN; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài để chủ động nhập khẩu điện, khí và dầu.

Nghị quyết mở ra cơ hội để các doanh nghiệp tư nhân trở thành lực lượng nòng cốt trong đầu tư, sản xuất và kinh doanh năng lượng. Trong đó, tư nhân không chỉ tham gia ở khâu phát điện, mà còn mở rộng sang truyền tải, phân phối, dịch vụ và công nghệ.

Nhìn vào hành trình của T&T Group tại Lào, có thể thấy, tập đoàn này đã chủ động từ rất sớm khi tích cực tham gia vào các khâu trọng yếu, theo đúng tinh thần của Nghị quyết.

Ngay ý tưởng đầu tư vào Savan 1 cũng cho thấy điều này. Hợp đồng tô nhượng dự án được ký kết hồi tháng 1, đồng ý cho Công ty điện gió Savan 1 thiết kế, xây dựng, sở hữu và vận hành dự án. Điều này đồng nghĩa với việc đơn vị thành viên của T&T Group được quyền tham gia sâu, giữ vai trò chủ đạo về cả vốn, kỹ thuật, công nghệ… trong dự án điện sạch có tổng công suất lên tới 495MW.

Thứ hai, mục tiêu của dự án là xuất khẩu điện về Việt Nam. Đích đến này phù hợp với định hướng của Nghị quyết 70; đồng thời hiện thực hóa cam kết của T&T trong chiến lược đầu tư năng lượng xuyên biên giới, góp phần tăng nguồn cung điện trong nước.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch Công ty TNHH MTV điện gió Savan 1, cho biết: “Nhà máy điện gió Savan 1 sẽ là dự án tiên phong và là nền tảng, cơ sở để T&T Group tiếp tục triển khai đầu tư nhiều dự án năng lượng khác tại Lào trong thời gian tới”.

Về dài hạn, T&T Group đặt mục tiêu đến năm 2035 đạt tổng công suất phát điện 16.000-20.000 MW, chiếm khoảng 10% công suất hệ thống điện Việt Nam, trong đó phần lớn là từ các nguồn năng lượng sạch như điện mặt trời, điện gió, điện khí LNG, điện sinh khối và hydrogen/amoniac xanh nhằm hướng tới mục tiêu chung đưa Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đến thời điểm hiện tại, tập đoàn của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã triển khai đầu tư lũy kế tổng công suất 2.800MW; trong đó hoàn thành và đưa vào vận hành phát điện 10 nhà máy điện gió, điện mặt trời tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, với tổng công suất lắp đặt và hòa lưới điện quốc gia đạt gần 1.000 MW.

T&T Group đã và đang hợp tác với các đối tác hàng đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng (Ảnh: T&T Group).

T&T Group đang hợp tác cùng các đối tác Hàn Quốc triển khai dự án điện khí LNG Hải Lăng Giai đoạn 1 có công suất 1.500MW, vốn đầu tư khoảng 2,5 tỷ USD, dự kiến vận hành vào năm 2029.

Trong việc mở rộng quan hệ với các đối tác công nghệ tiên tiến ở mảng năng lượng, một trong những nhiệm vụ quan trọng được Nghị quyết 70 nhấn mạnh, tập đoàn của bầu Hiển cũng sớm chủ động bắt tay với nhiều “ông lớn” như Hanwha, Kogas, Kospo, SK E&S (Hàn Quốc); erex, Marubeni, Sojittz, JPower (Nhật Bản); Cospower, Gedi, Goldwind (Trung Quốc), BP (Vương Quốc Anh)… Ngân hàng Standard Charted đã cam kết gói tài trợ 6 tỷ USD cho các dự án năng lượng xanh của T&T Group.

Quay trở lại câu chuyện về Nghị quyết 70-NQ-TW, nhiều chuyên gia khẳng định, Nghị quyết mới có hiệu lực này sẽ là trụ cột, tạo thành “điểm tựa năng lượng”, giúp Việt Nam hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng nhanh, bền vững và vươn lên thành quốc gia phát triển vào năm 2045. Trên hành trình đầy kỳ vọng đó, sẽ có dấu chân của khối doanh nghiệp tư nhân, điển hình như T&T Group.