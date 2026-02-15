Trung tâm tài chính TPHCM: Lập quỹ số tỷ USD, "token hóa" nông sản

Ngay trước thềm Xuân Bính Ngọ, Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM (VIFC-HCMC) đã chính thức ra mắt, đánh dấu bước khởi đầu cho một hệ sinh thái kinh tế toàn diện từ tài chính, fintech đến hàng hải, logistics và hàng không.

Điểm nhấn quan trọng nhất trong chiến lược này là việc thành lập một quỹ tiền số quy mô tỷ USD. Đây được kỳ vọng là "thỏi nam châm" hút dòng vốn ngoại, đồng thời là kênh dẫn vốn dài hạn vào các lĩnh vực ưu tiên như công nghệ, hạ tầng và năng lượng.

Tham vọng đưa nông sản Việt lên sàn quốc tế bằng công nghệ số

Đại diện cho 7 thành viên sáng lập, ông Don Lam nhấn mạnh chiến lược phát triển dựa trên hai trụ cột: Các dịch vụ tài chính truyền thống và đặc biệt là lĩnh vực tài sản số (Digital Assets).

Theo đó, TPHCM sẽ tiên phong thí điểm "token hóa" (số hóa tài sản) đối với các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như cà phê, hồ tiêu, gạo và cả chứng chỉ carbon.

"Việc thành lập các sàn giao dịch hàng hóa ứng dụng công nghệ blockchain sẽ giúp Việt Nam lấy lại quyền định giá. Thay vì phụ thuộc vào các khâu trung gian tại nước ngoài, nông dân và doanh nghiệp Việt có thể tự chủ mua bán với giá minh bạch và biên lợi nhuận tốt hơn thông qua sự hợp tác với các sàn quốc tế như Nasdaq", ông Don Lam phân tích.

Bên cạnh nông sản, các cơ chế chứng khoán hóa xanh và nền tảng giao dịch tín chỉ carbon được token hóa cũng nằm trong lộ trình, hứa hẹn mở ra tiềm năng tăng trưởng vô hạn cho thị trường tài chính Việt Nam.

Ông Don Lam - đại diện 1 trong 7 thành viên sáng lập Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TPHCM (Ảnh: BTC).

Công nghệ là "chìa khóa" tăng trưởng 10%

Đồng sáng lập quỹ tiền số tỷ USD, ông Trương Gia Bình (đại diện FPT), khẳng định công nghệ là con đường duy nhất để Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng trên 10% mỗi năm trong hai thập kỷ tới.

"Trong thế giới ngày nay, chuỗi giá trị toàn cầu và công nghệ là hai yếu tố định hình tương lai. Đây là thách thức nhưng cũng là nhiệm vụ lịch sử mà chúng ta phải gánh vác", ông Bình nhấn mạnh.

Đánh giá về tính khả thi của mô hình này, trao đổi với Dân trí, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành VIFC-HCMC - nhận định việc token hóa các tài sản thực (Real World Assets - RWA) là xu thế không thể đảo ngược của tài chính toàn cầu.

Theo ông Huân, bản chất của quá trình này là số hóa quyền sở hữu tài sản để giao dịch, lưu ký và phân phối tới nhà đầu tư quốc tế nhanh hơn, minh bạch hơn với chi phí thấp hơn thị trường truyền thống.

"Với vị thế là cường quốc xuất khẩu nông sản và thị trường carbon đang hình thành, Việt Nam sở hữu nguồn tài sản cơ sở dồi dào để triển khai. Công nghệ và cấu trúc thị trường thế giới đã sẵn sàng, vấn đề còn lại là lộ trình thí điểm phù hợp", ông Huân nhận định.