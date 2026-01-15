Trung Quốc bất ngờ phát hiện mỏ vàng hơn 1.000 tấn dưới lòng đất

Theo SCMP, các nhà địa chất Trung Quốc vừa công bố phát hiện một thân quặng vàng được đánh giá có quy mô đặc biệt lớn nằm sâu dưới lòng đất miền Trung nước này.

Sâu dưới lòng đất miền Trung Trung Quốc, các nhà địa chất cho biết đã phát hiện một cấu trúc quặng vàng được đánh giá là “siêu lớn”.

Mỏ vàng nằm bên dưới khu khai thác Vạn Cổ (Wangu), thuộc huyện Bình Giang, thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Theo thông tin từ Ecoticias, cấu trúc quặng mới có thể chứa trên 1.000 tấn vàng, với giá trị ước tính vào khoảng 600 tỷ nhân dân tệ (tương đương 2,26 triệu tỷ đồng).

Nếu các ước tính này được xác nhận, Vạn Cổ nhiều khả năng sẽ được xếp vào nhóm những mỏ vàng lớn nhất từng được phát hiện trên thế giới.

Theo Cục Địa chất tỉnh Hồ Nam, hoạt động khảo sát đã xác định hơn 40 khu quặng chứa vàng ở độ sâu khoảng 2.000m dưới khu mỏ Vạn Cổ. Dựa trên kết quả khoan thăm dò kết hợp mô hình địa chất ba chiều, các khu quặng này được ước tính nắm giữ khoảng 300 tấn vàng.

Từ những mô hình địa chất có cấu trúc tương đồng, giới nghiên cứu cho rằng thân quặng có thể kéo dài tới độ sâu khoảng 3.000 m, với tổng trữ lượng vàng tiềm năng vượt mốc 1.000 tấn.

Theo mặt bằng giá hiện nay, lượng vàng tại chỗ được định giá khoảng 600 tỷ nhân dân tệ, quy mô đủ để đưa Vạn Cổ sánh ngang với mỏ South Deep ở Nam Phi, nơi thường được cho là sở hữu khoảng 900 tấn vàng.

Nhân viên sắp xếp lại vàng miếng (Ảnh: Reuters).

Ông Chen Rulin, chuyên gia thăm dò khoáng sản, cho biết một số mẫu phân tích đạt hàm lượng lên tới 138g vàng mỗi tấn đá, cao vượt xa mức khoảng 8g mỗi tấn, ngưỡng thường được coi là quặng giàu đối với các mỏ vàng ngầm.

Dù vậy, không phải tất cả các chuyên gia đều đồng tình với con số ước tính hơn 1.000 tấn. Ông John Reade, chiến lược gia thị trường cấp cao của Hội đồng Vàng Thế giới, cho rằng đây mới chỉ là kịch bản mang tính kỳ vọng. Theo ông, con số khoảng 300 tấn hiện phản ánh đánh giá thận trọng và thực tế hơn.

Các nhà phân tích cũng lưu ý hệ thống phân loại và báo cáo tài nguyên khoáng sản của Trung Quốc có những khác biệt nhất định so với các tiêu chuẩn quốc tế phổ biến tại Canada và Australia.

Việc chuyển một tài nguyên nằm sâu dưới lòng đất thành trữ lượng được chứng minh thường cần nhiều năm khoan bổ sung, mô hình hóa chi tiết và thẩm định độc lập.

Bên cạnh đó, khai thác vàng ở độ sâu 2.000-3.000m đồng nghĩa với chi phí lớn hơn, nhiệt độ cao hơn và các thách thức kỹ thuật phức tạp hơn đáng kể so với phần lớn các mỏ đang vận hành hiện nay.

Ông Reade ước tính, ngay cả trong kịch bản thuận lợi, mỏ Vạn Cổ cũng chỉ có thể đạt sản lượng khoảng 15-30 tấn vàng mỗi năm, tương đương gần 1% tổng sản lượng vàng toàn cầu hiện vào khoảng 3.600 tấn. Điều này có ý nghĩa đáng kể với tỉnh Hồ Nam và ngành khai khoáng Trung Quốc, song khó đủ sức làm thay đổi cán cân của thị trường vàng thế giới.

Thông tin về phát hiện này đã góp phần hỗ trợ đà tăng của giá vàng, trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu đẩy mạnh tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn trước các bất ổn kinh tế, đồng thời lo ngại ngành khai thác vàng đang tiến gần “đỉnh vàng”, thời điểm sản lượng đạt mức cao nhất.

Hiện Trung Quốc là một trong những quốc gia có ảnh hưởng lớn tới thị trường vàng, với trữ lượng ước tính vượt 2.000 tấn vào đầu năm 2024 và hệ thống mỏ đóng góp khoảng 10% sản lượng vàng toàn cầu.