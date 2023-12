Trung Nguyên Legend ra mắt G7 Gold - thế hệ cà phê sáng tạo đột phá chinh phục toàn cầu

Nhà sáng lập - Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng "Tới một ngày, nói đến cà phê, thế giới sẽ nghĩ tới Việt Nam" (Ảnh: Trung Nguyên Legend).

Tiếp nối sự xuất hiện ấn tượng trong phim tài liệu "The Tao of Coffee - Cà Phê Đạo" do Warner Bros. Discovery sản xuất, phát sóng trên toàn cầu trong tháng 11, Trung Nguyên Legend - doanh nghiệp "tiên phong trong cuộc cách mạng cà phê của Việt Nam" (theo Discovery) đã ra mắt hệ sản phẩm mới G7 Gold. Đây là thế hệ cà phê hòa tan đầu tiên mang hương vị 3 văn minh cà phê thế giới, khẳng định nỗ lực đổi mới không ngừng của tập đoàn Trung Nguyên Legend trên hành trình chinh phục toàn cầu.

Chương trình diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam (Hà Nội) với sự tham gia của hơn 300 nhà phân phối, đối tác Việt Nam, quốc tế cùng các khách mời luôn đồng hành cùng Trung Nguyên Legend trong hành trình chinh phục toàn cầu nhân kỷ niệm 20 năm G7 ra đời với sứ mệnh xây dựng thương hiệu Việt toàn cầu (11/2003 - 11/2023).

Một trải nghiệm lịch sử, văn hóa đặc sắc với 3 nền văn minh cà phê thế giới

Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Trung Nguyên Legend đã tạo nên một không gian trải nghiệm độc đáo và đặc sắc, giàu giá trị lịch sử và văn hóa về 3 nền văn minh cà phê tinh hoa thế giới Ottoman - Roman - Thiền.

Hoa hậu Đỗ Hà, Á hậu Ngọc Hằng và Á hậu Tú Anh trải nghiệm những không gian độc đáo và đặc sắc về 3 nền văn minh cà phê tại sự kiện ra mắt thương hiệu sản phẩm mới G7 Gold (Ảnh: Trung Nguyên Legend).

Trên hành trình cà phê từ quê hương Ethiopia lan tỏa khắp thế giới, bến cảng, hoạt động giao lưu thương mại đã thực sự đóng vai trò quan trọng, đưa cà phê và văn hóa thưởng lãm cà phê lan tỏa toàn cầu, hình thành nên những nền văn minh cà phê tiêu biểu.

Riêng với Trung Nguyên Legend, trong hành trình xây dựng thương hiệu Việt toàn cầu của G7, các không gian giao thương với sự tham gia của các đối tác, nhà phân phối, người tiêu dùng đã giúp lan tỏa hương vị và văn hóa cà phê Việt Nam đến từng hộ gia đình tại hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ trong suốt 20 năm qua.

Với giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần sâu sắc đó, nét độc đáo của các nền văn minh cà phê đã được Trung Nguyên Legend tái hiện qua khung cảnh phiên chợ nổi tiếng thế giới, như chợ Grand Bazaar Istanbul của Ottoman, phiên chợ Giáng sinh tại Strasbourg và phiên chợ truyền thống Việt Nam.

Hoa hậu Đỗ Hà, Á hậu Ngọc Hằng và Á hậu Tú Anh bất ngờ với những ly cà phê G7 Gold được sáng tạo từ cà phê Robusta Buôn Ma Thuột ngon nhất thế giới, mang hương vị 3 nền văn minh cà phê (Ảnh: Trung Nguyên Legend).

Khách tham dự được khám phá nét đặc sắc từ văn hóa, ẩm thực đến trang phục, nghệ thuật, và văn hóa thưởng lãm cà phê của ba nền văn minh cà phê. Trung Nguyên cũng đem đến cho người tham dự trải nghiệm bất ngờ với những ly cà phê G7 Gold được sáng tạo từ cà phê Robusta Buôn Ma Thuột ngon nhất thế giới, mang hương vị 3 nền văn minh cà phê.

G7 Gold - Thế hệ sáng tạo tiếp nối hành trình chinh phục toàn cầu

Trong phim tài liệu "The Tao of Coffee - Cà Phê Đạo", thương hiệu G7 hiện đã bán ở 100 thị trường, được xếp hạng là một trong năm thương hiệu cà phê hàng đầu tại Trung Quốc, cung ứng 2,5 tỷ gói/năm, là sản phẩm cà phê nổi tiếng của Trung Nguyên Legend, góp phần nâng cao vị thế ngành cà phê Việt Nam trên toàn cầu trong 20 năm qua.

Theo Discovery, G7 mang hương vị cà phê Robusta Buôn Ma Thuột ngon nhất thế giới, áp dụng những công nghệ tiên tiến của phương Tây và bí quyết huyền bí phương Đông, giúp người uống phát huy hết tiềm năng sáng tạo (Ảnh: Trung Nguyên Legend).

Discovery cũng nhận định Trung Nguyên Legend là tổ chức tiên phong trong cuộc cách mạng cà phê đến từ Việt Nam, tập trung không chỉ vào xuất khẩu cà phê mà còn vào việc lan truyền triết lý cà phê với khát vọng đưa Việt Nam từ cường quốc xuất khẩu nông sản thành quốc gia xuất khẩu về văn hóa. Theo đó, Trung Nguyên Legend đã nghiên cứu toàn diện lịch sử của cà phê, sự ảnh hưởng của cà phê đối với sự phát triển và tiến bộ văn minh của nhân loại.

Các người đẹp Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023 Luciana Fuster (Peru) và Sthephanie Miranda (Mỹ) trải nghiệm cà phê G7 Gold tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột (Ảnh: Trung Nguyên Legend).

Trên hành trình ấy, kế thừa tinh hoa hương vị cà phê G7 đã được yêu chuộng trên toàn cầu trong 20 năm, thế hệ sản phẩm mới G7 Gold là sự sáng tạo, đổi mới tiếp nối của tập đoàn Trung Nguyên Legend nhằm nâng cao trải nghiệm về cà phê ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật đến cà phê triết đạo.

Hệ sản phẩm cà phê hòa tan đầu tiên mang hương vị 3 nền văn minh cà phê

G7 Gold có ba sản phẩm G7 Gold Rumi - G7 Gold Picasso Latte - G7 Gold Motherland, mang hương vị nguyên bản những ly cà phê đang được yêu chuộng tại Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend.

Á hậu Ngọc Hằng và Hoa hậu Đỗ Hà ấn tượng với hệ sản phẩm mới G7 Gold - thế hệ cà phê hòa tan đầu tiên mang hương vị 3 nền văn minh cà phê (Ảnh: Trung Nguyên Legend).

Sở hữu hương vị đặc biệt của cà phê Robusta Buôn Ma Thuột và tinh hoa 3 nền văn minh cà phê, cà phê hòa tan G7 Gold phù hợp với xu thế tiêu dùng hiện đại và đem đến những trải nghiệm khác biệt, góp phần nâng tầm giá trị cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, cũng như văn hóa thưởng lãm cà phê Việt Nam trên toàn cầu.

"Điểm hay nhất của cà phê hòa tan là giúp ta dễ tiếp cận cà phê. Và chính nó đã đưa cà phê vào một thị trường mới, nơi mà giá trị và phẩm chất của cà phê Robusta được nâng cao và trân trọng hơn", là nhận định của nhà nghiên cứu lịch sử cà phê người Anh được Discovery trích dẫn trong phim "The Tao of Coffee - Cà Phê Đạo".

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Isabella Menin trải nghiệm sản phẩm mới G7 Gold - thế hệ sáng tạo đột phá, chinh phục toàn cầu của Trung Nguyên Legend tại không gian Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend (Ảnh: Trung Nguyên Legend).

Trung Nguyên Legend cũng giới thiệu một phong cách thưởng lãm cà phê gắn liền với kỹ thuật thiền cà phê, gợi mở cho người tiêu dùng có thể trải nghiệm và thưởng lãm G7 Gold một cách trọn vẹn nhất. Theo đó, khách hàng có thể lựa chọn G7 Gold để trải nghiệm trong bộ sản phẩm Thiền cà phê Khát vọng, một giải pháp thông qua nghệ thuật thưởng lãm và phương pháp thiền cà phê để nạp nguồn năng lượng tỉnh thức, sáng tạo toàn diện cho thân - tâm - trí phù hợp với nhịp sống ngày nay.

Tiên phong nghiên cứu, cô lọc tinh hoa 3 nền văn minh cà phê trong sản phẩm G7 Gold, Trung Nguyên Legend đã giới thiệu thêm một phong cách thưởng lãm cà phê mới từ Việt Nam, đóng góp vào văn hóa thưởng thức cà phê thế giới, nối dài câu chuyện tự hào thương hiệu Việt bằng tình yêu, lòng biết ơn quê hương hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới từ vùng đất Buôn Ma Thuột, tiếp tục góp phần khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên toàn cầu.