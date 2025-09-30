"Trùm" chăn nuôi Dabaco, DIC Corp... dần hé lộ lợi nhuận quý III

Tính đến hiện tại, 3 doanh nghiệp niêm yết công bố ước tính kết quả kinh doanh quý III/2025.

Trong đó, Công ty cổ phần Chế biến gỗ Thuận An (mã chứng khoán: GTA) công bố ước kết quả kinh doanh 9 tháng qua với tổng doanh thu hơn 197 tỷ đồng và lãi trước thuế 5,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 7% và 27% so với cùng kỳ năm trước.

So với kế hoạch kinh doanh 2025, Công ty Chế biến gỗ Thuận An đã thực hiện được 72% mục tiêu tổng doanh thu và hơn 49% mục tiêu lãi trước thuế.

Công ty cho biết xí nghiệp tinh chế trung tâm đã dừng hoạt động từ ngày 31/3. Song song, từ quý II, doanh nghiệp chỉ còn nhà máy hoạt động tại chi nhánh Bình Phước.

Tuy nhiên, chi nhánh Bình Phước phải xử lý toàn bộ hàng hóa dở dang từ xí nghiệp tinh chế trung tâm chuyển lên, nhiều sản phẩm hư hỏng không đạt chất lượng, chi nhánh Bình Phước phải sửa chữa, thay thế để đồng bộ chất lượng xuất khẩu.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng, giá cước vận tải biển tăng cao và biến động hàng ngày đã ảnh hưởng đến kế hoạch xuất hàng của công ty. Một số khách hàng dời ngày xuất hàng và thay đổi lịch xuất hàng gây không ít khó khăn cho việc sắp xếp dây chuyền sản xuất.

Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC) cũng vừa có ước tính sơ bộ tình hình kinh doanh quý III/2025 với lợi nhuận khoảng 300 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng qua, lợi nhuận của Dabaco ước đạt hơn 1.300 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ và vượt gần 30% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại cuộc họp nhà đầu tư hôm 26/9, Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) là ông Nguyễn Quang Tín cũng đã tiết lộ về kết quả kinh doanh hợp nhất trong 9 tháng năm nay.

Ghi nhận, tổng doanh thu và thu nhập khác DIC Corp đạt 1.896 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 209 tỷ đồng, thực hiện lần lượt 54% và 29% kế hoạch năm. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu cao hơn gấp đôi và lợi nhuận cao gấp gần 5 lần.

Trong quý III/2025, công ty có ghi nhận thành công thương vụ chuyển nhượng dự án Lam Hạ Center Point (phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) với doanh thu hơn 1.300 tỷ đồng.

Được biết, mùa công bố kết quả kinh doanh quý thông thường tác động đáng kể đến quyết định đầu tư cổ phiếu trên thị trường. Năm nay, dù còn nhiều thử thách, song với sự hỗ trợ quyết liệt từ Chính phủ, bức tranh kinh doanh theo các chuyên gia dự báo nhìn chung tích cực.

Chứng khoán MB (MBS) cũng vừa đưa ra dự báo về bức tranh lợi nhuận ngành và một số doanh nghiệp trong quý III/2025.

Dự báo tăng trưởng kinh doanh quý III/2025 của các nhóm ngành

Dự báo tăng trưởng kinh doanh quý III/2025 của các nhóm ngành (Ảnh: MBS).

Nhóm phân tích dự báo rằng lợi nhuận toàn thị trường có thể ghi nhận mức tăng trưởng 25% so với cùng kỳ trong quý III nhờ môi trường lãi suất thấp, giải ngân đầu tư công mạnh mẽ và nhiều chính sách được ban hành hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Cụ thể, lợi nhuận ngành ngân hàng dự báo tăng 21,5%, khả quan hơn so với nửa đầu năm, hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng tiếp tục khả quan và NIM (NIM Net Interest Margin - Biên lãi ròng) duy trì ổn định. Các ngành đạt mức tăng trưởng lợi nhuận quý nổi bật gồm: Xây dựng (tăng đến 1.685%), dầu khí (tăng 125%), chứng khoán (tăng 73%), bất động sản dân cư (tăng 70%).

Một số ngành ước tính tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn so với thị trường như bất động sản khu công nghiệp (chỉ tăng 2%) do các nhà đầu tư còn lo ngại từ chính sách thuế quan mới của Mỹ hay công nghệ - viễn thông (tăng khoảng 16%) do nhu cầu dịch vụ công nghệ thông tin toàn cầu chậm lại.