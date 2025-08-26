Trà Cozy Barista - Giải pháp tối ưu chi phí cho ngành F&B trong thời “bão giá”

Thị trường F&B tại Việt Nam đang cạnh tranh khốc liệt. Không chỉ là cuộc đua về không gian hay phong cách mà các chủ quán cà phê còn phải liên tục đổi mới menu (thực đơn) để đáp ứng nhu cầu ngày càng khó tính của thực khách khi họ luôn tìm kiếm trải nghiệm mới.

Tuy nhiên, việc sáng tạo công thức mới lại đặt ra nhiều thách thức như tốn kém về thời gian, công sức và tiềm ẩn rủi ro về chi phí cũng như lợi nhuận. Đây chính là bài toán khiến nhiều chủ quán trăn trở trong hành trình tìm kiếm một giải pháp vừa tối ưu chi phí, vừa đảm bảo sự mới mẻ và hấp dẫn.

Các thương hiệu F&B nỗ lực trong cuộc đua giữ chân khách hàng

Sáng tạo không ngừng trong menu là yếu tố then chốt làm nên thương hiệu trong ngành F&B. Để đáp ứng nhu cầu thay đổi liên tục của khách hàng, nhiều chủ quán phải nhập khẩu và dự trữ nhiều loại trà nền. Điều đó dẫn đến rủi ro về tồn kho, lãng phí và khó duy trì chất lượng đồng đều.

Những gánh nặng trên đang là một bài toán hóc búa cho các mô hình kinh doanh vừa và nhỏ, hay những mô hình như kiosk (quầy bán hàng), xe đẩy và take away (mang đi). Họ cần một giải pháp giúp đa dạng menu, tối ưu chi phí mà vẫn đảm bảo sự ổn định trong kinh doanh.

Công ty cổ phần sản phẩm Sinh Thái khẳng định vị thế trà Việt với thương hiệu Cozy

Giữa bối cảnh nhiều biến động, Công ty cổ phần sản phẩm Sinh Thái với thương hiệu Cozy đã khẳng định vị thế nhờ cam kết về chất lượng và sự đổi mới. Cozy sở hữu nhiều nông trường tại các vùng chè trọng điểm như Phú Thọ, Hà Giang, trực tiếp kiểm soát nguyên liệu từ những khâu đầu tiên, đảm bảo nguồn cung luôn ổn định và đồng nhất.

Nhà máy Cozy rộng 60ha tại Phú Thọ (Ảnh: Cozy).

Nhà máy hiện đại của Cozy được trang bị công nghệ nhập khẩu từ Đức, Ý, Thuỵ Điển, vận hành theo quy trình khép kín theo tiêu chuẩn quốc tế. Thương hiệu đã 8 lần liên tiếp đạt giải Thương hiệu Quốc Gia và sở hữu nhiều chứng chỉ như ISO 22000, HACCP, Halal. Đây chính là nền tảng để Cozy phát triển những sản phẩm đột phá, trong đó nổi bật là dòng Cozy Barista dành riêng cho giới pha chế.

Cozy đạt thương hiệu Quốc gia 8 lần liên tiếp từ 2010 (Ảnh: Cozy).

Bộ sưu tập trà nền Cozy: Bí quyết đáp ứng mọi nhu cầu sáng tạo menu cho quán F&B

Sau khi tạo dựng được vị thế vững chắc trên thị trường, thương hiệu trà Cozy thuộc Công ty cổ phần sản phẩm Sinh Thái đã ra mắt bộ sưu tập trà nền chuyên biệt. Với tiêu chí “kinh tế - tinh tế - tử tế”, Cozy mang đến những sản phẩm chất lượng cao, giúp các chủ quán F&B dễ dàng sáng tạo mà vẫn đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Trà Nhãn Vàng Cozy: Trà đen túi lọc với hương vị đậm đà, màu sắc đẹp mắt, tiện lợi cho pha chế nhanh, phù hợp các món trà chanh, trà tắc, trà trái cây nhiệt đới.

Trà ô long Cozy Barista: Với màu nước đỏ đậm và hương vị ô long nướng đặc trưng, phù hợp với các công thức trà sữa, mang lại nét khác biệt cho món uống.

Trà đen Cozy Barista: Sử dụng nguồn trà Shan tuyết từ Suối Giàng, Yên Bái kết hợp với hương chanh Bergamote mang đến dòng trà đen bá tước thơm ngon. Sản phẩm có vị chát dịu và hậu ngọt, phù hợp để kết hợp với các loại trà trái cây họ cam chanh hoặc các dòng trà sữa.

Trà lài Cozy Barista: Sự kết hợp giữa trà xanh vụ xuân và hoa nhài được trồng tại Hà Giang mang đến hương thơm tinh tế, vị trà đậm đà, hậu ngọt thanh. Sản phẩm phù hợp để pha các món trà trái cây chua nhẹ.

Matcha Cozy Barista: Được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, là lựa chọn tối ưu cho các món uống pha chế. Mang hương vị chát nhẹ và umami đặc trưng cùng nốt hương lài, Matcha Cozy Barista phù hợp sử dụng để pha chế hoặc làm bánh.

Bộ sưu tập Cozy Barista cho người pha chế (Ảnh: Cozy).

Nhờ tính ứng dụng linh hoạt, mỗi loại trà nền của Cozy đều có thể kết hợp đa dạng nguyên liệu để tạo ra menu phong phú. Với lợi thế về giá cả và nguồn cung Cozy không chỉ giúp các chủ quán tối ưu chi phí mà còn đảm bảo chất lượng đồng nhất, từ đó vững tâm phát triển kinh doanh.

Trà nền Cozy Barista - Nâng tầm trà pha chế Việt

“Là sản phẩm của một thương hiệu lâu năm, được sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt và hiện đại, Cozy Barista tự tin cạnh tranh với các thương hiệu ngoại nhập. Sự linh hoạt trong ứng dụng cùng mức giá cạnh tranh giúp sản phẩm trở thành lựa chọn bền vững cho mọi mô hình kinh doanh, từ nhỏ lẻ đến các chuỗi F&B lớn”, đại diện Công ty cổ phần sản phẩm Sinh Thái khẳng định.

Cozy luôn đặt lợi ích cộng đồng lên hàng đầu qua việc sử dụng nguyên liệu chè trong nước để nâng tầm chất lượng đồ uống, đồng thời góp phần thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt, hỗ trợ tạo việc làm cho nông dân. Cozy Barista là minh chứng rõ ràng rằng sản phẩm Việt có thể đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất mà vẫn mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng.