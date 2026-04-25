TPHCM trao chứng nhận 4 dự án công nghệ cao với tổng vốn 1,23 tỷ USD

Ngày 25/4, tại Trụ sở UBND TPHCM, lãnh đạo thành phố đã long trọng tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án chiến lược thuộc các lĩnh vực: Trung tâm dữ liệu siêu quy mô, công nghệ y sinh và thiết bị điện tử thông minh.

Việc thu hút thành công hơn 1,23 tỷ USD vốn đầu tư ngay trong quý I/2026 là minh chứng mạnh mẽ cho nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của TPHCM trong năm nay.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được gửi lời chúc mừng đến 4 nhà đầu tư (Ảnh: BTC).

Thành quả này có được nhờ việc thành phố đã thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Việc áp dụng cơ chế “Thủ tục đầu tư đặc biệt” đã tạo ra một hành lang pháp lý thông thoáng, giúp TPHCM thu hút thành công nguồn vốn FDI và vốn trong nước dồi dào vào các ngành công nghệ mũi nhọn.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, các dự án được trao chứng nhận không chỉ đóng góp trực tiếp vào quá trình tăng trưởng GRDP, mà còn củng cố vững chắc vai trò của TPHCM là trung tâm đổi mới sáng tạo, hạ tầng số và công nghiệp xanh - số hàng đầu trong khu vực.

Điểm danh 4 dự án công nghệ quy mô lớn

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trực tiếp trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và tặng hoa chúc mừng cho 4 nhà đầu tư chiến lược. Các dự án này đều sở hữu hàm lượng công nghệ cao và quy mô vốn ấn tượng.

Trong đó, dự án Trung tâm dữ liệu Evolution DC VN HCMC được thực hiện bởi Liên danh 3 nhà đầu tư đến từ Singapore bao gồm Hathor, Frontier và Evolution. Với tổng vốn đầu tư 508,78 triệu USD, dự án tập trung vào mô hình trung tâm dữ liệu siêu quy mô (Hyperscale Data Center) và hạ tầng số trung lập.

Ông Darren Webb, Tổng Giám đốc Công ty Evolution Data Centres, chia sẻ thông tin về hành trình 3 năm chuẩn bị (Ảnh: BTC).

Sở hữu công suất thiết kế lên tới 52 MW IT Load, cơ sở này đạt tiêu chuẩn kỹ thuật Uptime Tier III+ và đang hướng tới Tier IV, phục vụ đắc lực cho hạ tầng lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây. Đồng thời, liên danh cam kết sử dụng tối thiểu 30% năng lượng tái tạo và hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2045.

Dự án thứ 2 là Tổ hợp trung tâm dữ liệu siêu lớn STARMASON. Cùng chung lĩnh vực hạ tầng số, Công ty Cổ phần Starmason đã rót 480,26 triệu USD để xây dựng trung tâm dữ liệu có công suất thiết kế đạt 60 MW IT Load. Dự án được kỳ vọng sẽ bổ sung năng lực hạ tầng số quy mô lớn, thu hút các nhà cung cấp dịch vụ ICT và đảm bảo năng lực xử lý hạ tầng cho công nghệ AI cũng như Cloud Computing cho toàn vùng.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được trao giấy chứng nhận cho Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Tâm Anh (Ảnh: BTC).

Dự án thứ 3 là Trung tâm Công nghệ cao Tâm Anh trong lĩnh vực công nghệ y sinh do Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Tâm Anh đầu tư 160 triệu USD. Trung tâm sở hữu các công nghệ cốt lõi như giải trình tự gen thế hệ mới (NGS) và y học tái tạo từ tế bào gốc. Điểm nhấn của dự án là khả năng cung cấp năng lực đào tạo lên tới 5.000 chuyên gia và học viên mỗi năm, góp phần nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Dự án thứ 4 là Nhà máy Techtronic Tools Việt Nam (TTI) với tổng vốn 81 triệu USD do Tập đoàn TTI đầu tư vào sản xuất thiết bị cơ điện tử tích hợp IoT và bộ pin Lithium hiệu năng cao. Dự án đặt mục tiêu thiết lập Trung tâm Thí nghiệm R&D tại Khu Công nghệ cao, đẩy mạnh chuỗi cung ứng “Make in Vietnam” và mở rộng chuỗi cung ứng điện tử trên toàn cầu.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Trường ban Quản lý Khu công nghệ cao TPHCM phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: BTC).

Tại buổi lễ, đại diện các nhà đầu tư cũng đã chia sẻ về tầm nhìn, cam kết tiến độ giải ngân cũng như định hướng phát triển bền vững thông qua các tiêu chuẩn công trình xanh. Kết quả thu hút đầu tư kỷ lục trong quý đầu năm 2026 đã khẳng định tính đúng đắn, kịp thời của Quyết định 84/QĐ-UBND, đồng thời minh chứng sức hấp dẫn không nhỏ của môi trường đầu tư TPHCM.