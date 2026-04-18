TPHCM kêu gọi đầu tư 9 tuyến metro 375km, vốn đầu tư gần 1 triệu tỷ đồng

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định công bố danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030. Trong lĩnh vực hạ tầng, thành phố kêu gọi đầu tư 9 tuyến đường sắt đô thị (metro) với tổng chiều dài khoảng 375km, tổng vốn sơ bộ hơn 981.000 tỷ đồng.

Cụ thể, tuyến metro số 1 Bến Thành - An Hạ có chiều dài 21,1km, tổng vốn khoảng 86.521 tỷ đồng, đi qua nhiều phường, xã khu vực trung tâm và phía Tây TPHCM như Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Vườn Lài, Diên Hồng, Phú Thọ, Hòa Bình, Bình Thới, Tân Phú, Phú Thạnh, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, Vĩnh Lộc.

Tuyến metro số 2 gồm hai đoạn Tham Lương - Củ Chi và Bến Thành - Thủ Thiêm, tổng chiều dài gần 51km, vốn đầu tư khoảng 73.176 tỷ đồng. Dự án ưu tiên tuyến đi Củ Chi để phát triển không gian đô thị khu Tây Bắc thành phố; đồng thời thu hút khách du lịch với điểm đến là di tích lịch sử địa đạo Củ Chi; ưu tiên kết nối tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.

Tuyến Tham Lương - Củ Chi đi qua các phường Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Bà Điểm, Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ. Còn tuyến Bến Thành - Thủ Thiêm đi qua phường Bến Thành, Sài Gòn, An Khánh, Bình Trưng.

Chi tiết 9 tuyến metro TPHCM kêu gọi đầu tư (Nguồn: Tổng hợp từ TPHCM).

Tuyến số 1 thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên dài hơn 29km, vốn khoảng 46.725 tỷ đồng, đi qua các phường Đông Hòa, Tân Đông Hiệp, An Phú, Tân Khánh, Bình Dương.

Tuyến số 2 Thủ Dầu Một - TPHCM dài gần 22km, vốn khoảng 59.968 tỷ đồng, đi qua các phường Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Thuận Giao, Thuận An, Lái Thiêu, Bình Hòa, Hiệp Bình.

Tuyến số 3 kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ dài 63 km, tổng vốn hơn 127.600 tỷ đồng, đi qua các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa.

Tuyến metro số 3 Hiệp Bình Phước - An Hạ dài gần 46 km, vốn hơn 133.300 tỷ đồng, đóng vai trò kết nối với tuyến số 2 Thủ Dầu Một - TPHCM. Tuyến đi qua các phường, xã như Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, An Lạc, Phú Lâm, Bình Thới, Bình Tây, Chợ Lớn, An Đông, Vườn Lài, Bàn Cờ, Cầu Ông Lãnh, Xuân Hòa, Tân Định, Gia Định, Bình Thạnh, Hiệp Bình.

Tuyến metro số 4 Đông Thạnh (Hóc Môn) - Hiệp Phước (Nhà Bè) dài hơn 47km, tổng vốn khoảng 157.400 tỷ đồng, kết nối khu vực Tây Bắc qua trung tâm và phía Nam.

Tuyến đi qua các phường, xã như Bình Mỹ, Đông Thạnh, Thới An, An Phú Đông, Gò Vấp, Tân Sơn, Tân Sơn Hòa, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Tân Định, Sài Gòn, Bến Thành, Khánh Hội, Vĩnh Hội, Tân Hưng, Nhà Bè, Hiệp Phước.

Tuyến metro số 6 (Vành đai trong đoạn từ ga Bà Quẹo kết nối tuyến số 2 đi Phú Hữu) dài gần 54km, tổng vốn hơn 211.600 tỷ đồng. Tuyến này ưu tiên thực hiện trước để kết nối giữa sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành trong tương lai.

Tuyến đi qua các phường Tân Bình, Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh, Tân Sơn, Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Hòa, Hạnh Thông, Bình Lợi Trung, Hiệp Bình, Thủ Đức, Phước Long, Tăng Nhơn Phú và Long Trường.

Tuyến Thủ Thiêm - Long Thành dài gần 42km, tổng vốn hơn 84.700 tỷ đồng, đóng vai trò kết nối trực tiếp trung tâm TPHCM với sân bay quốc tế Long Thành, tạo động lực phát triển cho khu Đông. Tuyến đi qua các phường, xã như Bình Trưng (TPHCM), Long Trường, Nhơn Trạch, Phước An, Long Phước, Long Thành (Đồng Nai).