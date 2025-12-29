TPHCM sắp có drone giao hàng, tốc độ 40km/h?

Sáng 29/12, hai đơn vị gồm Công ty TNHH Saolatek và Công ty cổ phần Công nghệ Di Động Việt ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, thiết lập khuôn khổ phối hợp trong việc thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) vào hoạt động giao hàng tại Khu Công nghệ cao TPHCM.

Biên bản ghi nhớ giữa 2 đơn vị có hiệu lực trong thời hạn 3 năm. Hoạt động thử nghiệm UAV giao hàng dự kiến sẽ được tổ chức trong giai đoạn tiếp theo tại Khu Công nghệ cao TPHCM, trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành và sự thống nhất của các bên liên quan.

Đại diện một trong 2 bên nêu đã mất 3 năm để nghiên cứu và đưa được drone vào ứng dụng thực tế. Theo kế hoạch, drone giao hàng này sẽ giao trong phạm vi 5-10km, tốc độ 40km/h (so với tốc độ thiết kế tối đa là 60km/h).

Ông Nguyễn Hữu Yên - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đánh giá cao sự hợp tác giữa 2 đơn vị trong việc ứng dụng UAV vào hoạt động giao hàng tại Khu Công nghệ cao TPHCM. Theo ông, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM cũng đang tham mưu cho lãnh đạo TPHCM sẽ tiến hành việc thử nghiệm công nghệ này ở hai khu vực khác trong thời gian tới là Khu Đại học Quốc gia TPHCM và thành phố mới (thuộc Bình Dương cũ).

Ông Nguyễn Hữu Yên - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM (Ảnh: Tri Túc).

Kinh tế tầm thấp (Low Altitude Economy - LAE) là một hệ sinh thái kinh tế mới nổi, khai thác không gian không phận dưới 1.000m (hoặc cao hơn tùy nhu cầu) để phát triển các dịch vụ ứng dụng công nghệ như drone, AI, dữ liệu lớn, phục vụ nông nghiệp, logistics, giám sát, truyền thông, giải trí, tạo ra động lực tăng trưởng mới và cơ hội chiến lược, đặc biệt với Việt Nam đang ở giai đoạn đầu phát triển ngành công nghệ mũi nhọn này.

Việc dùng drone vào vận chuyển hàng hoá là một trong số ứng dụng quan trọng của Kinh tế tầm thấp. Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, ông Trần Anh Tuấn - đại diện Saolatek đồng thời là CEO Mạng lưới UAV (máy bay không người lái) Việt Nam, đại diện Liên minh Kinh tế tầm thấp (LAE) - cho biết nếu khai phá được ngách này, TPHCM có thể giảm đáng kể khí thải ra môi trường.