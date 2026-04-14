TPHCM ra mắt Trung tâm Fintech, tham vọng hút vốn từ London

Sáng 14/4, Sở Giao dịch chứng khoán London, Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM (VIFC-HCMC) cùng HDBank chính thức ra mắt Trung tâm Fintech. Đây sẽ là đầu mối giới thiệu hệ sinh thái tài chính số, các cơ chế sandbox và cơ hội đầu tư của Việt Nam, đặc biệt tại TPHCM, tới cộng đồng quốc tế.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - nhấn mạnh sự hợp tác giữa các bên, nhất là với Sở Giao dịch Chứng khoán London, mang ý nghĩa kết nối niềm tin và cơ hội trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%.

Trung tâm Fintech được kỳ vọng trở thành cầu nối thu hút dòng vốn quốc tế thông qua việc quảng bá môi trường đầu tư, cơ chế chính sách và tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực công nghệ tài chính. Đồng thời, trung tâm sẽ thúc đẩy liên kết giữa khu vực công - tư với các nhà đầu tư toàn cầu, góp phần nâng cao vai trò của TPHCM như một trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực.

Ông Nguyễn Công Vinh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - tại lễ ra mắt sáng nay (Ảnh: BTC).

Đến nay, nhiều doanh nghiệp lớn đã ký kết hợp tác với trung tâm, tập trung vào cấu trúc huy động vốn, tư vấn niêm yết và kết nối nhà đầu tư quốc tế. Danh sách này có các tập đoàn trong lĩnh vực công nghiệp, sản xuất, xuất khẩu như Hoa Sen, THACO, Phúc Sinh.

Theo bảng xếp hạng Trung tâm Tài chính Toàn cầu GFCI 2026 (Global Financial Centres Index 39) vừa công bố, TPHCM đứng thứ 84 với 665 điểm, tăng 11 bậc so với năm trước.

Tại khu vực Đông Nam Á, TPHCM vươn lên vị trí thứ 3, vượt qua Jakarta hạng 86, Bangkok hạng 100; và chỉ xếp sau Singapore hạng 4, Kuala Lumpur hạng 42. Điều này cho thấy vị thế ngày càng rõ nét của TPHCM trong mạng lưới tài chính khu vực.