Bộ Công Thương: Xăng E10 tương thích 90% xe, dự kiến bán toàn quốc từ 30/4

Trong tài liệu dự thảo Thông tư sửa đổi một số điều tại Thông tư 50 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, Bộ Công Thương đã cung cấp thêm các đánh giá về thực trạng triển khai, trong đó có phân tích khoa học - kỹ thuật.

Xăng E10 tương thích 90% phương tiện, giảm mạnh khí thải

Về phân tích khoa học, kỹ thuật, Bộ Công Thương cho biết ethanol (E100) có hàm lượng oxy khoảng 34,7% và chỉ số octan cao (khoảng 108 RON), qua đó giúp nâng cao hiệu suất cháy.

Về ảnh hưởng đến động cơ xe, cơ quan soạn thảo cho biết các nghiên cứu cho thấy nhiên liệu E10 tương thích với hơn 90% phương tiện hiện nay và không cần cải tiến động cơ. Đồng thời, E10 còn góp phần giảm phát thải, trong đó khí CO giảm khoảng 20-30% và hydrocarbon (HC) giảm 10-20%.

Về thị trường tiêu thụ, Bộ Công Thương nêu xăng E5 từng chiếm khoảng 40% thị phần nhưng hiện giảm còn khoảng 15-20%, chủ yếu do chênh lệch giá chưa đủ hấp dẫn và tâm lý e ngại của người tiêu dùng. Do đó, cần chính sách đủ mạnh, tạo chênh lệch giá rõ ràng và đẩy mạnh truyền thông trong quá trình triển khai.

Về hạ tầng phối trộn, đến ngày 31/3 đã có 12/26 thương nhân đầu mối đầu tư trạm phối trộn xăng sinh học. Trong đó, 3 doanh nghiệp đã được cấp phép phối trộn E10 với tổng công suất 700.000m3/tháng, gồm Petrolimex (450.000m3), PVOil (230.000m3) và Saigon Petro (120.000m3).

Petrolimex và PV Oil đang xin cấp bổ sung trạm phối trộn E10 trong tháng 4 với công suất lần lượt là 100.000 và 90.000m3/tháng. Như vậy, theo đúng kế hoạch thì đến cuối tháng, công suất phối trộn, pha chế xăng E10 được cấp phép đạt 890.000m3/tháng.

Ngoài ra, Bộ Công Thương cho biết nhà máy lọc dầu Bình Sơn cũng có thể thực hiện phối trộn xăng E5, E10 khi có yêu cầu.

Xăng E10 bán thí điểm tại một cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội từ tháng 8/2025 (Ảnh: Thanh Thương).

Hiện có 9 doanh nghiệp đang chờ được cấp giấy phép để pha chế, phối trộn xăng E10 với tổng công suất 260.300m3/tháng, gồm: Công ty Thanh Lễ là 70.000m3; Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) 30.000m3; Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội 30.000m3; Công ty Hải Linh 30.000m3 và Công ty Anh Phát 70.000m3.

Công ty cổ phần đầu tư Nam Phúc 2.000m3; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hòa Khánh 8.300m3; Công ty Nam Sông Hậu 15.000m3; Công ty Petro Bình Minh 5.000m3. Sau khi 9 doanh nghiệp này được cấp phép, tổng công suất pha chế, phối trộn của 11 doanh nghiệp đạt 1,15 triệu m3/tháng.

Năng lực phối trộn vượt nhu cầu

Bộ Công Thương cho biết các thương nhân đầu mối còn lại hiện chưa đầu tư hoặc đang hoàn thiện kỹ thuật, thủ tục để được cấp phép trạm phối trộn. Về cơ bản, không cần đầu tư thêm bồn bể do chỉ chuyển từ xăng khoáng RON 95 sang E10 RON 95, nhưng phải cải tạo, nâng cấp hệ thống để phù hợp với đặc tính E10.

Khi chuyển đổi, nếu hút hết xăng cũ và thau rửa bồn bể sẽ tốn thời gian, chi phí nhưng đảm bảo chất lượng; còn nếu pha trộn trực tiếp với lượng xăng khoáng còn tồn (khoảng 20%) thì tiết kiệm hơn, song trong khoảng 15 ngày đầu chất lượng xăng có thể chưa đạt chuẩn quy định như Quy chuẩn kỹ thuật.

Với nguồn cung E100 và năng lực phối trộn hiện có, Bộ Công Thương cho rằng nếu chuyển sang xăng E10 ngay trong tháng 4, thị trường cơ bản được đảm bảo.

Cụ thể, nguồn E100 đạt khoảng 84.200m3, đủ phối trộn gần 910.000m3 xăng, đáp ứng khoảng 91% nhu cầu cả nước. Năng lực phối trộn E10 đạt 890.000m3/tháng, vượt nhu cầu khoảng 850.000m3.